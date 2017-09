«El seminario es un lujo y una oportunidad, no un castigo»

El próximo 18 de septiembre comenzará el curso en el Seminario de San Cayetano de Ciudad Rodrigo. El obispo, Raúl Berzosa, será el encargado de presidir una eucaristía que, tradicionalmente, marca el inicio de una nueva etapa aunque, previamente, los formadores del seminario, con su rector a la cabeza, Juan Carlos Sánchez, habrán mantenido una reunión con los padres y con los alumnos que este año cursarán estudios tanto de Primaria como de Secundaria en esta institución. Sumarán un aperitivo, actividades, un primer día de citas deportivas y luego ya, «empieza la rueda a rodar», pues para el rector, «un curso es como una navegación, es como una aventura que no sabes dónde va a acabar». Para Sánchez ya son muchas aventuras, pues en el año 1999 fue nombrado vicerrector y un año después rector.

–Supongo que el barco llegará a buen puerto.

–Ese es el objetivo. Se empieza el curso con ilusión porque si no es así, imagínate. Cada año es nuevo, cada año es diferente pero bueno, ya tenemos mucha experiencia.

-Ya sabe que a los periodistas nos gusta mucho eso de los números y las cifras, ¿con cuántos alumnos van a contar este curso?

-Este año vamos a tener alumnos de cuarto y quinto de Primaria y de primero, segundo, tercero y cuarto de Secundaria y de primero y segundo de Bachillerato. Siempre a esta fecha hay alguna cosa que concretar, alumnos que pueden pasar o repetir. Serán entre ocho y diez alumnos nuevos y en total, como el año pasado, entre 30 y 33 alumnos.

-¿Es un número aceptable para que el Seminario de San Cayetano pueda seguir adelante ofreciendo formación?

-Es un número suficiente para crear comunidad. Una comunidad entre más pequeños y más mayores, para poder trabajar en distintos ámbitos de la vida académica porque se trata de que trabajemos lo académico lo mejor que podemos y sabemos pero el objetivo del seminario es que sean buenos ciudadanos, que no es fácil en el día de hoy conseguir que unos alumnos adolescentes lleguen a ser unos buenos ciudadanos. Además, queremos que sean unos buenos cristianos que es el objetivo de cualquier institución eclesial que se precie, y hay chicos que pueden estar abiertos a la vocación sacerdotal y que se puede hacer un camino desde muy pequeñitos hasta que puedan pasar al seminario mayor que eso siempre es una aventura.

-A pesar de la idea que alguna gente pueda tener, cuentan con formadores que son sacerdotes pero también hay otros profesores que son laicos.

-Claro, como en muchos otros seminarios que también tienen centro académico. En este caso está promediado, la mitad son sacerdotes y la otra laicos y también tenemos algún profesor voluntario que colabora en tareas de refuerzo.

-Ha hablado de formar buenas personas, pero ¿qué peso debe tener la familia y qué peso debe asumir la parte educativa?

-La clave de todo está en la familia. Nosotros tenemos mucha relación con las familias, hacemos actividades con ellos y hay momentos que hay una gran relación e incluso se establece a veces hasta relación de amistad. El hecho de que el seminario tenga alumnos es el boca a boca, las familias están contentas porque tratamos bien a los chavales, se les educa bien, y la relación con las familias es clave porque al final son las que tienen que dar el do de pecho, que no siempre lo dan.

-¿Qué tiene de extraordinario el seminario para atraer a un alumno o a una familia y que decida apostar por esta opción educativa y formativa?

-Yo creo que tiene de extraordinario que es una comunidad educativa entera y que es una familia. Esto hace que el ambiente sea de mucha confianza, estamos muy pendientes de los chicos y donde nosotros podemos competir más es en esa parte humana, esa cercanía con los chavales y las familias y eso es lo que hace distinto. Un seminario que hace una propuesta educativa profesional, cristiana y vocacional, eso es lo que hace que sea diferente. El seminario es un lujo y una oportunidad y por tanto no es un castigo como a veces se dice: Si no estudias te llevo al seminario. No, el seminario es una oportunidad, con un antes y un después para muchos de ellos como se ha demostrado.

-A usted le he oído decir en más de una ocasión que la comarca de Ciudad Rodrigo, la cabeza de partido incluida, por supuesto, tiene una deuda con el seminario.

-La comarca tiene una deuda y la diócesis está muy agradecida con el seminario y vamos a celebrar el 250 aniversario.

-A eso quería llegar también, en dos años se cumplirá el 250 aniversario de la creación de esta emblemática institución.

-Claro y ya tenemos previsto un plan de trabajo que empezaremos en este curso para valorar, recordar y hacer memoria agradecida de lo que el seminario ha hecho. No se puede olvidar lo que el seminario ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que puede seguir haciendo. Es una mirada de agradecimiento pero también una mirada actual. El seminario, de hecho, en la ciudad es un centro que ha sumado en muchos proyectos, es de las instituciones que ha empujado muchos proyectos y ha logrado situarse en una ciudad donde todo el mundo tiene una deuda con él porque mucha gente ha estudiado a lo largo de la historia, gente que si no, no habría estudiado jamás en su vida y eso los antiguos alumnos lo conocen. Pero en los últimos años, además, ha tenido una posición de estar aquí, comprometido con la tierra y con la diócesis, es la marca de identidad.

-En ese 2019, además del 250 aniversario del seminario, se cumple el 75 aniversario de la declaración de Ciudad Rodrigo como Conjunto Histórico-Artístico. ¿Hay posibilidad de que el Ayuntamiento y el seminario vayan a una?

-Es un tema que ya ha salido y, por ejemplo, en la Fundación Ciudad Rodrigo se lo he dicho personalmente al alcalde. Ciertamente, si no lográramos hacer alguna cosa juntos, no lo haríamos bien. La ciudad tiene una gran deuda con el seminario y por tanto creo que deberíamos hacer algo y creo que podremos. El municipio ha estado también siempre vuelto hacia el seminario, de hecho, como detalle, cuando se crea el colegio para alumnos externos que lo hace Martínez Izquierdo también se hace con la colaboración del Ayuntamiento. Es decir, todo lo que han sido iniciativas del seminario para formar a la gente y para hacer que mucha gente venida de la comarca o de la ciudad pudiera estudiar porque no tenía otras oportunidades, pone de manifiesto que siempre ha habido un compromiso entre el municipio y la diócesis en ese sentido. Ya tengo un borrador de ocho folios sobre lo que se puede hacer, el papel lo resiste todo.

-¿Alguna pista?

-(Ríe) No, no te puedo dar ninguna pista porque está todo empezando. Sí que ha habido una reunión con antiguos alumnos, el obispo y el vicario en el mes de julio para ir diseñando algunas cosas. Creo que algo sí va a tener que ver con antiguos alumnos, con el archivo académico del seminario, me gustaría hacer no sé si un congreso, unas jornadas y otras muchas cosas.

-Han salido alumnos muy brillantes del seminario a lo largo de todos estos años y en ámbitos muy diversos.

-Muy brillantes y que actualmente son profesores universitarios, que ejercen profesiones liberales, que están en puestos de responsabilidad, hasta políticos. Javier Alonso que está estudiando mucho la relación de antiguos alumnos con sus profesiones futuras, hay de todo, desde artistas hasta políticos hasta gente cercana al mundo del toreo. Hay muchas posibilidades y yo creo que empiezan dos años muy bonitos para hacer memoria agradecida y ver pistas y qué cosas de futuro puede seguir apoyando el seminario, qué se puede hacer en esta tierra. Hay que ver el momento presente, el sentido de compromiso de nuestra diócesis con esta tierra, qué pasos puede seguir dando.

-¿Qué supone un seminario para una diócesis o más concretamente, este Seminario de San Cayetano para la diócesis civitatense?

-El seminario para una diócesis es siempre un lugar que está mimado por las instituciones diocesanas y por el obispo porque del seminario siempre salen las vocaciones sacerdotales. Esa es la clave, lo que pasa es que cada diócesis tiene su idiosincrasia, cada diócesis tiene su historia, y en nuestro caso, un seminario como el nuestro, para una diócesis pequeña, es un lugar de vida, de aliento, es un lugar de compromiso y, entonces, en ese sentido nuestro seminario siempre es una chispa abierta, es la mejor campaña vocacional, que esté abierto el seminario. Es verdad que siempre saldrán pocos jóvenes que sean sacerdotes porque dice Jesús en el Evangelio: «Muchos son los llamados y pocos los elegidos». No se puede olvidar la crisis vocacional y cristiana que vive el mundo en Europa, que no es así en otros países y en otras latitudes. Europa vive una especie de letargo, de letargo del compromiso cristiano, con lo cual afecta a las vocaciones. Dicho todo esto, no se puede hacer la pregunta: ¿Cuántos curas salen?

-Precisamente en el caso esta diócesis, aunque parezca que puede sonar a conformarse, pueden estar contentos, hay dos jóvenes que ahora mismo están en el camino hacia el sacerdocio.

-Sí, pronto serán sacerdotes. Estos días que estaba por aquí el cardenal Luis Martínez Sistach, es consciente del problema de las vocaciones en todos los sitios y un cardenal que tiene mucha experiencia de gobierno en varias diócesis y en Barcelona y ciertamente es consciente de la gran dificultada de la pastoral. Él está especializándose mucho en esta última etapa de su vida en la pastoral de evangelización en las grandes ciudades con lo cual, él es consciente de que el mundo sigue necesitando el Evangelio pero estamos en una sequía vocacional en Europa grave.

-Hablando del seminario como edificio, en estos momentos están llevando a cabo unas obras.

-Es una obra que tiene que ver con los claustros del seminario, recuperar un poco lo que es el claustro original porque estaba cubierto en el primer piso y se va a cubrir un lucernario en la parte de arriba. Lo otro son obras menores de correr el tejado y arreglo también del cupulín de la capilla que también está unida a esa obra.

-¿Cuesta mucho mantener el seminario? No se puede olvidar que es un edificio de enormes dimensiones.

-Cuesta porque siempre los edificios grandes necesitan mantenimiento, permanentemente. Este año nos hemos gastado un dinero en una parte de los tejados porque es necesario hacerlo si se quiere conservar como corresponde y en el mejor estado posible.