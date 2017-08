«Podría ser perfectamente un programa de fiestas de una capital de provincia» El alcalde de Guijuelo, Julián Ramos. / AYTO. GUIJUELO GUIJUELO El primer edil valora el programa festivo que se avecina, repasa la labor municipal del último año y adelanta algunos proyectos para el futuro REDACCIÓN / WORD GUIJUELO Lunes, 14 agosto 2017, 13:28

A pocas horas de que la fiesta estalle en Guijuelo, el alcalde destaca el cariz de homenaje que este año tienen los actos del Día de la Patrona y hace un balance positivo a doce meses en los que se nota «una economía más favorable que permite afrontar nuevos proyectos».

–Llegó el momento esperado. Comienzan las fiestas patronales y atrás queda mucho trabajo previo. ¿Qué tienen de especiales las fiestas 2017?

–La verdad es que cada año intentamos superarnos a la hora de elaborar el programa festivo. Este año no es solo la cantidad, sino la calidad de los espectáculos. El empeño del Ayuntamiento por hacer un programa completo ha hecho que las pre-fiestas se hayan alargado durante casi una semana en la que hemos podido disfrutar de conciertos como el de Demarco Flamenco, Paco Candela o Dvicio. De hecho, se ha realizado una importante apuesta por la música con propuestas arriesgadas como el Festival Guijuelo Rocks o con conciertos punteros como el de Melendi. Pero también se ha querido atender a otro tipo de público y hemos tenido ya actuaciones tanto de flamenco como de pop.

–Un periodo de calentamiento que trasluce lo que van a ser los próximos días.

- Sí, una intensa semana que no es más que el prolegómeno de lo que vamos a poder disfrutar a partir de hoy. No solo se ha apostado por la música con conciertos y verbenas de primer nivel, entre las que podremos volver a tener con nosotros a la afamada Panorama, la programación cultural vuelve a ser de gran calidad y pensada para todos los públicos. Queremos atender las peticiones de los mayores y no quedarnos solo en la comida-homenaje con la que cada año les rendimos tributo. Pero tampoco se ha olvidado a los niños, que también contarán con actuaciones muy de sus gustos.

- Actuaciones para todos los gustos y en la que la Feria Taurina tiene un importante papel, este año, de nuevo.

- La Feria Taurina de Guijuelo se ha convertido en un referente no solo provincial, sino nacional. El mano a mano que podremos ver en el coso guijuelense entre El Juli y José Garrido no es más que la confirmación de que nuestra feria no es una feria cualquiera. De hecho la programación completa, en la que llevan meses trabajando las concejalías de Festejos, Cultura y Deportes, viene a reflejar que éstas no son unas fiestas de un pueblo de 6.000 habitantes sino que perfectamente podría ser un programa de capital de provincia.

- Además este año las fiestas tienen un cariz añadido: el de homenaje a las víctimas de la explosión que el 15 de agosto de 1967 acabó con la vida de 13 personas.

- Era un homenaje obligado. Creemos que en una fecha tan simbólica como el 50 aniversario el Ayuntamiento se tenía que volcar con estas familias y por eso se ha trabajado en un programa de actos que comenzaban el pasado 7 de agosto con la entrega de unas placas conmemorativas. El hecho de tener a Mª del Carmen Hidalgo, superviviente de la tragedia, como pregonera es un honor. A este acto se sumará el martes, 15 de agosto, el descubrimiento de una placa en el lugar de los hechos durante la procesión y un minuto de silencio que tendrá lugar en el tercer toro de la corrida que se celebrará esa tarde. Además, y como complemento durante todo el mes de agosto se mantendrá abierta al público una exposición en el Ayuntamiento y se proyectará el documental ‘En nuestro recuerdo: 15 de agosto de 1967’ a través del cual se puede conocer lo que sucedió.

- Si echamos la vista atrás y hacemos balance, como alcalde, ¿qué lectura se podría hacer del trabajo de los últimos doce meses?

- Lo más importante que se ha notado en estos doce meses es cierta recuperación económica. Después de años de máxima dificultad empezamos a respirar y comenzamos a tener cierta capacidad para afrontar nuevos proyectos. Aunque Guijuelo no ha parado se nota que la economía es ahora más favorable. Las industrias están funcionando mejor y eso se traslada al Ayuntamiento donde son numerosos los capítulos de inversiones. La finalización de la segunda fase del albergue, el inicio de las obras de la piscina climatizada, la puesta en marcha de la nueva depuradora, o el futuro traslado del Centro Joven a la Plaza Mayor no son más que algunos de los proyectos que ya son realidad.

- Pero no se conforma con eso.

- Pues no. Antes de que acabe el año habrá otros proyectos importantes que estarán en marcha, como es la ampliación del Centro de Transportes, que se espera esté funcionando en el segundo semestre de 2018 o el inicio de las 60 viviendas sociales, cuya licencia de obra ya se ha presentado, a pesar de las dificultades con las que nos hemos topado con respecto al apoyo de las entidades financieras.

- Proyectos acabados, proyectos iniciados y ¿proyectos a la vista?

- Pues también tenemos proyectos en mente que esperamos que se hagan realidad. Somos conscientes de la necesidad que tenemos de mejorar la pavimentación y acerado de muchas de nuestras calles y por ello, se va a dar prioridad a este aspecto en la próxima anualidad de los Planes Provinciales. Además, se va a trabajar en futuros desarrollos urbanísticos y de suelo industrial. Hay planteadas nuevas iniciativas empresariales que significan nuevas posibilidades económicas y de futuro y vamos a trabajar para que salgan adelante. El Ayuntamiento tiene suelo industrial suficiente, más de 235.000 metros cuadrados con la prolongación del S3-11 y la continuación del S3-12 (el mercado de ganados) que viene a satisfacer la demanda que se puede producir en los próximos cinco años.

- Muchas ideas y realidades que, cuando se pasa el ecuador de la legislatura, es necesario repasar.

- Después de dos años en los que hemos tenido que afrontar importantes carencias, ver la situación en la que nos encontramos nos levanta el ánimo, a mí y a todo el equipo de Gobierno. Personalmente, echar la vista atrás me hace reforzar mi ilusión por Guijuelo, un proyecto que no está obsoleto o caduco y que comparto con un equipo de personas que cada día me transmiten su ilusión, su interés por hacer cosas por nuestro pueblo.