BALONCESTO El CB Tormes, atento por si puede lograr plaza para la Liga EBA en la 2018-19 Una acción del CBTormes-San Andrés de León de la fase de ascenso a Liga EBA. / ANTORAZ La Federación ha ampliado a dos grupos la LEB Plata y está ya invitando a equipos de EBA a subir de categoría JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 5 junio 2018, 18:07

De nuevo y por segundo año consecutivo, un mes de junio movido y esperanzador para el Club Baloncesto Tormes de Salamanca. El primer equipo charro se quedó muy cerca de lograr plaza en la Liga EBA para la próxima temporada en la pista, ya que quedó segundo en la fase de ascenso celebrada en Salamanca que el club charro organizó;pero podría tener plaza en la ansiada categoría si, como todo parece indicar, llegan invitaciones a los clubes para formar parte de la competición.

La Asamblea de la Federación Española de Baloncesto aprobó a finales de la pasada semana que la LEB Plata se divida en dos grupos con el consiguiente aumento de plazas pasando de 16 a 24 clubes (dos grupos de 12 equipos, Este y Oeste). Esas nuevas plazas se cubrirán teóricamente con equipos descendidos y también con el ofrecimiento de plazas a conjuntos de la Liga EBA -algo que ya está sucediendo-.

La incógnita está ahora en conocer qué sucederá con la Liga EBA, algo que todavía no ha dado a conocer oficialmente la FEB: si habrá reducción de grupos -todo apunta a que no- o equipos en cada uno de los ya existentes. Y es ahí donde entran en acción las opciones del CB Tormes. En principio se mantendrán los mismos cinco grupos y según ha trascendido, habrá reducción en el número de extracomunitarios, que solo podrán ser dos, mientras que el cupo de jugadores de formación subirá de 7 a 8.

El club charro ya solicitó la pasada temporada poder formar parte de la Liga EBA y albergaron seriamente esperanzas de ello aunque finalmente se quedaron con la miel en los labios. En el CB Tormes están esperanzados en que este año pueda suceder lo contrario pero como es lógico, no lanzan las campanas al vuelo y prefieren ser cautos. Lo que sí harán es solicitar la plaza y esperar la respuesta federativa. El CB Tormes cuenta con el respaldo económico suficiente y de cantera como para preparar un proyecto en la Liga EBA para la temporada 2018-2019.

Atentos a León

Esta opción de la ampliación de la LEB Plata a dos grupos quizá no sea la única que pueda dar una plaza en la Liga EBA la próxima temporada al Club BaloncestoTormes de Salamanca. Desde la entidad están muy atentos a lo que haga el San Andrés de León, conjunto que se ganó el derecho en la fase de ascenso de Salamanca a jugar en la Liga EBA al quedar campeón en Würzburg.

Si el club leonés no se inscribe en la categoría, esa plaza por derechos deportivos recaería directamente en el CB Tormes como segundo de la competición de la Primera Nacional en Castilla y León, y ahí no tendría que esperar a los designios federativos para conocer si logra o no plaza. Así que por segundo año consecutivo, un junio de espera en el CB Tormes.