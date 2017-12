Sánchez insta a la vicepresidenta a fijar día para el retorno de los fondos del Archivo Policarpo Sánchez, durante su rueda de prensa. / MANUEL LAYA Ve factible la devolución de los 400.000 fondos si «el Gobierno quiere» y considera que resultaría incomprensible que no realizara «lo que exigió cumplir» a la Generalitat RICARDO RÁBADE SALAMANCA Miércoles, 6 diciembre 2017, 11:51

El presidente de la asociación Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez, ha emplazado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a que fije la fecha exacta para la devolución a Salamanca de los fondos del Archivo del a Guerra Civil que fueron enviados de forma irregular a Cataluña. En una misiva remitida a la vicepresidenta, quien ostenta la máxima autoridad en Cataluña como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Sánchez da por sentado que antes del próximo 21 de diciembre, fecha de celebración de las elecciones catalanas, estos legajos habrá sido devueltos. « Será una fiesta y una victoria de todos los españoles, porque, por fin, se habrá hecho justicia», de manera que Cataluña mantendrá sus documentos y el resto de españoles disfrutarán de los suyos, «al igual que los aragoneses recuperarán muy pronto sus obras de arte de Sijena».

Sánchez rememora en su carta las dos mociones aprobadas el pasado 24 de abril por el Senado, en las que se abogaba por la restitución de los fondos a Salamanca, así como los sucesivos requerimientos formulados por el Gobierno a la Generalitat el 12 y el 13 de julio de 2013, el 5 de diciembre de 2015 y el 3 de marzo de 2017 en esta misma línea argumental. Sánchez también desvela una colaboración entablada con la vicepresidenta el 13 de diciembre de 2011 para paralizar «un envío masivo e ilegal de documentos del Archivo de Salamanca», que se vio precedida por «el informe secreto» que el alcalde Alfonso Fernández Mañueco le encargó a Sánchez sobre las irregularidades producidas en anteriores envíos a Cataluña. «La colaboración entre usted, el alcalde y yo logró detener un acto ilegal», subraya Sánchez.

Por si fuera poco, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes remitió al Gobern «hasta cinco cartas» reclamando el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a la Generalitat el reintegro de los fondos que obtuvo de forma irregular. «Nadie podría comprender que mientras se mantenga el vigencia el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, el Gobierno de España no cumple lo que exigió cumplir a la Generalitat».

El presidente de Salvar el Archivo también ha dirigido una carta de similares contenidos al alcalde, donde le cede «el inmenso placer de comunicar a los ciudadanos la fecha exacta en la que serán devueltos los documentos en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional».

El incansable defensor del Archivo salmantino considera que el nombre de Alfonso Fernández Mañueco, junto a los de Soraya Sáenz de Santamaría y del ministro Íñigo Méndez de Vigo «entrarán en la historia de España con letras de oro por devolver al Archivo de todos los españoles, con sede en Salamanca, los documentos de nuestra historia».

Ante el silencio que está manteniendo el Ministerio de Cultura hasta el momento ante esta posibilidad que ampara el artículo 155, Sánchez se muestra tajante al aseverar que «si el Gobierno quiere, se pueden devolver a Salamanca los 400.000 fondos del Archivo» que fueron trasladados a tierras catalanas en varias remesas.

Si finalmente el Gobierno no mueve ficha y no se produce ningún retorno, los políticos a los que Sánchez ha pedido ayuda se convertirán en «cadáveres políticos», todo lo contrario del esfuerzo desplegado por los dirigentes de Aragón, que sí han logrado el compromiso del Ministerio de Cultura de devolver al monasterio oscense de Sijena los bienes que permanecen depositados en el Museo de Lleida. De no prosperar su iniciativa antes del 21-D, las posibilidades de recuperar los ‘papeles de Salamanca’ serán cada vez más escasas.

Sánchez también recuerda que, gracias al empeño de su asociación, se han logrado restituir a Salamanca 3.000 documentos que obraban en manos de la Generalitat