El PSOE denuncia que el PP «no se toma en serio» a los comerciantes de la capital Varios viandantes pasean entre los puestos del mercado de Anaya. / MANUEL LAYA Critica que haya autorizado el mercado navideño de Anaya en menos de dos meses y que lleve dos años y medio sin apoyar a los empresarios locales D.B.P. / WORD SALAMANCA Viernes, 15 diciembre 2017, 11:54

El PSOE denunció ayer los «errores de bulto» y la «insensibilidad» del equipo de Gobierno con el comercio local. El portavoz socialista, José Luis Mateos, criticó que el que Ayuntamiento haya concedido todos los permisos del mercado navideño de Anaya en menos de dos meses y que en dos años y medio de legislatura no haya presentado ni un borrador del plan de dinamización del comercio local.

Mateos aclaró que el PSOE no se opone a la instalación de mercadillos y afirmó que los puestos de Anaya «administrativamente no tienen tacha». Sin embargo, sí mostró su oposición a los «errores de planteamiento» del PP por no preguntarse si ese mercado de puestos ambulantes en el que tan sólo hay cuatro negocios de Salamanca, podría «perjudicar» al comercio local en una época del año como la Navidad. El Ayuntamiento había mostrado su «insensibilidad a la realidad social» de Salamanca por aceptar «de forma unilateral y sin condiciones y en una época comercial muy importante» la instalación de los puestos. Para los socialistas, el PP ha priorizado la petición de un particular para instalar el mercado sin preguntarse qué consecuencias tendría.

El asunto se agrava, según el PSOE, porque el PP no ha presentado ninguna iniciativa para apoyar o dinamizar el comercio local. «Es de extrema gravedad» que el Ayuntamiento «no considere importante el comercio local» y «no se tome en serio» a los comerciantes «que suben la trapa todos los días». El concejal Arturo Santos añadió que, cuando preguntaron a la concejala de Comercio, Almudena Parres, por este supuesto plan, ésta les comentó que confiaba tener un borrador «a mediados de noviembre». Según Santos, «la realidad es que llevamos dos años y medio sin nada». El PP «lanza ideas» ante los medios de comunicación pero no aporta «documentos de trabajo».

Los concejales socialistas añadieron un motivo más de queja por la actuación del Consistorio respecto al mercadillo de Anaya. La ordenanza sobre este tipo de eventos regula qué pueden vender los puestos instalados y el PSOE «ve difícil» el encaje de algunos locales en los parámetros de la citada ordenanza. Como colofón, el mercado se define como navideño, aunque algunos puestos vendan encurtidos, marroquinería o joyas.

Prioridad

José Luis Mateos, que reconoció que han recibido quejas de comerciantes locales por el mercado de Anaya, afirmó que promover un plan de dinamización del comercio salmantino será «una prioridad».

Los socialistas también querrían revisar el contenido de la ordenanza que regula la cantidad que deben pagar los puestos por ocupar la vía pública. Según Mateos, asciende a 226 euros por puesto, estén un día, 20 o mes y medio, como sucede en este caso. Así, las casi 40 casetas del mercadillo pagarán un total de 8.574 euros por mes y medio en Anaya. Arturo Santos comentó que es «una pequeña injusticia» que un puesto pague lo mismo en toda la ciudad, sin distinguir si está en el centro o en la periferia.