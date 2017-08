El pregón lanza un «alegato por la vida» ante el recuerdo de la tragedia de 1967

Si la tarde fue para el chupinazo, la noche fue para el pregón de María del Carmen Hidalgo y para la elección de la reina entre las cinco jóvenes que forman la corte de honor de las fiestas.

Noelia Alonso Rodríguez, Sandra Castro Sánchez, Alicia Galán Ramos, Elena Hernández Camino y Paula Martín Sánchez eran las cinco aspirantes a convertirse en reina de las fiestas de Guijuelo. El plazo de votaciones concluyó el pasado viernes y ayer se añadieron los votos de las asociaciones y de la pregonera. Una vez concluido el procedimiento, comenzó el escrutinio de las papeletas. El nombre de la ganadora se metió en un sobre lacrado, que no se abrió hasta el momento del pregón. Finalmente, la ganadora de la votación y por tanto reina de las fiestas de Guijuelo fue Elena Hernández Camino.

La reina compartió el protagonismo de la noche con María del Carmen Hidalgo, la pregonera de las fiestas. El Ayuntamiento anunció que dedicaría estas fiestas a la memoria de los 13 vecinos fallecidos en la explosión del 15 de agosto de 1967 en una fábrica de la localidad. Hidalgo fue una de las supervivientes de aquella tragedia y por ese motivo fue elegida como pregonera.

En su alocución, María del Carmen Hidalgo reflejó sus sentimientos de «responsabilidad, orgullo y alegría» por ser la pregonera y quiso «recordar un pasado compartido por muchos», como fue la explosión de 1967. En su caso particular, perdió a sus padres en la deflagración aunque ella no sufrió daños, lo que le valió el apodo de la ‘Niña Milagro’.

La pregonera recordó su niñez y adolescencia en Guijuelo a través de sus sentidos. «En mi memoria están grabados olores, sabores y sonidos de mi niñez, que cuando se hacen presentes me reconfortan y me transportan a aquella época», afirmó. Entre dichos recuerdos citó su paso por el jardín de infancia, el colegio y el instituto, las amistades, las noches de verano y las verbenas, entre muchos otros detalles.

«Pertenezco a la generación del 65, una quinta grande y extraordinaria, de la que me siento orgullosa, de la que han salido grandes profesionales y sobre todo gente de buen corazón. Con muchos de esos quintos he compartido momentos inolvidables», añadió, y «todos estos recuerdos entrañables, que forman parte de mi vida, me hacen sentir orgullosa de ser hija de Guijuelo».

Gracias a la vida

El último tercio del pregón estaba pensado, según sus propias palabras, como «un alegato a la vida» de «todas nuestras familias, que han tenido la fortaleza y valentía de seguir adelante en una lucha constante y no siempre fácil. Con la añoranza y el dolor de no poder recuperar a esos seres queridos, pero disfrutando de la vida, de otras emociones y sentimientos, mirando hacia adelante con esperanza», afirmó.

El pregón de María del Carmen Hidalgo concluyó repasando la historia de la localidad, desde sus inicios matanceros hasta la potente industria alimentaria que la mantiene hoy en día; pidiendo a los jóvenes «que disfrutéis de las fiestas, que participéis como lo hacéis en todas las actividades del programa de festejos, conservando las tradiciones y la cultura de nuestro pueblo» y declamando que «yo, una mujer de este pueblo, siento, que nuestro pueblo tiene algo especial, algo inconfundible y sé que para cada uno de los que estáis escuchando, también lo tiene y por eso comprenderéis, que todo lo que esta noche he expresado, que cada frase, cada letra que contiene el pregón, me han brotado del alma».

María del Carmen Hidalgo agradeció la presencia de la Corporación municipal, de los vecinos y de sus familiares, deseo lo mejor a todos sus convecinos y lanzó vivas a Guijuelo, a la Virgen de la Asunción y a las fiestas de la localidad.