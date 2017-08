El PSOE pide un plan especial para los 26 municipios con problemas de agua Martín del Molino muestra la acumulación de cal en las tuberías. / WORD A estas localidades se suman lasque sufren restricciones en determinados momentos del día, según denuncia Martín del Molino EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Viernes, 25 agosto 2017, 13:21

El diputado del grupo socialista, Francisco Martín del Molino, pide una solución de manera «urgente» para los 26 municipios de la provincia que necesitan de un camión cisterna para tener agua. «Pedimos un plan especial para solucionar el problema de abastecimiento ante la incompetencia del presidente de la Diputación y del Partido Popular», subrayaba ayer en una comparencia donde mostraba también la falta de calidad en algunas zonas. En concreto, con una muestra de la cal que se puede acumular en una tubería y que se encontró tras una avería.

Según Martín del Molino, en este último año esa cantidad de municipios han tenido que abastecerse a través de camiones cisterna cada semana, y bajo su punto de vista, la solución tienen que ser «una prioridad absoluta». En la Comisión de Medio Ambiente de la institución provincial, el PSOE ha pedido un plan especial de abastecimiento de agua «como solución definitiva a ese problema», y pide la participación de la Junta de Castilla y León, la Diputación y los propios municipios.

Dentro de esos 26 municipios donde han dependido de un caminó cisterna, Martín del Molino precisa que en ocasiones ha sido por problemas de potabilidad del agua, otros por escasez y algunos por avería. Y a ellos se suman otros tantos, sin existir un control específico, que sufre restricciones del suministro.

Asimismo, lamenta que algunos de los proyectos que darían solución a estos problemas, «llevan parados desde hace ocho años». Por ejemplo, el de Almenara a Aldehuela de la Bóveda, que con 3 millones de euros se beneficiarían hasta un total de 20 municipios y más de 7.000 vecinos. «Es vergonzoso que siendo la provincia con más problemas de abastecimiento de agua, la Junta no realice una inversión en los últimos años», subrayaba.

Por otra parte, este diputado del PSOE lamentaba que el 80% del presupuesto de inversiones de La Salina esté sin ejecutar, entre ellos, las obras de abastecimiento de agua, «no cabe mayor incompetencia, desinterés y despreocupación que la del Partido Popular y del presidente de la Diputación».

Francisco Martín del Molino también criticaba las palabras del responsable de Medio Ambiente en la institución provincial cuando decía que estaba satisfecho con ese tema, «pero el hecho de que 26 pueblos necesiten ser abastecidos por camiones cisterna, no hay mayor ejemplo de incompetencia». Por último, advertía que la sequía no es justificación para la situación que viven en todos esos municipios, «y no es normal que algunos tengan a menos de un kilómetro el río y estén sin agua». Esta situación considera que «limita la calidad de vida de las personas y el desarrollo social».