FÚTBOL - Tercera División El CF Salmantino es de play-off 00:29 Los jugadores del Salmantino celebran el tanto de Sergio Ramos a la Cebereña. / ANTORAZ El equipo charro vence 3-2 a la Cebrereña y se beneficia de la derrota del Tordesillas en Zamora (3-2) JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 13 mayo 2018, 23:07

El Salmantino jugará el play-off de ascenso a Segunda B. En una última jornada de infarto en la que necesitaba ganar y esperar resultados favorables, el equipo de Pablo Cortés cumplió su papel ganando 3-2 a una combativa Cebrereña y, además le acompañó la victoria del Zamora ante el Tordesillas (3-2). El Cristo empató en el campo del Bupolsa (2-2) y también se mete en la fase de ascenso.

De esta forma, el Salmantino estará este lunes en el bombo del play-off como cuarto clasificado del grupo VIII y se enfrentará a un segundo clasificado de otro grupo. El primer partido será en Salamanca y la vuelta en el campo del rival.

Pablo Cortés presentó de inicio varias novedades recuperando a varios jugadores como el sancionado Coque o los lesionados Caramelo, Jehu Chiapas o sobre todo al punta Murci, de baja desde el derbi ante Unionistas.

Más información Enfrentamiento entre el CF Salmantino y la Cebrereña

Pudo adelantarse el equipo local a los dos minutos con un cabezazo tras un córner del reaparecido Murci y a los 8 minutos en una contra Caramelo la tuvo en sus botas pero escorado a la izquierda remató al cuerpo del portero.

La Cebrereña, eso sí, bien plantada, también tuvo las suyas y fue la más lara con Terleira quedándose solo en el 9 ante Rodri tras fallo defensivo, pero el punta del equipo abulense definió fuera con todo a su favor.

Con el paso de los minutos el Salmantino empezó a adueñarse del balón delantando líneas justo cuando llegaban buenas noticias porque el Zamora había logrado igualar el tanto inicial del Tordesillas y además el Bupolsa iba ganando nada menos que 2-0 al Cristo Atlético. Todo a pedir de boca para los de Cortés cuando se llegaba a los 25 minutos de juego.

Y poco después fue el Salmantino el que cumplió con su parte del guión. Sergio Ramos enganchó un zapatazo desde la frontal que se coló junto al poste derecho de la Cebrereña.

Podía parecer ya un partido tranquilo para el Salmantino esperando a ver qué seguía sucediendo en los campos rivales, pero la Cebrereña la volvió a tener. Esta vez a la contra y de nuevo con Terleira como protagonista. Pase en profundidad para el delantero, que en remate forzado envía al palo y el esférico se marcha después fuera. Y de tanto avisar, Terleira no perdonó a la tercera. A la contra y esta vez tras recotar a su par, batió escorado a la izquierda a Rodri para igualar. Así se llegó al descanso y el único que no cumplía con lo que deseaba el Salmantino era el propio equipo de Cortés: el Tordesillas no pasaba del empate en Zamora (1-1) y el Cristo perdía con el Bupolsa (2-1).

Como en la primera parte, la Cebrereña salió bien plantada, tocando el balón para construir su juego y llegar al campo rival, pero en el 51 un penalti sobre Garban fue transformado por Murci de potente zapatazo para poner de nuevo al Salmantino por delante y llevar la tranquilidad a la gradas del Helmántico. Justo en ese momento marcaba el Tordesillas en Zamora (1-2) pero el Cristo seguía perdiendo con el Bupolsa tras fallar un penalti (2-1).

Llegaron los primeros cambios en ambos equipos pero el encuentro ya parecía que se jugaba más fuera que dentro del Helmántico. Cortés retiró al pichichi Murci, reaparecido tras su lesión muscular, ya quizá pensando en el play-off en el caso de que su equipo acabara entrando. El Salmantino incluso dio un paso atrás para conservar su por entonces tesoro y la Cebrereña no dudó a la hora adueñarse del esférico para buscar la portería rival.

Cortés tuvo que retirar tocado a Caramelo, renqueante de uan rodilla, las últimas semanas, por Saúl Villalobos. Quedaban 15 minutos y al Salmantino, con las piernas muy pesadas, se le estaba haciendo muy largo el partido. Pero en una contra y tras una gran combinación entre Sergio Ramos y Tyson, el centro del mexicano lo llevó con el pecho al fondo de la red Ortiz en el 80. Sentencia definitiva y a esperar que los resultados del resto de campos acompañaran. Al final la Cebrereña recortó diferencias por medio de Terleira para darle algo de emoción pero todo quedó ahí. La fiesta llegó con dos goles seguidos del Zamora ante el Tordesillas (3-2) que daban el pase a los charros.