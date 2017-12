Salvar el Archivo urge al Gobierno a devolver antes del 21-D los fondos enviados a Cataluña Gonzalo Robles (PP), Rosa Domínguez (Foro Asturias) y Policarpo Sánchez (Salvar el Archivo). / WORD La asociación toma como ejemplo la reciente decisión del Ministerio de Cultura de restituir a Aragón las piezas del monasterio de Sijena depositadas en Lleida RICARDO RÁBADE SALAMANCA Martes, 5 diciembre 2017, 12:09

El anuncio del ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, de devolver al monasterio oscense de Sijena las 44 piezas artísticas que fueron trasladadas en 1970 al Museo de Lleida, haciendo cumplir de esta forma la sentencia de abril de 2015 que condenó a la Generalitat catalana y al Museo Nacional de Arte de Cataluña a reintegrar al monasterio aragonés los bienes reclamados, ha sentado un inesperado precedente que ha reavivado con intensidad la insistente reclamación salmantina por recuperar los fondos del Archivo de la Guerra Civil –en torno a 400.000 documentos– que fueron entregados a la Generalitat catalana.

El cese de todos los miembros del Ejecutivo catalán por la aplicación del artículo 155, quedando el autogobierno catalán en manos del Estado, ha animado al presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, a remitir una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que, en el ejercicio de las competencias que tiene actualmente como máxima autoridad en Cataluña, haga cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga al retorno de los legajos al Palacio de San Ambrosio, sede del Archivo de la Guerra Civil. Sánchez también ha hecho llegar una copia de la carta al alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco.

La misiva del investigador salmantino urge al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que la devolución de los documentos a la capital salmantina se materialice antes del próximo 21 de diciembre, fecha en la que se desarrollarán las elecciones catalanas.

El espinoso y tortuoso asunto de los llamados ’papeles de Salamanca’ vuelve de irrumpir de nuevo en el primer plano de la actualidad informativa, tras unos meses donde la polémica parecía adormecida. Hay que remontarse al pasado 24 de abril, cuando el Senado aprobó dos mociones, una auspiciada por el senador salmantino del PP, González Robles, y otra por la senadora de Foro Asturias, Rosa Domínguez, reclamando la restitución a Salamanca de los documentos del periodo republicano y de la Guerra Civil que fueron entregados a la Generalitat. En aquella ocasión, Robles recordó que el Ministerio de Cultura había reclamado en cuatro ocasiones al Gobern la devolución de legajos, «con casos concretos de documentos para pedir su restitución, un inventario para tener constancia de donde se encuentran los documentos, y la digitalización de los mismos», según desveló el parlamentario salmantino.

Por su parte, el Ministerio de Educación puntualizó ayer que, en relación al caso Sijena, existe un requerimiento expreso del juez para que se ejecute la sentencia y no aclaró si la petición de Policarpo Sánchez será atendida o no. Por si fuera poco, el caso Sijena creció ayer en intensidad, debido a que el Juzgado de Instrucción número uno de Huesca dio una orden a la Guardia Civil para que entre en el museo leridano con el fin de recuperar las piezas, en el caso de que no se haga efectiva la entrega del denominado ‘tesoro de Sijena’ a Aragón antes del próximo lunes.