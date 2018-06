La Unidad de ELA del hospital aporta más calidad de vida y supervivencia al afectado M. Santamartina, S. Jodra, S. Estévez, Á. Muñoz, T. Mories, T. Alburquerque y J. Sánchez. / LAYA En la actualidad atiende a 26 pacientes con esta enfermedad degenerativa del sistema nervioso EVA CAÑAS / WORD Salamanca Domingo, 3 junio 2018, 12:05

Desde hace un año y medio, el Complejo Asistencial de Salamanca cuenta con una unidad específica para atender los casos de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que produce debilidad y atrofia muscular progresiva. El coordinador es el neurólogo Tomás López Alburquerque, que destaca que se trata de una patología que «no es dolorosa», y como también describe, «es un poco a traición, los enfermos poco a poco van perdiendo fuerza en una extremidad».

La unidad está constituida por este coordinador, una enfermera gestora de casos clínicos,Maxi Santamartina, y una serie de especialistas que se encargan de las complicaciones de los enfermos.

«La finalidad de crear la unidad es que se trata de una enfermedad grave, que tiene un pronóstico malo, con una longevidad de 2, 3, 4 años... y que supone un gran impacto emocional, no solo para el paciente sino para toda la familia, y además, todas las complicaciones no puede ser atendidas solo por un especialista, en este caso el neurólogo, sino que necesitamos un equipo multidisciplinar», sentencia el doctor López Alburquerque, que en estos casos suelen ver a los pacientes en una misma jornada para evitar desplazamientos innecesarios, algo que agradecen.

Entre los especialistas que atienden de forma conjunta a estos pacientes (26 en la actualidad), están los neumólogos, que como detalla el coordinador de la unidad, «tenemos que vigilar la función respiratoria», y otra parte importantes es la masticación y la deglución, para lo que necesitan la valoración de un endocrino, así como de la Unidad de Disfagia dentro del servicio de Otorrinolaringología, y el de foniatría.

En este sentido cabe recordar que la ELA tiene una prevalencia muy baja, de 4 a 6 pacientes por 100.000 habitantes, lo que en Castilla y León supone unos 215 afectados, y de ellos, en Salamanca se atiende en la actualidad a 26. La edad habitual de comienzo suele ser hacia los 60-70 años, «pero hay gente superior a esa edad y algunos más jóvenes, de 40 años, que tenemos algunos», matiza. Esta enfermedad se da un poco más en sexo masculino, «pero existe poca diferencia». Lo que deja claro es que no hay una causa que determina la ELA, ni tampoco un tratamiento curativo.

En la unidad también cuentan con la participación del servicio de Rehabilitación, porque como aclara el responsable de la unidad «que aunque no ganan funcionalidad, que no pierdan de forma tan acelerada las funciones y se mantengan funcionalmente activos todo el tiempo posible». A ello se suma la atención psicosocial del servicio de Cuidados Paliativos de Los Montalvos. RuthMartín es la psicóloga que les atiende y explica que cuando les derivan «intentamos ver la primera impresión, ver el impacto emocional tan grande que tiene esta enfermedad, y en su entorno». En la valoración psicosocial también analizan la familia que tiene, «las barreras arquitectónicas, el impacto de la enfermedad, la evolución, el apoyo familiar, social, las expectativas que tiene de futuro, las estrategias de afrontamiento, los miedos, los temores del paciente como del resto de la familia, etc.» , enumera Martín.

Los pacientes llegan a la Unidad de ELA o bien referidos desde Urgencias, desde su médico de Atención Primaria, «que lo derivan por debilidad muscular o atrofia», o desde otras especialidades del hospital. «A veces van primero a un traumatólogo, o a Neurología «y nos lo remiten, que siempre les vemos enseguida, en la primera semana, siempre dejamos un hueco para los nuevos diagnósticos», precisa el doctor López Alburquerque. Porque, como asegura, la primera consulta de cualquier paciente con sospecha de ELA se ve en la primera semana, «y en los 15 días siguientes, le hacemos el diagnóstico y los estudios neurofisiológicos, que es una de las pruebas complementarias más importantes para el diagnóstico, la electromiografía, que se la hacemos dentro de la misma unidad».

Con todas las pruebas, a las dos o tres semanas como mucho ya le dan el diagnostico, que suele tener un gran impacto emocional, «le damos una cita especial, con mucho tiempo», y a todos los enfermos le decimos al principio que pueden solicitar una segunda opinión, «porque todas las pruebas que hacemos es para descartar otras enfermedades, más que como diagnóstico positivo es para ver criterios de sospecha, no es fácil de diagnosticar». No tienen un tratamiento curativo de la enfermedad, «porque no sabemos cuál es la causa, lo único que tenemos que está aprobado es el 'riluzol', que retrasa un poco la evolución». Y como subraya este especialista, están a la espera de la aprobación de uno nuevo , el 'masitinib'. «La supervivencia se alarga con todos los cuidados que les damos, antes fallecían a los 2 o 3 años y ahora viven 5, 6… e incluso algunos mas, en función de las complicaciones, y han ganado calidad de vida».