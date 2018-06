Torra pidió a los catalanes que «empapelaran» el Archivo de Salamanca con sus facturas de la luz y del agua Quin Torra, con el lazo amarillo. / EFE El presidente de la Generalitat inició en 2011 una provocativa campaña para protestar por las trabas del Ministerio de Cultura al envío de más documentos a Cataluña RICARDO RÁBADE Salamanca Viernes, 1 junio 2018, 08:57

Los explosivos y rocambolescos artículos y 'tuits' con los que se prodigó hace años el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña,Quim Torra, y que han trascendido a la opinión pública justo después de que se hiciera pública su designación por Carles Puigdemont como aspirante al sillón presidencial del Govern y tras su posterior elección como presidente por el Parlamento de Cataluña, no recogían solo comentarios despectivos sobre los españoles, que han sido tildados en algunos círculos políticos y periodísticos como xenófobos, sino que ahondaban también en controvertidas cuestiones territoriales, como la constante reivindicación de las autoridades catalanas para exigir al Ministerio de Cultura el traslado a Barcelona de todos los fondos catalanes que se encontraban depositados desde hace décadas en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca.

El 13 de diciembre de 2011 Quim Torra publicó en el periódico digital 'El Matí Digital' un jugoso artículo, escrito íntegramente en catalán, y titulado 'Empapelar el Archivo de Salamanca' según su traducción al castellano.

El artículo ponía de manifiesto, en términos especialmente ácidos e irónicos, el profundo malestar de Quim Torra con la decisión del Ministerio de Cultura de ralentizar en aquellos momentos el envío de nuevas remesas de documentos delArchivo de la Guerra Civil a Cataluña.

Infamia

En concreto, Quim Torra, que se presentaba entonces ante sus lectores como abogado y fundador de la editorial 'A contravent', criticaba en términos especialmente sarcásticos la decisión ministerial y afirmaba, refiriéndose a la población catalana, que «somos unos sin papeles y es así y aceptémoslo... Todos los catalanes somos unos sin papeles, hasta que esta infamia no acabe». Además, radicalizaba sus planteamientos y tesis cuando proclamaba en otro pasaje del artículo que «ya se ha visto cómo respetan los acuerdos los Gobiernos españoles, después de pacientes y larguísimos años de negociaciones. Ganaron y se llevaron los papeles. Hasta que nosotros no ganemos algún día, esto no acabará nunca».

Quim Torra elevaba en el artículo el tono de sus planteamientos cuando proclamaba, en relación al Archivo salmantino, que «de todas formas, yo me he cansado. Quieren papeles?... Démosles papeles. Muchos papeles, una orgía de papeles, todos los papeles del mundo!».

Torra daba rienda suelta a su causticidad cuando anunciaba en el artículo que «a partir de hoy, pues, comienzo a enviar cada mes fotocopias de los papeles más interesantes que entran en casa: recibos de la luz y el agua, cartas de la comunidad de vecinos, propaganda del Condis, facturas del gas , domiciliaciones, todo se puede aprovechar». El entonces polémico articulista y hoy presidente de laGeneralitat empleaba un tono burlesco a la hora de referirse al Archivo salmantino cuando indicaba que «es más, lleno de espíritu navideño, pienso reenviarles cualquier papel o christma donde salga un Papá Noel», todo ello con un único objetivo, como es «empapelarlos».

Torra animaba en su artículo a la ciudadanía catalana a secundar su campaña de protesta y para ello citaba la dirección del Archivo de laGuerra Civil, situado en el número 2 de la calle Gibraltar, con el fin de que remitieran a la misma sus facturas de la luz, el agua y el gas, los recibos de sus domiciliaciones bancarias e incluso los tickets de las compras hechas en los supermercados.Torra demostraba su pleno conocimiento de este espinoso asunto al hacer incluso una ilusión al cambio de nombre de la vía, que durante la Alcaldía de JuliánLanzarote pasó a llamarse calle del Expolio.