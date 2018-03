Las tres primeras empresas que optan al cambio de luminarias presentan bajas temerarias Zona de la avenida de Salamanca donde se hará el cambio de luminarias. / S.G. CIUDAD RODRIGO Ahora se abre un proceso para que justifiquen sus propuestas y de no ser así, se irá avanzando en la lista de 13 empresas interesadas SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Martes, 13 marzo 2018, 12:06

Una vez conocidas las ofertas económicas de las, finalmente, 13 empresas que optan al cambio de luminarias en la avenida de Salamanca y calles próximas, y en las avenidas de Portugal y de España; se ha comprobado que las tres primeras candidatas han presentado una oferta que incurre en baja temeraria.

En principio, el único criterio que se tendrá en cuenta para la adjudicación es el económico, ya que todas las empresas cuentan con los 10 puntos que aportaba automáticamente la garantía por cinco años.

El concurso salió por un precio inicial de 132.303,07 euros más IVA y todas las empresas han rebajado esa cantidad y si se hace la media de todas ellas, la rebaja en conjunto es de un 23,18%.

La oferta económica más ventajosa es de una empresa que ya renunció al proyecto de cambio de luminarias en el recinto histórico y que ahora ha ofertado hacer el trabajo por 78.104,91 euros, un 41% más barato y, por lo tanto, baja temeraria ya que su propuesta está un 10% por debajo de la media de todas las ofertas.

En esta situación hay dos empresas más, dado que ateniéndose a los criterios para no caer en esa baja temeraria, no se podría ofertar menos de 91.472,92 euros. Ahora se abre un periodo para que las empresas puedan justificar esos precios y en caso de que no lo hagan, se irá pasando a la siguiente.

Hay que tener en cuenta que si hay empresas que van renunciando, la media se irá modificando y, por lo tanto, el dato de la baja permitida será otro.

Entre las 13 empresas que han realizado propuestas aparece en quinto lugar Elecnor que, casualmente, fue la encargada de realizar el cambio de luminarias en el recinto histórico de CiudadRodrigo y que también en aquella ocasión quedó quinta en el proceso inicial de selección debido a las diversas renuncias que se fueron produciendo.