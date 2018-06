«Hay que tener mucha paciencia y ánimo, no hay otra»

Pilar Cruz, de 72 años, habla del ELA que padece desde hace dos años desde el salón de su casa, sentada en la silla de ruedas que le facilita la movilidad, que le permite ir a la partida de Remy con sus amigas, pasear con su marido Aris y muchas cosas más. Esta familia ha intentado no cambiar demasiado su día a día. Pilar se ha maquillado como hace a diario, aunque reconoce que le cuesta algo más, y su hija María le ha pintado las uñas, a juego con su camiseta.

Su diagnóstico llegó hace dos años y todo empezó por un fuerte dolor de espalda:«El médico de Atención Primaria me mandó al traumatólogo, pero era un dolor de espalda, no tenía ningún otro síntoma de nada», apunta Pilar. Lo que si recuerda que era un dolor horroroso, «no lo podía aguantar». En el proceso previo al diagnóstico de ELA, la derivaron a la Unidad del Dolor, «me hicieron una punción, pero todo pensando que era algo de la espalda».

De la Unidad del Dolor pasó a ser atendida en la UCAI , «en el momento te hacen las pruebas», como resalta, ella no ha tenido que esperar nunca para nada, «ha ido todo rápido». De allí la derivaron a Neumología y después, a Neurologia. En el inicio de su enfermedad todavía no existía la unidad específica que ahora sí tienen en el hospital con la que según Pilar y su familia, «ha sido un gran cambio para mejor, está fenomenal, te llaman un día te dicen una fecha para que vayas y una hora, y te ven todos los especialistas».

El doctor López Alburquerque fue el encargado de darles el diagnóstico, «pero no lo hizo en la primera consulta sino en la segunda», de hecho Pilar recuerda que cuando este especialista le vio las manos, «me dijo que era ELA». Antes de escuchar el nombre de esta enfermedad se hizo las pruebas habituales, como la electromiografía. De todas formas, tenían alguna idea ya de lo que era la ELA, conocían a gente que la había padecido, «como la hermana de una amiga mía, y esa lo primero que perdió fue la voz, totalmente, y las piernas las tenia bien, pero yo las piernas las tengo muy mal, cada caso es diferente». Pilar dice que lo que más que he perdido ha sido la voz, «enseguida, y no sé el motivo, bueno, los médicos si lo saben claro». Y cuando ella dice que tiene ELA la gente le pregunta «¿y qué es eso?», a lo que Pilar siempre responde que es una enfermedad que pierdes los músculos. «Y ya está», apunta.

Del equipo de la Unidad de ELA no puede hablar mejor porque ya no hay más palabras de agradecimiento. A todos, les nombre a cada uno, porque sobre todo valora la empatía y el saber transmitir la información para que no tenga ninguna duda. Cuando el doctor Alburquerque les habló del ELA, reconoce que se lo explicó tan bien «que no hizo falta preguntar nada, no tuvimos dudas y se agrade un montón que sea así».

Antes de recibir el diagnóstico estuvo ingresada, «yo les decía a los médicos que estaba por el dolor de la espalda, no sabía qué pintaba allí, y nunca pensé que eso pasaría a más, pero poco a poco he visto que las cosas van avanzando, y mucho».

Dos años después de saber que tiene ELA se han visto afectadas sus piernas, «de hecho no camino, voy en silla de ruedas, y en casa con un andador», relata. Pilar y su marido Aris se conocieron en Ledesma, este verano cumplirán sus 50 años de casados y otros tres de novios. «En verano nos vamos para allá, tenemos una casa, y allí salgo todos los días, tengo muchas amigas, me van a buscar y están pendiente», y como añade su marido, «cuando llega a un sitio revoluciona a todo el mundo, todos se ponen de pie».

Ella admite que la enfermedad es dura, «pero bueno... no han sacado nada para pararlo un poco». A Pilar la ayuda bastante que estén pendientes de ella, «tengo amigos muy buenos, que nos llaman mucho, y mis cuñados». Y sale bastante a la calle, sobre todo cuando están en Ledesma, «donde puedo ir todos los días a la partida».

Y si tiene que lanzar un mensaje para alguien que acabe de recibir el diagnóstico lo tiene claro:«Que tengan paciencia, eso es lo primero, y el ánimo es importante, ayuda bastante, porque no hay otra cosa, es lo que nos han dado y hay que aguantarse, hay que seguir para adelante». Y como relata, su marido e hija «no me dejan, son pesados, si no tengo ganas de una cosa me obligan a hacerla», asegura. Y otro de sus hijos, aunque vive fuera, en Soria, «todos los días hablamos con él y viene a menudo».

En todo el proceso de la enfermedad le ha ayudado salir, «no me dejan estar en casa, quiera o no, y el arreglarme (pintarme)...ahora con el elevador más». Porque desde hace un mes, en el edificio donde Pilar reside han instalado un elevador que ha terminado con una de sus pesadillas en formato de escalones, siete, «pero parecían 20, los teníamos bien contados, bajar bien, pero subir, me mataban». Y al igual que el elevador, la existencia de la Unidad de ELA, dicen que les ha facilitado la vida bastante, «estoy encantada».