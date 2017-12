El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza que la Generalitat deba devolver los papeles de Salamanca Policarpo Sánchez, de la Asociación en Defensa del Archivo,en una imagen de archivo. / EL NORTE La justicia afirma que el recurso presentado por Policarpo Sánchez no encaja en la acción popular EFE Miércoles, 13 diciembre 2017, 18:34

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado la petición de un particular para que la Generalitat devuelva al Archivo General de la Guerra Civil los papeles de Salamanca que aún no habían sido restituidos a sus propietarios.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la Sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Alto Tribunal catalán desestima el recurso planteado por un particular, Policarpo Sánchez, presidente de la Asociación Salvar el Archivo, contra la decisión adoptada en enero de 2014 por el entonces conseller de Cultura Ferran Mascarell, que se negó a devolver estos documentos, incautados durante la Guerra Civil y que fueron devueltos a partir de la Ley de restitución aprobada en 2005.

El demandante pidió que la Generalitat devolviera todos los archivos que le habían sido transferidos que no habían sido incautados en Cataluña, que no pudieron ser retornados a sus legítimos titulares o sucesores, que fueron entregados a personas que no guardan relación con sus propietarios originales y que no fueron digitalizados en su integridad. El TSJC ha desestimado esta demanda por cuestiones técnicas del ámbito jurídico, al entender que el recurso no encaja en la acción popular y que la petición se plantea ante la Generalitat, que carece de competencias para resolver, ya que fue el Ministerio de Cultura quien autorizó la salida de estos fondos documentales a través de órdenes dictadas entre 2006 y 2011.

En su resolución, el TSJC impone al demandante el pago de las costas, por una cuantía de 1.500 euros. El departamento de Cultura ha mostrado su satisfacción por la sentencia, que califica de «muy positiva».