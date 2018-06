La paella embotellada de una salmantina hace furor en el Reino Unido Beatriz Albo con un delantal con el logotipo de su web. / sabordeamor.com Beatriz Albo gana uno de los concursos gastronómicos más destacados de la BBC con una original receta que ya se expande comercialmente REDACCIÓN / WORD Salamanca Jueves, 7 junio 2018, 12:46

La salmantina Beatriz Albo lleva 26 años viviendo en Gales, es licenciada en Biología por la Universidad de Salamanca, doctorada en Biología Molecular por la Universidad de Gales y cocinera amateur. Y hace unas semanas comenzó a competir en un concurso de cocina en la BBC el sucedáneo de 'MasterChef' que emite la BBC: Top of the shop with Tom Kerridge

La candidata y ganadora española procede de una familia con tradición culinaria (en una entrevista para la prensa británica explica que sus abuelos fueron dueños de restaurantes) y explica que viajó al norte de Gales para estudiar un doctorado y que trabajó en al Universidad de Manchester.

Pero ahora es noticia en Reino Unido tras mostrar en el concurso su revolucionaria paella embotellada. Beatriz Albo desarrolló sus conocimientos para investigar con nuevos sabores y desde 2014 tiene en marcha la marca de venta de comida 'Sabor de amor'.

«Comenzamos este viaje desarrollando nuestros primeros productos y asistiendo a algunos mercados de pequeños agricultores para ver cómo irían las cosas. Nos sorprendió la acogida. Muchos de esos primeros clientes se han convertido en rostros conocidos y con algunos chefs famosos amando nuestros productos también, estamos muy contentos con cómo va esto», explica Beatriz Albo en su página web.

En el programa, que presenta un cocinero con dos estrellas Michelin, pusieron a prueba a Beatriz durante varios días: en la cocina, como vendedora cara al público, en una feria artesanal... Ganó. Se impuso al resto de los finalistas, que propusieron «salsas» más habituales para los británicos, como la hindú o la picante.

Su utilidad está demostrada. Su «emulsión» se vierte en la sartén, donde también reposan el arroz y el pollo o las verduras y paella lista.

Pero hasta llegar a triunfar en el programa de televisión de la BBC, la historial de Beatriz Albo no ha sido fácil. Tras diversos avatares familiares, una separación y un aborto de gemelos, al quedarse nuevamente embarazada, decidió pedirse una excedencia en su trabajo de investigación. Fue entonces cuando comenzó a cocinar y experimentar con sus salsas, hasta el punto de su casa se convirtió en una especie de posada y en toda la zona en la que vivía se extendió su fama. De ahí a recibir pedidos de media Europa no transcurrió mucho tiempo, aunque tuvo que pasar por muchos mercados locales promocionando su producto. Ahora todo va viento en popa y piensa coger un local comercial para expandir el negocio e incluso contratar a varias personas.