La Ruta de los Malditos sigue sumando adeptos y pasará de 2.500 en agosto La ruta, en los soportales de la Casa Consistorial. / FOTOGRAFÍA CEDIDAS POR JUDITH GUTIÉRREZ CIUDAD RODRIGO De cara al otoño los promotores ya están ideando nuevas historias y recorrido en una segunda parte SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Domingo, 30 julio 2017, 12:07

Esperan terminar la temporada en agosto con más de 2.500 participantes y es que después de más de 15 representaciones, la conocida Ruta de los Malditos de Ciudad Rodrigo se ha hecho un hueco muy notable entre el público, tal y como ha quedado demostrado tanto en la representación del viernes como en la del sábado.

Sergio Olvidado, uno de los promotores de la idea, bromea con el hecho de que «se nos ha ido de las manos», ya que «sí que pensamos que tendría auge al principio pero ha ido experimentando un crecimiento exponencial y ya, la que coincidió con el Asedio, con más de 400 personas, fue una locura».

Precisamente la iniciativa surgió de la afición que tanto Sergio como Beatriz Ramos profesan a la historia negra de Ciudad Rodrigo. Llegó el día en el que en una conversación con la concejal de Cultura, Azahara Martín, surgió la posibilidad de hacer una ruta teatralizada con esa historia oscura local y «lo que empezó como algo humilde, ha tenido una respuesta clara del público».

La actriz Popy Vegas ha logrado que los personajes brillen con luz propia

En palabras del promotor, «lo bonito es que ha ido creciendo también con lo que la gente nos iba contando y se han ido ampliando, mejorando y cambiando los textos», al tiempo que destaca que «ya no los tocamos, la ruta dura casi dos horas y ya es mucho, está muy bien y muy cargada de datos por lo que la gente se va con muchas historias a casa».

Es verdad que de cara al otoño ya se trabaja en una segunda Ruta de los Malditos con nuevas historias y personajes pero, en un momento dado, podrán convivir tanto la primera como la segunda.

Para Sergio Olvidado uno de sus personajes favoritos es Sebastiana del Castillo, una asesina en serie que aparece en la Plaza Mayor.

Reconoce, además, que la actriz Popy Vegas «ha logrado que los personajes vayan evolucionando; empezaron comedidos y se han ido desbordando». Asume que «esta idea, con una actriz menos profesional por así decirlo, que no brillara tanto, hubiera quedado como una historia curiosa, una ruta divertida y ya, pero gracias a Popy se ha convertido en algo que es digno de cualquier gran ciudad».

Ya pensando en el futuro, en esa Ruta de los Malditos II, se pretende incluir nuevas historias y un nuevo recorrido, además de mejorar en escenografía. Los personajes que sí estarán seguro, y de los que ya se dio un adelanto en el mes de junio son Lorenza Iglesias y Cayetanito Fuentes y, sobre todo, «la segunda parte iría muy enfocada a los judíos que tienen mucha historia y curiosa sobre las juderías en Ciudad Rodrigo y no se ha contado mucho».

Este proyecto municipal contará con dos nuevas actuaciones los días 18 y 19 de agosto para, en principio, cerrar la temporada. El recorrido es gratuito y se precisa una inscripción previa para no sobrepasar una determinado número de personas y que los propios actores no se verá desbordados. Las anécdotas de la ruta no han sido pocas, como la de alguna personas que han salido corriendo porque no aguantaban la tensión del momento.