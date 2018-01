«El prespuesto seguirá en la línea del gasto social y apoyo al emprendimiento» Juan Tomás Muñoz en su despacho de la alcaldía de Ciudad Rodrigo. / S.G. CIUDAD RODRIGO Confía en aprobarlo en este mes de enero dado que el borrador está muy definido con las aportaciones de los tres grupos de gobierno SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Domingo, 7 enero 2018, 13:13

Con el último borrador de presupuesto encima de la mesa, el alcalde de Ciudad Rodrigo, Juan Tomás Muñoz, confía en que quede aprobado este mismo mes de enero y ya adelanta: «Seguiremos en la misma línea de gasto social, con diversos convenios de colaboración y las aportaciones que se hacen desde las distintas delegaciones; es un apuesta que tenemos en este equipo de Gobierno por el gasto social y apoyo al emprendimiento». Ese camino, en cierta medida, se inició a finales del pasado año y «esperamos que se complete a lo largo de 2018 con medidas fiscales y de apoyo a los emprendedores», sugiere.

Habrá que esperar al documento definitivo para conocer las partidas pero el primer edil manifiesta que hay puntos que ya están comprometidos como la actuación en el paso bajo el ferrocarril en la carretera de Lumbrales, cuyo presupuesto es de 404.000 euros y un 25%, 100.000 euros, saldrán de las arcas municipales. «Seguiremos con las inversiones financieramente sostenibles, como la del parque de la Florida; con la actuación en el adarve de la muralla para continuar desde la brecha grande a la Puerta del Conde cuya inversión son de unos 140.000 euros; también continuaremos con las urbanizaciones y con el remate de la calle Madrid».

En el aire queda la calle Tajo que es posible que se ejecute este año con contribuciones especiales «en virtud del presupuesto».

Pero desde el equipo de Gobierno quieren tener cerrado a mediados de año o, como mucho, primeros de otoño, el programa del 75 aniversario de la conmemoración de Ciudad Rodrigo como Conjunto Histórico Artístico, que se cumple en marzo de 2019. «Estamos ya con el trabajo previo y a la consejera de Cultura y Turismo le he pedido que se celebre algún congreso y sería muy conveniente algún tipo de obra». De momento, no ha habido presupuesto pero el alcalde seguirá insistiendo en el arreglo de la calle de acceso a la plaza de Amayuelas. «Es la entrada más frecuentada y la que peor imagen da así que si no se arregla por esa vía habrá que buscar algún otro cauce. Tiene un presupuesto de 120.000 euros y es posible que se ejecute en 2018 pero queremos esa implicación».

A esa celebración habrá que sumar otra igualmente destacada como el 250 aniversario de la fundación del Seminario San Cayetano, cuyos responsables han presentado parte de un programa. En cualquier caso, se dará la deseada colaboración entre instituciones, «se hará un esfuerzo conjunto».

Turismo

El apartado turístico y la apuesta por la cultura continuarán siendo otras de las apuestas del equipo de Gobierno. Poco a poco, los datos siguen subiendo y 2017 se ha cerrado con un incremento de más del 5% en el número de consultas turísticas, que ascendieron a 136.600. El consistorio ha buscado un mayor posicionamiento a través de la entrada en asociaciones con la napoleónica o desde el pasado uno de enero, en la Asociación nacional de villas y ciudades medievales que «consideramos será un plus para la promoción».

Por otra parte, los representantes municipales estarán en Fitur, en Madrid, el próximo 19 de enero en el acto de incorporación de 11 nuevos pueblos a la Asociación de los pueblos más bonitos de España.

Dentro de las acciones concretas de promoción, además de estar en Madrid, la localidad buscará visibilidad en Guarda y en Lisboa y se pensará muy seriamente la presencia en Intur; tampoco se descarta ampliar objetivos y «queríamos incorporar si fuera posible, ferias de la zona de Levante y sobre todo del País Vasco porque son puntos sustanciales de las visitas que recibimos». En próximas fechas se espera presentar un logo para la promoción de la imagen de la ciudad.

Pero en 2018 seguirán presentes temas mucho menos agradables, por definirlo de alguna manera, y a los que tendrán que buscar salidas. Una de esas cuestiones tiene que ver con el crematorio de la carretera del Cementerio. «Encima de la mesa hay una propuesta de los servicios técnicos pues hay una falta de definición de lo que es el uso sanitario-funerario y la propuesta es buscar a través de la modificación del plan general solventar esa laguna que se ha apreciado». En un primer momento, «quedaría definido el uso y luego la corporación es la que tiene que definir las zonas, pero eso ya es con la modificación del plan general», algo que entiende es «necesario hacerlo porque hay un vacío de las ordenanzas en ese aspecto y hay que buscar una solución».

Pendiente está, asimismo, del futuro de la Caridad, a pesar de recordar de que se trata de un asunto privado. Es real el interés de un grupo de inversores por recuperar el proyecto inicial por lo que «esperamos que pueda salir adelante el proyecto por la repercusión que tendrá también para CiudadRodrigo».

Sobre el futuro del Museo del Orinal, consciente de que «hay que cumplir la normativa vigente en materia de museos», recuerda, tal y como expuso hace tan solo unos días en el pleno municipal que «estamos valorando la propuesta de la familia» aunque no entra en detalles sobre la misma.

Otra constante cada año o cada legislatura es el Palacio de los Águila sobre el que el Ayuntamiento no tiene ninguna potestad pero al final es la institución que le dota de contenido y que asume una parte interesante del mantenimiento del edificio. Desde el punto de vista expositivo, se irán incorporando nuevas muestras, como la que se inaugurará el día 12 del pintor Jesús Coito. Además, se irá reforzando con algunas piezas la exposición sobre la Guerra de la Independencia y por su puesto, una de las referencias del año, en la primavera, será la exposición que a través del Consorcio Transfronterizo de Ciudades Amuralladas se está preparando sobre restos arqueológicos de castros.