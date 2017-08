Salamanca tiene sólo 1,46 afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista Vecinos de todas las edades pasean por el centro de la ciudad. / MANUEL LAYA La provincia posee 116.423 cotizantes y casi 80.000 pensionistas, según los últimos datos del ministerio de Empleo DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Sábado, 26 agosto 2017, 12:40

A nadie se le escapa que en Salamanca no sobran los empleos. Cada informe o estadística oficial corrobora que la provincia y la capital se vacían de jóvenes, que se marchan porque en algo hay que ganarse la vida y Salamanca no les ofrece ninguna oportunidad. La industria brilla por su ausencia y los carteles de ‘se alquila’ florecen por el centro.

El empleo es la base de todo. Sin empleo no hay comercio, no se mueve el dinero y la economía no mejora. Y sin empleo tampoco hay cotizaciones ni ‘bote’ con el que pagar ayudas sociales o pensiones.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicaba esta semana los últimos datos sobre cuántos pensionistas hay en cada provincia. En Salamanca son 79.718, que cobran unos 845 euros. A su vez, hace un par de semanas se dio a conocer cuántos afiliados a la Seguridad Social hay en España, que en Salamanca ascienden a 116.423. El resultado de cruzar ambos dígitos da como resultado 1,46, que es el número de afiliados por cada pensionistas. Esta ratio debería estar por encima de 2 para ser sostenible. En otras palabras, si los pensionistas salmantinos dependieran exclusivamente de las cotizaciones de los salmantinos, posiblemente no habría fondos para pagar todas las pensiones.

UGT y CC OO coinciden en que hay que revisar las bonificaciones de las cotizaciones

Es obvio que la crisis económica arrasó con miles de empleos que aún no se han recuperado (aunque desde el Gobierno insisten en que el 70% de los puestos de trabajo vuelven a estar cubiertos), pero el mercado laboral salmantino nunca ha sido demasiado boyante, la demografía es la que es y el ratio entre afiliados y pensionistas siempre ha tendido a la baja. Como ejemplo, hace nueve años, justo antes de que comenzase la crisis económica, la ratio era de 1,7 (127.000 afiliados y 74.600 pensionistas, que cobraban una media de 656 euros al mes).

Comparar los datos de agosto de 2017 con los de agosto de 2008 desvela varios detalles. Los más evidentes: que en Salamanca hay 10.500 afiliados menos, que hay 5.000 pensionistas más y que éstos ganan de media 189 euros más que hace nueve años.

Con estos dígitos, no faltan las voces que alertan sobre la falta de sostenibilidad del actual sistema de pensiones. Las centrales sindicales, los partidos y las patronales debaten desde hace años cómo afrontar la cuestión.

Problema endémico

CC OO y UGT mantienen algunos puntos en común sobre los motivos que han conducido a esta situación y por dónde podría pasar la solución.

El secretario provincial de CC OO, Emilio Pérez Prieto, afirma que la ratio entre afiliados y pensionistas de Salamanca es «absolutamente deficitaria» y aporta otros dos datos para el debate. En julio se pagaron algo más de 67 millones de euros en pensiones en Salamanca, mientras que las aportaciones de la Seguridad Social en nuestra provincia ascendieron a 54,2 millones. La solución para revertir estas cifras pasaría, según CC OO, por eliminar las bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social y por supuesto, por el empleo. «Todo pasa por el empleo», añaden desde CC OO. Éste mueve la economía y nutre «un fondo que garantiza que habrá jubilaciones». A día de hoy, merced a esa «disminución insostenible de la ratio», las pensiones «se pagan con el día a día del empleo, porque el fondo se ha vaciado. El problema no es el sistema de pensiones, sino el mercado laboral».

«El problema no es el sistema de pensiones, sino el mercado laboral», afirman

El secretario provincial de UGT Salamanca, José Luis Hernández Rivas, por su parte, advierte de que la ratio de 1,46 es «engañosa» porque la Seguridad Social incluye en sus estadísticas contratos temporales que apenas aportan nada al fondo de pensiones. Además, con las bases de cotización actuales «podrían hacer falta tres afiliados por cada pensionista» . UGT propone, entre otras medidas, que el Gobierno incremente los topes de cotización y que asuma las contribuciones a la Seguridad Social de los empleados de dicha institución a través de los Presupuestos Generales del Estado. Todo sea por salvar las pensiones actuales y futuras.