Quejas de los patrimonialistas por las «podas excesivas» y la falta de reposición de arbolado

Salamanca Martes, 15 agosto 2017

La Asociación de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio envió la semana pasada varios escritos al alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, «relativos a la salud del arbolado así como a las tareas de mantenimiento del mismo por parte de los servicios municipales», explican.

La agrupación escribió tres cartas a la alcaldía. En la primera preguntan «por la evaluación que hace el Ayuntamiento de Salamanca de la plaga del hongo oídio que afecta a los plátanos de sombra y cuáles serán las actuaciones que hasta la caída completa de las hojas en el invierno adoptará a este respecto». Y añaden que «en casi cualquier plátano de sombra de Salamanca, tanto este verano como en el anterior, se puede comprobar como las hojas más jóvenes y situadas en ramas bajas se encuentran gravemente afectadas por el hongo oídio».

Esta situación responde «a varias causas que no debemos considerar excepcionales como también son varias las soluciones que los expertos aconsejan adoptar frente a la virulencia de la plaga. Dado que el Ayuntamiento de Salamanca, como responsable del arbolado urbano debe tener conocimiento de dicha situación, habrá estudiado el caso particular de nuestra ciudad y cuál debe ser su actuación a fin de minimizar la incidencia y evitar la afección al árbol o la propagación».

Desmoches

En el segundo texto la asociación «lamenta la poda invernal de los plátanos de sombra que todavía se conservan entre la Cuesta de Carvajal y la Calle Doyagüe, un desmoche que no sólo no es una medida excepcional y no justificada en nuestra ciudad, es que es desaconsejada por los expertos en arboricultura por múltiples razones: difícil cicatrización, estética y fisionomía del árbol, reducción de su vida, etc. Toda vez que llevamos varias semanas de verano, hemos podido comprobar las consecuencias del atroz desmoche para un árbol de esas dimensiones: múltiples rebrotes».

Así las cosas, los patrimonialistas reclaman al Consistorio «un proyecto para regenerar, en base al arbolado, la imagen de la Cuesta de Carvajal y de la Calle Doyagüe, lo que sin duda tendrá otros beneficios más allá de los ornamentales», así como medidas para recuperar la frondosidad del arbolado de la plaza de Los Bandos.

En relación a esta última petición, en el tercer escrito «hemos solicitado la retirada del árbol seco o enfermo que se sitúa entre los edificios sede de las entidades bancarias España-Duero y Banco Popular y la reposición, durante el próximo invierno, de todos los árboles que en los últimos 22 años se han perdido de los alcorques y parterres de la Plaza de los Bandos».

Además, y para concluir, la agrupación ha pedido «la reposición de los árboles que se encontraban en el perímetro del Parque de la Alamedilla, de cuya sombra ahora no disfrutan quienes se acercan a sentarse en sus bancos. Y, por extensión, también la de los árboles que se situaban en el perímetro del estanque y en la zona infantil a fin de garantizar el carácter de este espacio público y permitir su uso y disfrute por todas las personas en todo momento».