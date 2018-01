Los Reyes Magos desafían a la lluvia y desfilan con su séquito El Rey Melchor saluda desde su trono a los salmantinos en la Plaza Mayor. / MANUEL LAYA Sus Majestades reparten más de 4.000 kilos de caramelos entre los miles de vecinos que acudieron a la cabalgata REDACCIÓN / WORD Viernes, 5 enero 2018, 22:13

Los Reyes Magos a bordo de sus respectivas tronos han desafiado a la lluvia y han recorrido, en ocho carrozas y con su séquito, por las calles del centro de Salamanca, aunque no han podido saludar a los más pequeños desde el balcón del Ayuntamiento.

Quince minutos ha tardado en arrancar la Cabalgata, desde que lo hiciera la primera carroza hasta que el desfile lo cerrara el trono del rey Baltasar.

Entre una y otro, vehículos clásicos descapotables y grupos de animación para levantar el ánimo de los asistentes, mientras que la decepción se ha apoderado de los integrantes de la Agrupación Musical La Expiración, quienes no han podido actuar por la meteorología.

Sus Majestades no han defraudado y han querido repartir ilusión y estar junto a los más pequeños a los que, sin embargo, no han saludado desde el balcón del Ayuntamiento a su llegada a la Plaza Mayor por la persistente lluvia que no ha impedido que repartieran más de 4.000 kilos de caramelos, recoge Efe..