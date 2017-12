Salamanca estrena la iluminación navideña en cerca de 80 calles y plazas

El Ayuntamiento de Salamanca estrenó este viernes la iluminación navideña, que decorará hasta después del Día de Reyes un total de 78 calles, plazas y glorietas de la ciudad gracias a la instalación de 620 arcos y motivos.

El acto de inauguración contó con la participación del Coro de Niños 'Ciudad de Salamanca', que interpretó diferentes villancicos como Adeste fideles, de Greg Gilpin; Infant Holy, de Ruth Elaine Schram, Exultate Jubilate, de Dave and Jean Perry; Born, born in Bethlehem, de Donald Moore; y Santa Claus is coming to town.

En cuanto a la iluminación, el Ayuntamiento ha renovado este año la decoración luminosa de diferentes calles como Azafranal, Pozo Amarillo, las Avenidas de Mirat y Portugal, el Paseo Torres Villarroel, Filiberto Villalobos, José Jáuregui y la Carretera de Ledesma, entre otras.

Asimismo, este año la Plaza Mayor contará desde el 15 de diciembre con un nuevo motivo, formado por un cubo y un prisma cuadrangular apoyado sobre el anterior. Ambas formas, con dimensiones de diez metros de altura, representarán dos grandes regalos de navidad.

Además, Salamanca volverá a iluminar un árbol de grandes dimensiones que se encuentra en la Plaza de España, según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca, quien ha insistido en que, con el objetivo de un mayor ahorro energético, contará mayoritariamente para la iluminación con fuentes de luz de bajo consumo.