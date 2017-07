De ganadero a concursante televisivo José Pinto cuida de sus animales a la vez que participa en los programas 'Saber y Ganar' y 'Boom!' José Pinto con sus animales / S. G: S. G. Martes, 18 julio 2017, 17:02

Se mantiene firme en la convicción de que «el campo mantiene a la ciudad aunque mucha gente de la ciudad no lo sabe». Por eso él, José Pinto, un ganadero de Casillas de Flores y reconocido concursante televisivo, cada vez que tiene oportunidad, no duda en promocionar la zona en la que vive. «Como no hagamos algo los de la zona, no sé quién lo va a hacer», sostiene, «tenemos que hablar siempre de nuestra comarca, de nuestros pueblos, de la gastronomía, de la cultura rural».

En la actualidad, compagina su profesión de ganadero con el concurso televisivo Boom!, en el que ya ha superado los 40 programas y en el que participa con otras tres personas a las que conoció en su paso por otro concurso, Saber y Ganar. Se hacen llamar Los Lobos e insiste en que «la experiencia es muy interesante porque como no es lo habitual, siempre hay que mirar el lado bueno» y por otra parte, «intentamos disfrutarlo, más allá del resultado económico».

En todos los programas por los que ha ido pasando Pinto, ha tenido que demostrar su gran capacidad intelectual, los conocimientos de toda una vida ya que «te hacen preguntas de cualquier tema, qué te vas a preparar, no puedes prepararte nada», asegura. Es verdad que «cuando estamos grabando en Barcelona, en nuestros ratos libres, siempre estamos comentando curiosidades, como por ejemplo, los últimos premios que se han concedido porque suelen hacerse preguntas sobre actualidad». En cualquier caso, lo que tiene claro a estas alturas de la película es que «eso de estudiar y clavar el codo, ya no, no tengo cabeza para eso» y comenta como anécdota algo que les sucedió cuando estaban a dos preguntas de conseguir el bote del programa en el que participa en la actualidad: «Una la acertamos a bulto y la otra que se sabía uno de los compañeros, en ese momento, sabe Dios dónde estaba guardada en el cerebro».

Está claro que «la suerte influye poco, lo que vale es tener una amplia base de conocimientos» y por supuesto, algo de sangre fría para que los nervios no traicionen justo en ese momento.

Ya se ha dado el caso en Boom! de unas concursantes, todas mujeres que también habían pasado por Saber y Ganar, que tuvieron que dejar el programa porque ya no contaban con más días disponibles en sus trabajos pero en el caso de José, «yo me apaño bien con mi amigo Eloy, que es el alcalde de Casillas de Flores y me atiende el ganado cuando yo no estoy». Pero cosas de la vida, y tratándose de mentes ciertamente privilegiadas, Pinto recuerda sobre sus otros compañeros de programa que «Manu está en el paro y Valentín da clases en la universidad pero gana más en el programa que en las clases, así está la enseñanza». Por último, cita a Erundino que es funcionario pero que «de momento, lo tiene controlado por si aguantáramos más programas».

Pueblo

José Pinto ha dejado claro en más de una ocasión que eso de la televisión está muy bien pero que su verdadera profesión es la de ganadero, al tiempo que demuestra que es un enamorado de su pueblo, Casillas de Flores, «si no, no estaría aquí».

José solo plantea jubilarse si le toca un bote «lo suficientemente gordo» / S. G:

«Este es mi modo de vida, el ganado, procuro hacer todas las faenas por la mañana y ver a todas las vacas y que todas están atendidas».

El futuro del campo y del medio rural en general, lo ve «negro», sobre todo, «por culpa de los políticos, no porque en sí mismo no tenga futuro». Su percepción es que «cuando hablan de una economía sostenible, todas las decisiones van, precisamente, en contra de eso curiosamente».

En la conversación con este ganadero de Casillas de Flores se intercalan todo tipo de temas, sobre todo, algunos de los que más afectan a su profesión, como pueden ser las ayudas de la PAC, Política Agrícola Común. Asume que «al papeleo ya deberíamos estar acostumbrados, tenemos que ocuparnos más de los papeles que del campo» y recuerda como dato que «el 80% del dinero de la PAC lo cobran solo el 4% de los perceptores así que con eso, está todo dicho de lo que llega al campo y a los que vivimos del campo y en el campo».

Pero va más allá cuando indica que «desde que se comenzó a subvencionar el producto, ya no vale lo que tiene que valer; lo que no se podría hacer es quitar ahora la subvención porque esa pequeña ayuda que nos llega es lo que nos permite sobrevivir».

Sobre la posibilidad de jubilarse si se llevara junto con sus compañeros el bote del programa, exclama: «¡Qué más quisiera yo!» No descarta en todo jocoso que «si me llevara un bote lo suficientemente gordo ya por mi edad,me quedan 10 años para jubilarme, a lo mejor me lo planteaba, quién sabe».

Sobre esa cuestión tan concreta del bote añade que «siempre lo tienes en mente pero no te lo debes plantear, te debes plantear ganar cada programa».

Las anécdotas que le han ido sucediendo a lo largo de todo este tiempo no han sido pocas y desde personas que pasan por Castillas de Flores para saludarlo, a personas que le reclaman a grito de «¡Lobo!» en la estación de Chamartín de Madrid porque lo conocían de Saber y Ganar y lo seguían desde Chile.

Estilismos

Quien ha seguido su trayectoria, lo identifica por la persona campechana que es, que lo mismo ha bailado en televisión que ha explicado alguna receta de cocina. Pero si hay algo que también le identifica son sus camisetas, de lo más variadas, y «salvo que me impidan que me la ponga porque en televisión no todos los colores quedan bien, camiseta que me regalan, camiseta que me pongo». De hecho, las tiene colocadas según el orden en el que llegaron a sus manos y en todas esas ilustraciones ya se han podido ver desde las Tres Columnas de Ciudad Rodrigo, al Castillo de Enrique II de Trastamara, pasando por el cartel anunciador del último Carnaval del Toro.

Son muchas las personas que están pendientes de él y de momento, hoy lunes, continuará su periplo televisivo. Habrá que tener paciencia y esperar para saber hasta dónde llega.