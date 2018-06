El PSOE insiste en que el cierre de la piscina de San José no está justificado José Luis Mateos, junto a otros concejales socialistas, a las puertas de las piscinas de San José. / WORD José Luis Mateos asegurá que «Mañueco engaña a los vecinos y sigue sin dar una razón convincente REDACCIÓN / WORD Salamanca Sábado, 9 junio 2018, 13:32

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, con su portavoz José Luis Mateos al frente, considera que el que hoy no se hayan abierto al público las piscinas municipales del Barrio de San José, al igual que el resto de instalaciones de este tipo de la capital, «constituye todo un engaño a los vecinos y a los usuarios por parte del equipo de gobierno del PP, encabezado por Mañueco. Un alcalde y un equipo de gobierno que vuelve a dar la espalda a los ciudadanos, que abandona un barrio tal y como nos tiene acostumbrados con su gestión, y que piensa más en los intereses de partido y en favorecer a las empresas privadas que en el bienestar y los beneficios de los ciudadanos».

Mateos, acompañado por otros concejales socialistas, ha explicado a las puertas de las piscinas de San José que el señor Mañueco tiene y debe de dar muchas explicaciones a los vecinos y a los usuarios de estas piscinas porque las razones que ha dado hasta ahora para no abrir hoy estas instalaciones, al igual que el resto de las piscinas municipales, «no son nada convincentes y además no son verdad»

El señor Mañueco, «que ha dado la espalda al barrio de San José» tiene que explicar a los vecinos y a los usuarios de estas piscinas por qué si las obras para climatizar estas instalaciones eran la razón para no abrirlas, «esas obras a día de hoy no han empezado, y lo que es peor, por qué todavía no se ha iniciado ni un solo trámite en el Ayuntamiento de Salamanca para empezarlas. Estos trámites tienen que pasar por el Pleno, ayer hubo el último, y no se presentó ni un solo trámite para su aprobación que permita o posibilite el comienzo de las obras, con lo cual, el equipo de gobierno municipal encabezado por Mañueco ha decidido privar a los vecinos y a los usuarios del disfrute de estas instalaciones durante este verano sin motivo alguno».

Además, ha añadido Mateos, el señor Mañueco tendrá que explicar por qué las obras para climatizar las piscinas de San José tenían un plazo de ejecución de ocho meses en el proyecto original, y que permitía realizar estas actuaciones en una época y en un tiempo que no entorpeciera ni impidiera su apertura en la temporada de baño de la época estival, y ahora, de repente, se inventa un nuevo proyecto que no difiere mucho del anterior, en el que este plazo de ejecución se prolonga durante un año entero además de encarecerse en 300.000 euros y, por tanto los vecinos no van a poder disfrutar de estas instalaciones ni este verano ni parte del que viene en el mejor de los casos.

«Es evidente» ha afirmado el portavoz socialista, «que esto se les ha ido de las manos al equipo de gobierno del PP encabezado por Mañueco porque lo que pretendían con este proyecto es convertirlo en un acto electoral, algo que seguramente siguen pretendiendo». Un hecho muy grave porque «si en vez de anteponer los intereses partidistas y de jugar con los intereses de los vecinos y los intereses de la ciudad hubieran gestionado de forma coherente este proyecto, que no hay que olvidar que es un promesa del 2011 con casi siete años de retraso, estas piscinas se hubieran podido abrir, los usuarios hubieran podido acceder a ellas a darse hoy un baño aunque el tiempo no acompañe, al igual que el resto del verano y el siguiente, y poder dar cumplida ejecución del proyecto de climatización sin perjuicio de los ciudadanos y sin condenar al abandono ni darle la espalda a unos vecinos y a un barrio, que es lo que habitualmente hace el señor Mañueco», concluye el PSOE.