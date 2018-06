Riberas del Águeda cambiará sus estatutos para tener más competencias Representantes de la mancomunidad en un acto en el paque bomberos. / S.G. CIUDAD RODRIGO En la actualidad, el único servicio que se presta es el de la recogida de residuos y el cobro de las tasas estipuladas SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Lunes, 11 junio 2018, 11:35

La Mancomunidad Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón ha iniciado el proceso para modificar sus estatutos con el objetivo de asumir otra serie de competencias que en la actualidad no contempla.

Este organismo, del que forman parte CiudadRodrigo, Alba de Yeltes, Aldehuela de Yeltes, La Atalaya, Dios le Guarde, Monsagro, Morasverdes, Sancti-Spíritus, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, Tenebrón y Zamarra tiene como único cometido en la actualidad, el de la recogida de basuras. En concreto, en sus estatutos se expone de la siguiente manera:«La organización, gestión, administración, desarrollo y prestación del servicio de recogida de residuos y su transporte a Plantas de transferencia y/o tratamiento» y por otra parte, «establecimiento, gestión, administración, desarrollo y cobro de las Tasas por la prestación de servicios de su competencia mediante las correspondientes Ordenanzas».

El presidente de esta mancomunidad y alcalde de Sancti Spíritus, Bienvenido Garduño, reconoce que «al no tener otro tipo de cometidos en los estatutos no puedes optar a otras cosas porque no tienes competencias».

De momento, se ha iniciado el proceso de modificación y «hemos planteado a todos los vocales que aporten ideas, qué cosas se pueden hacer y si se puede, incluirlo en los estatutos».

En la comarca mirobrigense, otras mancomunidades como la del Alto Águeda además de la recogida de residuos organizan otras acciones como por ejemplo, cursos formativos en colaboración con otras administraciones.

Por otra parte, tras la celebración de la última asamblea de la mancomunidad parece que quedó claro que la sustitución de los contenedores soterrados en el recinto histórico de Ciudad Rodrigo se hará por otros de quita y pon una vez que Patrimonio también se había pronunciado al respecto y los semi soterrados quedaron descartados.

«Estamos pendientes de un estudio económico y logístico del servicio que lo va a hacer la empresa y por parte de la mancomunidad haremos el nuestro», aclara Bienvenido Garduño, «una vez que lo tengamos vamos a ver si cuadran los números pero la mancomunidad tiene posibilidades de asumirlo y los pueblos vamos a apostar por Ciudad Rodrigo».

La situación de esta mancomunidad está más que saneada, pues al presupuesto de más de 831.000 euros que manejarán este ejercicio, hay que añadir otros 200.000 euros de superávit de 2017 y más de un millón de euros de remanente.

Este organismo también comenzó el marzo el expediente de desafección del parque de bomberos de Ciudad Rodrigo y así cambiar la calificación de bien de dominio público a bien patrimonial, con objeto de cederlo gratuitamente a la Diputación Provincial de Salamanca.