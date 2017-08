El respaldo del público convierte al Martes Chico en una cita consolidada Los representantes de los diferentes partidos brindaron con Tiriñuelo por esta fiesta. / S.G. CIUDAD RODRIGO Ayer se celebró la tercera edición de esta fiesta que busca potenciar el comercio y una zona como la de la Glorieta SILVIA G. ROJO Miércoles, 2 agosto 2017, 11:49

No hay un tiempo estimado para afirmar si una determinada actividad está consolidada o no pero parece claro que en tan solo tres años el Martes Chico se ha convertido en una cita obligada y de referencia del intenso verano mirobrigense.

Un total de 175 puestos salieron a la calle en la jornada de ayer con una oferta de lo más «variada y de calidad», como resaltó la concejal de legada de Ferias y Mercados, Soraya Mangas. «Que haya 15 puestos arriba o abajo no me preocupa, cuando hay muchos puestos de lo mismo no beneficia», insistió la edil.

Por su parte, el teniente de alcalde, Domingo Benito, afirmó que se trata de «una apuesta valiente de este equipo de Gobierno» y que «no es necesario decir que se consolida, ya está consolidada con la respuesta de público». De igual modo, insistió en que «es una fecha ya señalada en el conjunto de fiestas de Ciudad Rodrigo, un evento impulsado después del debate social». La percepción de Benito es que «es un evento con poca historia hecha pero con mucha historia por hacer» y que incluye entre sus objetivos el de «descentralizar las actividades y enfatizar y revitalizar a los barrios».

Por último, el alcalde, Juan Tomás Muñoz, quiso dejar constancia del trabajo de la concejal de este área y de los técnicos municipales además de agradecer la implicación de los comerciantes y hosteleros que han colaborado, por ejemplo, con la organización de un concierto en la víspera de la fiesta o con la fiesta de la espuma o la contratación de una charanga que animó las calles durante la mañana de ayer.

Muñoz además hizo referencia a una coincidencia y es que el Martes Mayor de Plasencia se celebró ayer y fue el germen del Martes Mayor de Ciudad Rodrigo, que tendrá lugar el próximo ocho de agosto.

Los representantes municipales hicieron sus declaraciones momentos antes de recorrer buena parte de los puestos instalados y de saludar a sus propietarios. En esa comitiva había representación de los cuatro grupos municipales: PSOE, IU, Ciudadanos y PP. En el caso de Ciudadanos, incluso, acudió algún representante regional como el procurador en las Cortes de Castilla y León, David Castaño.

En lo que al público se refiere, varias miles de personas pasaron por esta zona de referencia comarcal, sobre todo hacia media mañana. Ya al mediodía, el comercio dio paso a la hostelería y el fin de fiesta corrió de la mano de la orquesta SMS que volvió a reunir a ciertos de incondicionales tal y como sucediera con este mismo grupo el año pasado.

Un capítulo especial merecen los niños que además de estar representados en nueve puestos de venta, centraron parte de las actividades de la mañana en la zona del denominado templete de la Glorieta. Varios hinchables y la actividad ‘Una Glorieta de cine’, permitieron que los más pequeños se entretuvieran mientras sus progenitores o cuidadores recorrían los puestos comerciales.