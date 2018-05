La reclamación de Defensa agrieta el apoyo al plan del Consistorio para El Corte Inglés Franja de terreno de la calle Víctimas del Terrorismo propiedad del Ministerio de Defensa. / LAYA Ganemos cree que la denuncia del Ministerio de Defensa prueba «el fracaso» de la propuesta municipal DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Miércoles, 9 mayo 2018, 08:29

Tras la previsible tormenta desatada por el anuncio del Ministerio de Defensa de acudir a los tribunales para defender sus intereses en el caso Corte Inglés, ayer llegó el momento de las valoraciones políticas, de las acusaciones de unos y de otros y de las advertencias, más o menos veladas, respecto a algunas decisiones plenarias.

El trasfondo del asunto, grosso modo, es que el Ministerio de Defensa ha decido «emprender las correspondientes acciones legales» contra la decisión del pleno del pasado 9 de febrero que respaldaba el cambio de uso del solar anejo al centro comercial, que pasaría de residencial a dotacional para poder albergar nuevos servicios públicos. Dicho solar pertenece a Defensa y el ministerio aspira a que «se puedan recuperar las propiedades incluidas en el convenio, o en su caso, se indemnice al Invied (Instituto de la Vivienda) por la pérdida patrimonial que, en el momento procesal oportuno, será valorada con todo detalle por los servicios técnicos del Instituto, y cuyo valor se estima inicialmente en la cantidad de 14,4 millones de euros».

PP, PSOE y Ciudadanos votaron a favor del plan municipal en el pleno de febrero y Ganemos se opuso frontalmente. La agrupación de electores ya preguntó en aquel pleno si Defensa estaba dispuesto a ceder el terreno de forma gratuita o si iba a pedir compensaciones por el cambio. La respuesta ya está clara y ahora hay que ver qué consecuencias traerá para el Consistorio.

Quién paga

La valoración del Grupo Municipal de Ganemos es evidente. Su portavoz, Gabriel Risco, lanzó ayer varias preguntas que aún esperan respuesta. La coalición de electores se plantea «quién va apagar la expropiación a Defensa» y teme que la respuesta sean las arcas municipales. El equipo de Gobierno «nos conduce a que lo pague la ciudad, otros 15 millones». El anuncio del Ministerio de Defensa prueba el «fracaso» municipal «al decir que su propuesta era muy buena para la ciudad, porque es evidente que alguien debe pagarla».

En cuanto a posibles acciones políticas, Risco añade que ayer pidieron los expedientes completos al Ayuntamiento y en el Consistorio «echaron balones fuera». El propietario del suelo «no es un propietario cualquier, es un Ministerio, y el equipo de Gobierno dijo que no habría problemas» con el cambio de uso del suelo. «Todo son mentiras, balones fuera y ocultamiento de la información».

¿Ve alguna solución a este embrollo? «No continuar con la modificación» urbanística aprobada en el pleno de febrero y apostar por la modificación presentada por la oposición en marzo de 2016. Ésta, en resumen, reclama nuevos equipamientos para la ciudad para compensar el exceso de metros cuadrados ocupados por el edificio comercial. Según Risco, sería una solución «legal y definitiva» que aseguraría la continuidad del centro y sus empleos.

Finalmente, el portavoz de Ganemos planteó a los grupos y concejales que votaron el acuerdo con el PP en febrero, «si se van a responsabilizar de las consecuencias de este acuerdo».

Tres condiciones

El representante socialista en la comisión de Fomento, Fernando Vegas, reconoció ayer la posibilidad de que su grupo retire el apoyo que prestó al plan municipal para El Corte Inglés. Vegas recordó que el PSOE «siempre» puso tres condiciones sobre la mesa para respaldar cualquier iniciativa: el mantenimiento de la actividad y del empleo en el centro comercial, el cumplimiento estricto de la legalidad y que la solución no fuera gravosa o perjudicial para los intereses públicos, económicos y patrimoniales de la ciudad y de los salmantinos.

Con este trasfondo, Vegas añadió que es «absolutamente urgente e imperioso» que el Ayuntamiento «se ponga a trabajar y de una vez por todas busque una solución efectiva y cumpla con esos planteamientos». Debe acometer «una labor política con Defensa y con la Junta que no suponga un coste adicional» para la ciudad, porque en otro caso su partido se «replantearía» la actual «solución» a la vista de las alegaciones presentadas.

Fernando Vegas apunta que la aprobación inicial del plan «no nos vincula obligatoriamente. De hecho incurriríamos en una irresponsabilidad si no se tratase de modificar y si no se presentasen alegaciones. Todo el mundo tiene derecho a hacer sus planteamientos». La idea municipal de cambiar el uso de la franja de suelo «tiene visos de viabilidad si se cumplen las tres condiciones y una de ellas desde luego es que no haya coste para las arcas municipales».

En esta línea, Vegas criticó la «inacción y la apatía» del equipo de Gobierno y lamentó que «sean incapaces de solucionar un tema tan escabroso con su propio partido. Es increíble que a estas alturas, con moratorias de la Junta y con prórrogas aún estemos con estos condicionantes».

Finalmente, el grupo municipal de Ciudadanos fue mucho más escueto en sus valoraciones. Según su portavoz, Alejandro González Bueno, creen «conveniente esperar a los informes técnicos del secretario general del Ayuntamiento y de los arquitectos municipales». Añaden que «por el momento» no han tenido acceso a la reclamación de Defensa «y por ello debemos ser prudentes. Seguimos estudiando todas las informaciones y continuaremos pendientes del tema para recabar todos los datos y hacer asi una valoración más ajustada», concluye.