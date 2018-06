FÚTBOL - Fase de ascenso a Segunda B El CF Salmantino se mete en la ronda final con otra machada Tejedor y Garban celebran la clasificación ante varios rivales de la Mutilvera / DIARIO DE NAVARRA El equipo charro vence fuera de casa a una UD Mutilvera navarra (1-2), que jugó desde el inicio de la segunda parte con un jugador menos, gracias a un tanto de Juanan en la segunda parte de la prórroga OPTA Navarra Sábado, 9 junio 2018, 23:45

El CF Salmantino UDS luchará por el ascenso a la Segunda División B. El equipo de Pablo Cortés volvió a superar todos los contratiempos y esta tarde se impuso por 1-2 en el campo de la Mutilvera, campeón de Navarra, después de haber empatado en la ida (1-1) en el estadio Helmántico.

El equipo blanquinegro tuvo que llegar hasta la prórroga para meterse porque después de haber hecho méritos más que de sobra para liquidar la eliminatoria en la primera parte dominando al rival y teniendo hasta tres claras ocasiones, solo se fue 0-1 al descanso; además se encontró en los primeros minutos de la reanudación con la expulsión por doble amarilla del local Eztieder en el minuto 50, pero paradójicamente el Salmantino se echó atrás y propició que en los minutos finales llegara la igualada del Mutilvera, que incluso tuvo dos claras ocasiones en el 90 para haber sentenciado a los de Cortés pero ahí las desbarató bien el paraguayo Tomás Echagüe, titular porque Rodri se encontraba indispuesto. Ya en la prórroga, los de Cortés marcaron en el 108 gracias a un gran control en el área de Juanan, que no desaprovechó la ocasión para marcar el 1-2 y llevar a los suyos a la gran final por el ascenso.

El CF Salmantino UDS conocerá a su rival este lunes, probablemente un primero o un segundo y con el partido de vuelta de nuevo fuera de casa... pero es que a este equipo ya no le asusta nada ni nadie. Y no es para menos. Lleva pasando finales desde hace varias semanas.

Ya en cuanto al partido en Mutilva, con 200 seguidores del Salmantino en las gradas, tan solo 16 segundos bastaron para presenciar el primer tiro de los visitantes en el campo navarro. Inauguró la ocasión Murci, que buscaba la escuadra, pero el lanzamiento fue muy predecible y Guille atrapó sin ningún tipo de problema.

Fue en el minuto 7 cuando apareció la oportunidad local. El central Apesteguia remató de cabeza, pero Tomás fue ágil y capturó la bola. La contra salmantina que siguió la jugada fue mortal. Dos delanteros contra el defensa, quedándose finalmente Ortiz en un cara a cara con el guardameta, aunque el lanzamiento lo adivinó el número 1 de la Mutilvera, que despejó el misil con una de sus piernas.

El primer tanto vino cargado de polémica. En el 32', Murci aprovechó en un rifirrafe dentro del área pequeña para golpear a bocajarro y sabotear las opciones de los navarros. Éstos reclamaban una mano clara en el control previo al chut. El colegiado no vio acción ilegal y el gol subió al marcador.

Los de Mutilva no se vinieron abajo, sino que el estar abajo les motivó a luchar por buscar la portería rival. Ederra, unos instantes después de sacar de centro, respondió con un tiro desde lejos que el cancerbero tuvo que desviar a córner. Poco después, el incansable 11 local regateó al lateral dejándolo en el suelo y centrando, aunque sus compañeros no entendieron la jugada y nadie pudo llegar.

Los de Andoni sabían que el portero local no había disfrutado de muchos minutos durante la temporada (un partido). Por lo tanto, en el vestuario les indicó que deberían buscar puerta sí o sí y aprovechar la situación. En el 50' el mundo se les vino abajo a los locales.

La expulsión

Eztieder, una pieza fundamental en su plantel vio la segunda amarilla. Se disponían a jugar con uno menos durante toda la segunda parte, obligándolos a marcar para igualar la eliminatoria. En el 66' los blancos tuvieron la ocasión más clara del encuentro. Un contraataque brindó a Ederra un cara a cara con Tomás, pero disparó al muñeco.

Éste último no paraba de tener trabajo. Los de Pablo Cortés no atacaban como antes, y eso se les vino en contra. En el 84', cuando ya casi la grada visitante celebraba el pase vieron el balón caer en la red de su portería. Fue Dani Ederra, que no paró de buscarlo desde que el árbitro dio iniciado el partido. La tensión en el estadio se respiraba en cada movimiento. Aparecían destellos de cada conjunto. Incluso Recalde tuvo en el 88' la victoria en sus botas, pero no ajustó la dirección y dio en el pecho del guardameta. También el dorsal número 16, aunque esta vez del conjunto salmantino, pudo fulminar al rival en un remate en el 93 de cabeza, pero atajó el portero con seguridad. Así se llegó al final del tiempo reglamentario y se alcanzó la prórroga.

La dinámica del encuentro cambió. Ahora la Mutilvera pedía calma a sus 10 jugadores, mientras que el Salmantino sabía que, si marcaba, el sueño local desaparecería por la ventaja fuera de casa. En el 108' llegó la euforia. Juanan recibió por alto un estético pase, que con soltura y entre líneas controló con la punta, bajó la bola, miró el hueco inalcanzable y con una sonrisa marcó. Los locales solo pudieron levantar la mano solicitando fuera de juego, pero el línea no levantó la bandera.

El CF. Salmantino disputará la última ronda ante un rival que conocerá el lunes. Gran partido vivido en tierras navarras. Ambos conjuntos mostraron todas sus cartas y la UD Mutilvera puede estar orgullosa a pesar de no haberse clasificado. No se notó la diferencia numérica durante toda la segunda parte y toda la prórroga.