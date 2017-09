«La última tecnología del nuevo hospital aportará más calidad en la atención» La gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Cristina Granados, delante de uno de los edificios del futuro hospital. / MANUEL LAYA La responsable del hospital repasa algunos retos importantes, como reducir las listas de espera EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Viernes, 1 septiembre 2017, 11:25

El pasado 4 de agosto, Cristina Granados cumplía dos años de gestión en el Complejo Asistencial de Salamanca. Desde su cargo tiene que velar por el funcionamiento del actual hospital y al mismo tiempo proyectar el nuevo, en fase de construcción, y que abrirá sus puertas a finales de 2018.

La gerente del Complejo Asistencial cuenta con una extensa experiencia en gestión, de 30 años, y el de Salamanca es el noveno hospital en el que trabaja.

–¿Qué balance hace de estos dos años?

–Siempre digo que no soy una persona optimista pero sí soy positiva y creo que el balance es absolutamente positivo y se ha visto la cantidad de cosas que hemos hecho. Podemos decir que en la línea de trabajo en la que llegamos, siempre de cara a un hospital nuevo, que había muchas cosas que hacer y hemos sido capaces. El año pasado terminamos prácticamente sin desviación del presupuesto, con el cumplimiento de los objetivos de listas de espera, pero además de eso, hemos hecho un cambio importante en la organización. Por un lado, física, porque había que hacerlo de cara al traslado del hospital y por otro, estamos intentando hacer un cambio organizativo basado en procesos asistenciales, en líneas de calidad. La gestión del cambio de cara al nuevo hospital tenía que empezar dentro y es en lo que hemos trabajado. Y sin las direcciones que me han acompañado durante este tiempo no hubiese sido posible.

–¿Cuál ha sido lo más complicado desde que llegó al hospital?

–Lo más difícil fue el inicio porque había que tender líneas con la Universidad, con el Ibsal, que son dos organizaciones que trabajan con nosotros continuamente. Además, había que marcar una línea de trabajo distinta en el sentido de empezar a cambiar personas físicamente de cara al proyecto del hospital. El antiguo materno infantil lo hemos convertido en un edificio de consultas, movilizamos a mucha gente que trabajaba en el Clínico y el Virgen de la Vega y lo llevamos allí. Eso hizo mucho ruido en la prensa y dentro del hospital, y mucha gente que se quejaba. Siempre cuando te cambian hay un proceso de adaptación que hay que asumir.

–¿Cómo vivió un movimiento como la Marea Blanca?

–Nosotros hemos vivido una. Las grandes fueros anteriores a mi llegada. Hay una parte de presión social en la que si tienen razón hay que escucharlos y trabajar en ello, y luego hay otra parte de interés político. Y yo siempre he dicho que soy una técnica, no política, y lo que tenemos que hacer es trabajar en lo que tenemos que hacer y ya está. Cuando yo llegué la queja era que el hospital nuevo no se hacía, y está para adelante; que los edificios los estaban dejando morir porque había uno nuevo, y hemos hecho todas las obras que han sido necesarias para condicionarlos. Desde la Consejería llevamos 16 millones en estos dos años de compra de tecnología para el hospital, independientemente del nuevo, que será una inversión impresionante para este año y el que viene. Hemos adecuado espacios para los pacientes, como el de las endoscopias o la diálisis, que estaban en condiciones defectuosas.

–¿Y lo más agradecido de la labor realizada?

–Lo más agradecido es ver que los pacientes están mejor, más confortables.

–De la plantilla del Complejo Asistencial, ¿qué destacaría?

–Cuando lo dices parece que es un tópico pero es verdad. Salamanca tiene unos profesionales impresionantes y no hay más que ver los premios que reciben, en las comunicaciones a congresos, etc. Hay servicios de referencia nacionales, gente que tiene un nivel científico altísimo. Lo más importante para los salmantinos es que sepan que tenemos unos magníficos profesionales, y que el hospital funciona muy bien, y claro que tenemos capacidad de mejora, seguro, y que hay veces que hacemos cosas mal, pero que no tengan ninguna duda de que tienen un hospital de referencia, uno de los 25 mejores hospitales de España, de los 800 públicos que tiene el país, y en especial, por el nivel científico que tiene.

–¿Cómo valora la incorporación de las unidades de gestión?

–Aquí tenemos funcionando dos, la de Cardiología y la de Cirugía Torácica, y funcionan muy bien. Creo que está siendo una experiencia muy buena y la pena que en este año no hemos sido capaces de que hubiera alguna más, pero para el año que viene se incrementarán.

–¿Cómo se gestiona un hospital que a corto plazo se trasladará a un nuevo edificio?

–En estos dos años hemos hecho una gestión en paralelo. Por un lado, los hospitales que están tienen que funcionar y lo hacen adecuadamente, y en eso hemos estado, y a la vez, nuestro tiempo se ha dedicado cada vez más al hospital nuevo. En el segundo trimestre de 2017, hemos estado trabajando a tiempo completo en las necesidades del proyecto, qué equipamiento tecnológico va a necesitar, con reuniones con los jefes de servicio, los supervisores, con empresas que han venido a contarnos lo que existe y lo que existirá, porque también hay que pensar en el futuro. Hemos hecho un estudio de toda la alta tecnología del hospital, para decidir cuál se va a tirar cuando nos vayamos y lo que se va a trasladar, con un estudio sobre el tiempo de vida que tienen.

–¿Qué plazos de apertura del nuevo hospital se manejan?

–La universidad cumple en 2018 sus 800 años y como este es un hospital clínico universitario se planteó si era posible que ese año se abriera algo del hospital y es lo que estamos. La idea es que en diciembre de 2018 se abra lo que hemos llamado el edificio tecnológico, que será rayos, laboratorio, banco de sangre y endoscopias. Luego seis meses más en trasladar el resto del hospital porque tenemos un plazo de entrega del Clínico para su demolición, en septiembre de 2019.

–¿Cómo definiría al nuevo hospital con respecto al actual?

–La infraestructura hace que el hospital parezca otro y vamos a ganar en confortabilidad, eso está claro, los pacientes y los trabajadores. Vamos a tener mejor tecnología que en este hospital, porque va avanzando y vamos a poder tener lo último. El tratamiento a los pacientes va a ser de mucha mejor calidad, con cirugía robótica, quirófanos híbridos, resonancias de última generación, etc.

–Una de las cuestiones que más preocupa a los pacientes es la situación de las listas de espera quirúrgicas, ¿a qué se debe tanta demora?

–Siempre ha tenido el mayor número de pacientes en lista de espera de toda la Comunidad porque es el único de nivel 3 y tiene especialidades de referencia. Para reducirlo hemos trabajado con los jefes de servicio para intentar revisar todos los pacientes que llevaban tiempo en lista de espera, para priorizar. Primero, a los que se denomina diagnóstico 1, como los casos de cáncer. Y el siguiente trabajo ha sido operar a los pacientes más antiguos e intentar que la demora máxima cada vez sea más pequeña. Que los pacientes estén esperando la menor cantidad de tiempo posible y que a igualdad de diagnóstico se opere al paciente que lleve más tiempo en lista de espera. Hemos revisado todos los pacientes y empezamos en 2015, que ya están todos operados, y ahora estamos en 2016.

–¿Se ha reforzado la plantilla en estos dos años?

–Hemos aumentado la plantilla donde hemos visto necesidades. Se ha hecho un estudio para analizar la plantilla y la actividad asistencial. En algunos casos se ha reorganizado y en otros se ha contratado. El caso más claro fue el de los técnicos de rayos para abrir la resonancia el fin de semana. Ya hemos hecho un informe de la plantilla de cara al hospital nuevo, ya está hecho y el año que viene se pactará con la gerencia regional .

– ¿Es complicado encontrar especialistas en el mercado laboral?

–Hay algunas especialidades que son muy deficitarias y son difíciles de encontrar, como los anestesistas, los oftalmólogos o los urólogos.

–¿Por qué no se dan datos de las listas de espera de las consultas externas?

–Solo Traumatología ve a 2.000 pacientes nuevos cada mes. El objetivo que se ha puesto la Consejería es que todo paciente preferente solicitado desde Atención Primaria tiene que verse antes de 15 días. Hay patologías que pueden esperar, pero lo que sea preferente y urgente tenemos que tener una respuesta rápida. Destacar en este sentido la colaboración que tenemos con Atención Primaria, con quien buscamos soluciones conjuntas.

–¿Hay planteada alguna medida para reducir la demora de las resonancias magnéticas?

–De las resonancias, que tenemos una lista de espera muy importante de las que no son preferentes y urgentes, en diciembre estará instalada una nueva, y por lo tanto, todo el que está citado para el año 2018 lo recitaremos y vendrá antes.

–¿Qué medidas son necesarias para que no tengan que esperar hasta un año y medio para pasar por la consulta del especialista?

–Desde trabajar la demanda con Primaria, aumentar los huecos de las agendas de consulta, etc. Nuestro compromiso es ver a los pacientes que son preferentes antes de 15 días, y siempre trabajar en protocolos de derivación y asistencia.

–¿Cómo valora la incorporación de la historia clínica electrónica con Jimena IV?

–A mi me parece fundamental. De las cosas que más me costó al llegar a Salamanca fue que este hospital se trabajara en papel ya que yo venía de trabajar con la historia clínica electrónica. Este año vamos a avanzar mucho y a implantar lo más posible de Jimena IV de cara al nuevo. En la actualidad está en Urgencias y se empezará en Consultas Externas, en Farmacia y cuando esté la parte de hospitalización, también. 2018 será un año de implantación de la historia clínica electrónica para que al hospital nuevo vayamos sin historia clínica en papel, es el objetivo que tenemos. Con la historia clínica electrónica se tiene la información al momento y de ese modo ya no hay que buscarla ni preguntar al paciente y lo mismo que con el tema de la imagen. El mayor beneficio es para el paciente, el profesional sabe lo que le pasa desde el minuto uno.

–¿Es fácil dar el paso del papel a la historia electrónica digital?

–No es fácil, es uno de los mayores cambios en una organización. Es un cambio absoluto de hábitos y supone un esfuerzo importante para los trabajadores y todos ven la ventaja de tener la información al minuto.