Los socialistas acusan al Gobierno de «vender humo» con sus inversiones David Serrada y Toribio Plaza, ayer. / WORD Afirman que Salamanca está «a la cola» de la región, con 120 euros por habitante, y que no se sabe nada de los dos grandes proyectos de 2017 D.B.P. / WORD SALAMANCA Martes, 12 diciembre 2017, 12:04

El diputado socialista por Salamanca David Serrada presentó ayer un balance muy crítico con la labor del Gobierno central en nuestra provincia a lo largo de 2017.

Según Serrada, Salamanca está «a la cola de Castilla y León», con apenas 120 euros por habitante (en Zamora ronda los 1.800, agregó) y el Gobierno ha «estafado» y «vendido humo» a la provincia con los dos grandes proyectos de 2017, ya que estamos acabando el año y apenas se sabe nada de ellos. «Una cosa es lo que se dice que se va a invertir y otra lo que se invierte realmente», resumió.

Serrada citó esos dos proyectos estrella. Por una parte, la electrificación de la línea férrea hasta Fuentes de Oñoro, que contaba con dos millones de euros de presupuestos «y en la práctica no se sabe nada» de trámites, licitaciones u obras. «Y el PP calla».

El PSOE aseguró, como dato comparativo, que Zamora recibirá 1.800 euros por habitante

Y por otra parte, los 12 millones que iban a invertirse en el regadío de La Armuña. Según Serrada, han analizado los Presupuestos Generales del Estado prácticamente línea por línea y «no hay una partida específica para esa obra», sino que estaría incluida en otra sobre política forestal. El PSOE «ha preguntado al Gobierno» cuándo y cómo se ejecutarán esos fondos y están esperando una respuesta.

David Serrada, que estuvo acompañado por el nuevo portavoz de la comisión ejecutiva provincial, Toribio Plaza, aseguró que el PSOE «seguirá trabajando por Salamanca» y destacó los méritos socialistas en las últimas decisiones del Gobierno sobre política ferroviaria.

Conexión Madrid

Fomento anunció la semana pasada que la conexión Salamanca-Medina del Campo-Madrid pasará a ser declarado como obligación de servicio público, lo que conllevará una importante rebaja en el precio de los billetes.

David Serrada comentó que el PSOE lleva «meses» trabajando para conseguir esta calificación y añadió que supondrá «más ventajas y facilidades» para Salamanca que antes no existían. El PSOE presentó una proposición no de Ley en el Congreso para conseguirlo y mociones en varios ayuntamientos, para que mostrasen su apoyo a la idea. «El Gobierno dijo que no tenía intención, pero al parecer ha recapacitado», reflexionó Serrada. El diputado añadió que la propuesta del Gobierno «se queda corta» y confió en que Fomento ponga a la venta abonos para varios viajes.