«La sequía ha ocasionado un gran impacto en la economía »

Como la razón de ser de la Alianza UPA-COAG es estar a lado de los agricultores y ganaderos están presentes en una nueva edición de Salamaq que en palabras del secretario general de UPA, Guillermo González, «tiene una importancia vital para ambos sectores». Además, precisa que si la feria de Salamanca está teniendo éxito «se debe al esfuerzo, primero de esos ganaderos que tienen esas especies, y a esas razas que hacen que la gente pueda modificar genéticamente».

Para el responsable de UPA, el objetivo es obtener una mejor rentabilidad «y poner en manos del consumidor una mayor calidad». Tango Guillermo González como José Manuel Cortés conocen las impresiones de agricultores y ganaderos en relación a los resultados de Salamaq. «En relación a la maquinaria, no es un lugar de hacer compromisos, pero sí de ver, es un escaparate de la innovación y posteriormente hacer las compras oportunas», argumenta González, mientras que en la ganadería, «es más en el momento, un animal entre en subasta y se puja por él».

En el marco de Salamaq, Guillermo González y José Manuel Cortés repasan la situación actual del sector primario, en un año muy complicado debido a la sequía. «Ha provocado un impacto en la economía muy considerable, aunque no ha sido homogéneo, ni ha sido en toda la provincia con la misma intensidad», subraya el responsable de UPA.

En concreto, las comarcas más afectadas por la escasez de agua han sido las de Salamanca, Peñaranda de Bracamonte y Alba de Tormes,«donde ha sido catastrófico».

Los responsables de la Alianza UPA-COAG hablan también del impacto de la sequía en la ganadería, «porque hay una escasez de pastos y un incremento del gasto». Y tanto González como Cortés creen que ese no es el peor tema:«El agua está generando trastornos muy graves para muchas ganaderías a las que se las tiene que proporcionar a diario, con cisternas», precisan.

En relación a las ayudas ante este problema, José Manuel Cortés tiene dudas de su funcionamiento, «porque están denegando muchos avales». Esta alianza precisa que la ministra de Agricultura es la que tiene la llave para que la Consejería de la Junta de Castilla yLeón pueda dar más ayudas. «Los avales de Saeca se están denegando sin dar mucha explicación para las ayudas a las explotaciones por la sequía», lamenta Cortés.

Según Guillermo González, lo que ha hecho el Ministerio de Agricultura es poner dinero en Saeca para que a los agricultores les salga interés tipo 0, «pero a muchísimos se les está denegando». ¿Las razones? Como han analizado desde UPA, cuando una persona que lo solicita tiene un crédito pendiente, aunque no tenga impagos, se lo deniegan, «y en esta situación lo que se está consiguiendo es que se concede créditos a personas que ya tienen credibilidad económica, y en algunos casos esos créditos no van a servir para paliar el verdadero daño que ese agricultor tiene «sino para una reinversión en otro tema», aunque González prefiere no entrar en ese tema, «pero me preocupa aquel que no se le concede el crédito y se le está denegando simplemente por eso, no porque tenga impagos».

Otro aspecto que también analizan desde la Alianza UPA-COAG es el tema de los seguros, que reconocen que es un tema a revisar, «que esta bien en su filosofía, ya que el seguro es una herramienta muy importante que hoy en día está a disposición del agricultor y ganadero, ¿pero qué es lo que pasa?, que los seguros no están bien hechos, no se le ha generado ese atractivo».

González y Cortés entran más en detalle y argumentan que los seguros tienen unos topes de indemnización muy bajos «y tienen que venir años muy catastróficos para que el agricultor cobre, porque en años malos no cobra». Este 2017 si es un ejercicio de los que denominan catastrófico. Ellos están de acuerdo en que el seguro hay que hacerlo, «compartimos esa filosofía con la ministra y la consejera de Agricultura, pero con matices importantes ya que hay que modificar aspecto como los rendimientos o las tasas», enumeran.

José Manuel Cortés echa de menos que no se hayan sentado a analizar por qué no les resulta atractivo el seguro a muchas explotaciones, «no nos fiamos de las intenciones», porque las producciones que les aplican son muy bajas, «y en años normales solo hacemos que pagar y no cobramos». En Salamanca aún no están cuantificadas las pérdidas por la sequía pero en Castilla y León se cifran en más de 1.500 millones de euros.

Otro handicap al que están expuestos en este sector según la Alianza UPA-COAG son las altas rentas que pagan por las explotaciones, ya que entre un 40 y un 80% de tierras están en alquiler, «que suponen un gasto».

Por último, les preocupa la falta de renovación en el campo:«Está muy envejecido, y un sector envejecido está en peligro de desaparecer porque quiere decir que no tiene el atractivo necesario para la incorporación de eso jóvenes, y aunque se están haciendo esfuerzos importantes ya llegan tarde», reclaman desde estas organizaciones.