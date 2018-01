El PSOE pide medidas para que el hospital deje de tener la mayor lista de espera de toda la región María García, junto a Fernando Pablos y Fidel Franco. / LAYA Los procuradores salmantinos en las Cortes de Castilla yLeón han solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad E.C. / WORD SALAMANCA Miércoles, 10 enero 2018, 11:47

Un día antes de que el consejero de Sanidad de Castilla y León presente los últimos datos de las listas de espera quirúrgicas (lo hará hoy), desde el PSOE de Salamanca vuelven a denunciar la situación en la que se encuentra al respecto el Complejo Asistencial de Salamanca.

Como confirmaba ayer la secretaria de Sanidad de los socialistas salmantinos, María García, «el hospital tiene una de las listas más graves de toda la Comunidad y siguen siendo preocupantes» Porque aseguran que no solo no se reducen, «sino que no dejan de crecer». Además, creen que con el futuro hospital, «se pueden agravar aún más». En este sentido, María denunciaba una falta de transparencia de las listas de espera, «una falta de opacidad».

Entre otras cuestiones, desde el PSOE aseguran que no se cumplen los plazos de las intervenciones quirúrgicas, las consultas y las pruebas diagnósticas, « incumplen reiteradamente la normativa, que dice que se tienen que exponer las listas de consultas y de pruebas diagnósticas, pero no se hace». En relación al tema de consultas, según los últimos datos que maneja el procurador salmantino FernandoPablos, «más de 28.300 personas esperando una consulta en nuestra provincia».

Al respecto, los socialistas aseguran que con esta situación, «se agravan las patologías de algunos ciudadanos, lo vemos en Urgencias, y se niega la oportunidad de poder mejorar en su salud y en sus dolencias», aclaraba MaríaGarcía.

Asimismo, insisten en que con estas demoras se crean otros problemas familiares, como por ejemplo, «de falta de autonomía, porque están esperando consultas o una intervención quirúrgica», o incluso, desde el PSOE conocen casi de personas que han llegado a perder su puesto de trabajo por periodos de baja prolongados.

Fracaso de Perycles

«Se juega con la vida de las personas y con su salud, no se han tomado suficientes medidas y el Plan Perycles fracasa en la provincia de Salamanca», añadía la secretaria de Sanidad del comité provincial.

En este sentido, consideran que usar las clínicas privadas para reducir las listas de espera, «es de una grave irresponsabilidad, porque las listas de espera son un problema estructural, y la cronicidad cada vez es más patente y no se están tomando medidas para ello».

De hecho, cifran en más de 1,5 millones el dinero que han gastado en clínicas privadas, «que en caso de que los pacientes tengan complicaciones posteriores, quienes las resuelven son los profesionales de la sanidad pública».

Por su parte, Fernando Pablos también denunciaba que en ocasiones, «retrasan a primeros días del mes las siguientes solicitudes de cita para que no aparezcan».

«Hay más de 6000 personas esperando una operación en la provincia», según los datos que hoy actualizará el consejero de Sanidad.