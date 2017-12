El PSOE cree que los presupuestos «dejan en la estacada a los municipios» Carmen García y Beatriz Martín, durante la rueda de prensa / Word La Diputación Provincial celebra hoy un pleno para aprobar las cuentas previstas para el ejercicio de 2018 E.C. / WORD SALAMANCA Viernes, 29 diciembre 2017, 17:02

Para la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca, Carmen García, los presupuestos que ha presentado el equipo de gobierno, están maquillados, «no invierten más y vuelven a dejar en la estacada a los municipios».

Además, desde el PSOE confirmaban ayer que no han tenido tiempo de presentar un presupuesto alternativo al conocer los detalles del mismo con tan solo cinco días de antelación. Para García, lo que el PP define como presupuestos de inversión, «se aleja de la realidad y los números no pueden engañar a nadie».

Asimismo, los socialistas reconocían que no van a criticar el presupuesto, «porque es un mero trámite que cumplen, que no dicen una verdad ni atados, y el incremento lo hacen con lo que no han ejecutado del ejercicio anterior, y lo dicen en el informe que presentan», detallaba la portavoz del PSOE en la Diputación.

En concreto, la ejecución de este ejercicio es del 65%, y el otro 30% lo incorporan al presupuesto de 2018, «como pendiente de pago», y según los socialistas, no sube un 2,9%, «porque un 35% de ese presupuesto, de los 104 millones, son de pagos atrasados y obras no ejecutadas».

Por otra parte, la portavoz socialista también enumeró algunos proyectos que vuelven a incluirse en el presupuestos como en años anteriores, como por ejemplo, el programa de depuradoras, «y lo venden como estrella, como el de Las Arribes, con varios ejercicios presupuestados y sin ejecutar».

Carmen García puntualizaba que todas esas iniciativas son del PSOE, «como la ayuda a municipios para los problemas de educación, y ya desde 2011 pedíamos un plan para acabar con las escombreras municipales». En conclusión, consideran que los tres programas estrellas, «se han sacado de las mociones que rechazan en el pleno del PSOE».

Por último, la socialista también insistió en que el presupuesto de La Salina, «vive del remanente de tesorería, con 5 millones de euros que luego utilizan a su antojo de las plazas que tiene sin cubrir desde 2007». Desde el PSOE han presentado 19 medidas a incorporar, entre ellas, sobre la calidad del agua o el acceso a las nuevas tecnologías, etc.