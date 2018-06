Unionistas da por fin un golpe encima de la mesa y luchará por el ascenso a Segunda B

A 180 minutos de la Segunda División B. Unionistas de Salamanca logró remontar el 4-3 de la ida ante la SD Tarazona al imponerse esta tarde por 2-0 en el partido de vuelta de la eliminatoria de semifinales disputado en Las Pistas y mañana estará en el sorteo final de la Federación.

El equipo salmantino superó las dudas de las últimas semanas después de caer eliminado ante el Don Benito en la eliminatoria de campeones y también en el partido de ida en tierras mañas y podrá luchar, como era su gran objetivo al inicio de la temporada, por subir a la categoría de bronce del fútbol nacional. Mañana será emparejado con un cuarto o un tercero y tendrá que disputar el primer partido fuera de casa el próximo fin de semana y el siguiente se decidirá el ascenso a Segunda B en Las Pistas. Al equipo charro ya le ha cambiado la cara y no es para menos y ahora llega con la flecha para arriba a la eliminatoria final. Además esta tarde muchos de los jugadores de Unionista han estado a un nivel espectacular: por fin Razvan, pero también Eslava, Jorge Alonso,Piojo, Manjón y sobre todo Carlos de la Nava.

Astu presentó de inicio una única novedad tras el 4-3 de la ida con Manjón en la punta de nuevo y dejando fuera a Flórez, por lo que Razvan fue el que ocupó el lateral zurdo. El resto, los mismos. El partido estuvo sin duda marcado por el aguacero que ha caído este fin de semana en Salamanca y que dejó el campo rapidísimo. Afortunadamente la intensidad de las gotas fueron mucho menor desde que arrancó el encuentro en la primera parte, no en la segunda, donde volvió a arreciar.

El equipo salmantino fue el dueño del esférico desde el primer minuto ante un Tarazona conservador al que le valía como es lógico el 0-0. Y en el primer acercamiento con peligro de los locales, tras dos cabalgadas anteriores de Piojo por la derecha, Unionista ya abrió la lata. Balón despejado por la defensa y Jorge Alonso se sacó un zapatazo desde la frontal que se les escapó a Montiel de las manos y acabó entrenando al fondo de las mallas. Lo más difícil ya estaba hecho. El reloj y los nervios empezaban a contar en favor de los de Astu.

El palentino Chuchi puso el corazón en un puño a la afición local con una entrada durísima e innecesaria en el centro del campo que era naranja y que el colegiado dejó en amarilla. Poco después la vio otro centrocampista, el goleador Jorge Alonso, por levantar en exceso la pierna en una disputa.

A Unionistas no le valía con el tanto inicial. Lógicamente, quería más porque un tanto visitante le dejaba fuera. El Tarazona no es que no quisiera salir de su campo, es que no podía ante la buena presión de los locales. En el 30 Se estiró eso sí el conjunto zaragozano a partir de la media hora: se tomó Unionistas un respiro en su presión y además concedió un par de pérdidas en el centro del campo que llevarona los de David Navarro a salir del agujero.

Pero fue circunstancial porque en el 39 llegó el segundo tanto de Unionistas. Contragolpe con balón largo hacia Manjón, el navarro la pelea hasta el final en la salida del portero a sus pies y el rechace sale hacia la derecha, donde Piojo solo tuvo que empujarla para poner el 2-0.

El acercamiento con mayor peligro visitante fue una falta lanzanda por Soto en el 43 escorada a la derecha que buscó rasa el primer palo y que se marchó fuera por poco.

No hubo disparos entre los tres palos del Tarazona en toda la primera parte por lo dos de Unionistas, que además fueron dentro.

Al Tarazona no le quedaba otro remedio que intentarlo en la segunda parte pero al menos de inicio sin peligro. A los 52 minutos Astu tuvo que chacer forzado su primer cambio: Chuchi, renqueante toda la semana del pubis, pidió el cambio y salió en su lugar Carlos López.

Piojo, la tercera amarilla y baja

Justo después vio Piojo la tercera amarilla del play-off por lo que será baja para el primer encuentro de la eliminatoria final. Sensible baja sin duda.

La primera clara de la segunda mitad también local. Precisamente tras el centro de Piojo desde la línea de fondo que remató Manjón de cabeza picado obligando al meta del Tarazona a despejar a córner. Acto seguido llegó la primera visitante del partido y fue en un semifallo local: córner a su favor y tras un inocente remate Carlos López despejó en semifallo y el esférico se marchó a córner con el 'uy' en la grada.

Pero fue un espejismo. Unionistas fue parando el partido como le interesaba, frenando cualquier intento de meterle ritmo al choque del Tarazona ya fuera con faltas o con alguna pérdida de tiempo -aprendió la lección de Don Benito-. Y aún así pudo marcar el equipo charro en el 62 con otra gran incorporación de Piojo por la derecha y tras quedarse el balón frenado por un charco, le llega a Carlos de la Nava que a la media vuelta y el esférico roza el larguero.

De ahí al final y tras los cambios para dar descanso a Jorge Alonso y Carlos de la Nava, el Tarazona dio un par de sustos al final con una vaselina de Soto a falta de cuatro minutos que pasó cerca del larguero y después un balón en plancha al que no llegó Míchel Sanz por muy poco. Y con el pitido final llegó la merecida fiesta final a Las Pistas.