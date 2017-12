Salamanca considera una muy mala noticia que el independentismo mantenga su mayoría Nacionalistas catalanes brindan con cava tras conocerse los resultados. / EFE Fernando Pablos reconoce que el PSC esperaba unos resultados mejores y Javier Iglesias asume que el balance del PP es negativo REDACCIÓN / WORD Salamanca Viernes, 22 diciembre 2017, 01:09

Los resultados de las elecciones catalanas, pese a la histórica victoria de Ciudadanos, no han sido muy bien recibidos por las principales fuerzas políticas salamantinas.

El presidente del PP en Salamanca aseguró que «las elecciones en Cataluña han arrojado un resultado negativo tanto para el PP como para el bloque constitucionalista, ya que no hemos podido lograr una mayoría para gobernar. Esperamos que ahora los separatistas estén al lado de los intereses de los catalanes que, como se ha demostrado, no pasa por el separatismo. El Partido Popular ha sido clave para la devolución de la estabilidad a Cataluña garantizar el cumplimiento de la ley. Y seguirá trabajando, como hasta ahora lo ha hecho, siempre por los intereses de España y no movido por intereses partidistas».

Fernando Pablos

El secretario general de los socialistas salmantinos, Fernando Pablos, aseguró tras conocer los resultados de las elecciones catalanas que «la noticia de la mayoría absoluta que mantienen los partidos independentistas es muy mala para este país y especialmente para Cataluña. Si se mantienen las dinámicas de los últimos años va a ser muy complicado alcanzar una solución a la situación actual y la evolución será nuevamente negativa para España y para Cataluña».

Respecto a los los resultados obtenidos por los partidos no independentistas, Pablos afirmó que «hay que felicitar a Ciudadanos por su magnífico resultado, mientras que el PSOE mantiene el tipo aunque en el partido esperábamos unos resultados mejores. El hundimiento del PP es evidente y también ha quedado claro las coaliciones y estrategias de Podemos no han sido bien entendidas por los catalanes y ellos también se dejan un buen porcentaje de votos».

Policarpo Sánchez y el Archivo

El historiador salmantino y presidente de la Asociación Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez, comentaba anoche que: «Rajoy tiene que cumplir la sentencia del TSJ de Cataluña sobre el archivo. Gobierne quien gobierne, al margen de quien gobierne, Rajoy debe cumplir la sentencia que obliga a devolver los documentos indebidamente retenidos».

En esta línea, añadía que «si hubiesen gobernado los constitucionalistas la devolución será más sencilla. Los independentistas ofrecerán más resistencia contra la ley y las sentencias para que los documentos no vuelvan. Les dará igual, porque volverán igualmente, pero en vez de hacerlo de forma civilizada, será con manifestaciones y con la Guardia Civil sacando las cajas. La idea principal es que el Gobierno debe devolver esos documentos».

Finalmente, y sobre el resultado de las elecciones, añadía que «es una buena noticia que Ciudadanos gane las elecciones, que por primera vez los constitucionalistas ganen las autonómicas. Si al final gobiernan los secesionistas, la sentencia debería cumplirse igualmente. Dado que no cumplen ninguna sentencia, será más difícil hacerla cumplir. La caída del PP se debe al ascenso de Ciudadanos. La inmensa mayoría de los catalanes a favor de continuar siendo parte de España han concentrado su voto en Ciudadanos porque era el partido mejor posicionado. Ha ido todo para ellos. Es la explicación».