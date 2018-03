El PSOE lamenta el«caos» que sufren los 28.484 pacientes en lista de espera María García y Fidel Francés, durante su intervención en la rueda de prensa del PSOE. / WORD Los socialistas dan a conocer la demora para las consultas de especialistas y las pruebas diagnósticas en el Complejo Asistencial EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Miércoles, 14 marzo 2018, 11:44

A fecha de 31 de diciembre de 2017, un total de 28.484 personas forman parte de la lista de espera de las diferentes especialidades del Complejo Asistencial de Salamanca, lo que supone 132 que los datos que se registraron en septiembre de ese mismo año.

Ante esta situación, desde el PSOE de Salamanca denuncian una falta de transparencia y un «caos» en la gestión de las citas, ya que les han llegado casos de pacientes que no acuden el día previsto porque no les ha llegado la carta o la recibieron unos días después de la fecha fijada. Como ayer argumentaba la secretaria ejecutiva de Sanidad, María García, quien también reconocía que la situación de las listas de espera «es un espectáculo esperpéntico, no mejoran, empeoran, y no quieren gestionar el problema, no se puede ser tan incompetente». Esta responsable también confirmó que se inventan cifras y «falsean datos liberadamente».

Asimismo, María García quiso dejar claro que la crítica no va dirigida a los profesionales sanitarios, sino a los gestores, «bastante aguantan la presión y el estrés», porque como también lamentaba, «las plantillas están en mínimos constantemente». De hecho, recordó que el pasado 8 de marzo no pudieron muchos de ellos hacer huelga «por los servicios mínimos».

En cuanto a la plantilla, critica la última modificación de las plantillas orgánicas del personal estatutario, «con la que se han perdido especialistas en los servicios que más lista de espera hay». García señaló algunos de ellos, como Cirugía Maxilofacial, Cirugía Pediátrica, Dermatología, Hematología o urología, entre otros, cuyas especialidades suponen 16.723 personas en la lista de espera de consulta.

Por el contrario, los socialistas aseguran que se ha reforzado personal en otras áreas médicas con mucha menos lista de espera de pacientes, como Neumología, Radiodiagnóstico o Urgencias, con 108 personas con demora. La secretaria ejecutiva de Sanidad cree que detrás de esa decisión que ven «ilógica», está los intereses de las derivaciones a la sanidad privada.

Otro aspecto que repasaron desde el PSOE fue el tema del absentismo de los pacientes a las consultas del Complejo Asistencial:«La gerente del hospital no puede culpar a los pacientes cuando la mayor parte de la responsabilidad la tiene su incompetencia», resaltó García.

Los socialistas han investigado al respecto y muchos de los pacientes que no acuden a la cita «es porque no tenían comunicación de la misma, o se ha perdido su volante», etc. María García también desmiente que hay más lista de espera por abrirse las agendas, «es mentira», muchos pacientes siguen en el limbo y no saben en qué situación están. Por último, señaló que Salamanca es la provincia con más lista de espera, tanto quirúrgica como de consultas y pruebas.

La lista de espera para pruebas a 31 de diciembre de 2017 es de 18.191 personas, en concreto, para TAC, resonancia magnética, ecografía y mamografía, en este caso, con un descenso de 1.088 personas respecto a los datos de septiembre.