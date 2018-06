FÚTBOL - Fase de ascenso a Segunda B Los técnicos del Salmantino y de la Mutilvera ven justo el empate Cortés, a la derecha, antes del inicio del partido ante la Mutilvera. / MARÍA SERNA Pablo Cortés señala que «parece que necesitamos una bofetada del rival para espabilar» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 3 junio 2018, 17:26

Los técnicos del CF Salmantino UDS, Pablo Cortés, y de la UD Mutilvera, Andoni Alonso, señalaron en la rueda de prensa como justo el marcador de 1-1 en el partido de ida de la eliminatoria de ascenso a Segunda B disputado en la mañana de este domingo en el Helmántico.

El preparador del equipo charro expresó que «la eliminatoria está muy abierta. La primera parte no lo hemos hecho nada bien, nos faltaba profundidad, llegábamos a zona de tres cuartos pero nos volvíamos para atrás. Eso nos penalizaba. Ellos en una acción a balón parado, que lo habíamos avisado y que ya nos penalizaron en la anterior eliminatoria, se adelantan. En el segundo tiempo estuvimos algo mejor. Otra vez necesitamos una bofetada del rival para espabilar. Los diez primeros minutos empezamos bien, presionando bien tras pérdida, pero luego a partir de ahí no sé qué ha pasado, quizá el no querer cometer errores en el campo del rival. Nos faltaba profundidad y eso que teníamos amplitud. Y luego necesitamos varias bofetadas. Nos queda aprender de eso. Si tuvimos opciones en la anterior eliminatoria, esto es un campeón de grupo y nos pondrá las cosas difíciles».

«Cuando se vuelve el partido roto, que son idas y vueltas con transiciones es cuando el equipo parece que tiene más profunidad. También la incorporación de Murci nos ha dado más, liberando a Ortiz. El 1-1 en el balance general es lo que se ha visto en el partido», añadió el prepador salmantino.

Para la vuelta, Cortés señaló que «tenemos que ir a marcar e intentar que no sucedan los errores a balón parado. Luego en las acciones a balón parado a favor las rematamos casi todas, con varias de Mansour. Nosotros tenemos gol y se demuestra. Conmigo de entrenador hemos marcado siempre excepto ante la Arandina».

Andoni Alonso, técnico de la Mutilvera, / MARÍA SERNA

«En los primeros compases de la primera parte nos ha tocado sufrir, llevaron la iniciativa y nos costó entrar en el partido, pero luego tras esos 15 minutos de estar más echados atrás, hemos empezado a iniciar contragolpes y en el último tramo hemos dispuesto de más ocasiones. Metimos el 0-1 y justo al final el partido pudo haber dado un cambio importante si marcamos el 0-2 con la clara ocasión», expresó Andoni Alonso, preparador del equipo navarro, que añadió que «en la segunda parte sabíamos que ellos iba a achuchar. El equipo ha mostrado carácter y grada sabiendo sufrir. Tuvimos también alguna ocasión, pero ellos empataron en una transición muy buena. Ha sido un partido igualado, donde nosotros estuvimos mejor en la primera parte y ellos en la segunda. Para mí es un resultado justo que deja la eliminatoria abierta para el partido de vuelta».

Andoni afirmó que «para nosotros es un buen resultado, es un campo difícil y logramos adelantarnos y dejamos la eliminatoria abierta. La salida de Murci cambió el partido fijando y descargando juego». Sobre los posibles penaltis del partido, ambos en la primera parte, significó que «donde peor se ve es don de estamos los entrenadores. Ellos están tres árbitros y si no lo vieron, es que no serían».