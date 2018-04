El PSOE exige explicaciones al PP por no buscar financiación europea para el Puerto Seco Los ediles Almudena Timón, José Luis Mateos y Arturo Ferreras comparecen ante los periodistas. / WORD Mateos se muestra sorprendido por las justificaciones esgrimidas por Rodríguez y sentencia que «o no se enteraron o no quisieron presentarse» RICARDO RÁBADE SALAMANCA Miércoles, 4 abril 2018, 11:41

Las reacciones políticas a la sorprendente decisión del Ayuntamiento de no presentar el proyecto del Puerto Seco a la última convocatoria de ayudas europeas del programa comunitario Conecta Europa se visibilizaron ayer con especial intensidad en el Ayuntamiento de Salamanca. En esta ocasión quien arremetió contra la singular estrategia del grupo de gobierno del Partido Popular fue el portavoz municipal del PSOE, José Luis Mateos, quien pidió explicaciones al equipo de Mañueco por no haber concurrido a la citada convocatoria, desperdiciando y renunciando a la posible obtención de fondos europeos para la futura plataforma logística intermodal.

Mateos desveló que en la comisión municipal de este pasado lunes el concejal delegado de Hacienda y principal responsable del proyecto, Fernando Rodríguez, explicó, a preguntas de la oposición socialista, que, en realidad, el Consistorio no había optado en esta ocasión a la búsqueda de estos fondos comunitarios porque, sencillamente, no se había abierto el plazo de la correspondiente convocatoria del programa Conecta Europea. «Según parece por las informaciones que están surgiendo, sí había surgido la convocatoria y no se habían presentado», recalcó el portavoz municipal socialista, quien puntualizo irónicamente que «o bien no se enteraron o bien no quisieron presentarse».

Mateos afirmó que «si creemos que un proyecto es bueno para la ciudad, que conecta además con un eje de transporte y que entra dentro de la estrategia europea, deberíamos optar al menos y no dar la batalla por perdida». Por todo ello, el edil socialista avanzó que su grupo no dejará de pedir aclaraciones al Partido Popular. «Debe dar unas explicaciones muy concretas» sobre los motivos por los que «ha vuelto a dejar pasar el tren», en esta ocasión respecto al millonario proyecto del Puerto Seco.

Además, Mateos rememoró que en las dos anteriores convocatorias de Conecta Europa, el Ayuntamiento sí se presentó finalmente, pero lamentablemente su solicitud para arañar fondos fue rechazada en ambas ocasiones. Recordó en este sentido que desde las instancias comunitarias de Bruselas se consideró entonces que la documentación aportada por el Consistorio salmantino era «bastante pobre».

Sello de la UE

En opinión del Partido Socialista, resulta «imprescindible» que este ambicioso proyecto «vaya con el sello de la Unión Europea», sobre todo porque de esta forma se garantiza la viabilidad del mismo, que se pueda contar con más recursos disponibles y que se enclave en el gran eje de transporte de la estrategia europea.

Respecto al anuncio efectuado por el concejal Fernando Rodríguez de que el Ayuntamiento sufragará en solitario con recursos de sus propias arcas el coste que supondrá la financiación de los trabajos de construcción de la infraestructura logística en la zona de Peña Alta, presupuestados en 12,5 millones de euros, Mateos también se mostró sorprendido y exhibió una sutil causticidad al referirse a la tajante proclama del tercer teniente de alcalde. «Van sobraos cuando dicen que lo financiará solo el Ayuntamiento», argumentó el edil del PSOE.