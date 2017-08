Pacientes de consultas externas que asumen demoras de más de un año Una de las afectadas por la demora, muestra varios informes médicos. / WORD Varios casos de Traumatología y Endocrinología son citados para mediados de 2018 E.C. / WORD SALAMANCA Miércoles, 30 agosto 2017, 13:47

Desde la Consejería de Sanidad solo se ofrecen datos de las listas de espera quirúrgicas, es decir, de los pacientes que aguardan para ser intervenidos en todos los hospitales de Castilla y León, en los que Salamanca encabeza el mayor número de personas y la demora media. Al respecto, se ofrecen detalles por especialidades y niveles de prioridad.

Sin embargo, en relación a las consultas externas de las especialidades del Complejo Asistencial no se conocen detalles. Sin embargo, son numerosos los pacientes que hacen pública su demora, y que por ejemplo, son citados para doce meses vista, para 2018. Es el caso de R. G. B., una salmantina que fue derivada a Traumatología el pasado 10 de agosto y le han dado cita para el 7 de agosto de 2018. Ella relata su situación, con una lumbociática de repetición:«Llevo durante todo el mes de agosto con dolores y medicación que al final me ha afectado al estómago», relata. Aunque su situación no es grave, si la condiciona su día a día para realiza una actividad normal. Su médico de Familia le ha derivado al especialista para que le realiza una resonancia magnética que valore realmente lo que ocasiones su proceso, que se ha repetido en varias ocasiones:«Pero si tengo que esperar doce meses para ir a la consulta, después tendré que pasar a la lista de espera de la resonancia, que al parecer también es de un año», lamenta esta salmantina. R. G. B. considera injusto que al final se vea obligada a pagar, por ejemplo, un fisioterapeuta para aliviar el dolor, porque desde la Seguridad Social no le den más alternativa que esperar durante un año a ser vista por el especialista.

La solicitud de un paciente no había sido registrada tras un año de espera

No es la única especialidad con lista de espera y lo mismo le sucede a otro salmantino, que también prefiere aportar solo sus iniciales, A. H. M, que fue derivado desde AtenciónPrimaria a Endocrinología y tras un año de espera, cuando fue a consultar su cita, «no estaba registrada», detalla. Los administrativos de citaciones alegaron que se había producido algún falló y no había quedado registrada. «Si no llegamos a preguntar sigo esperando de forma indefinida», relata. Y es consciente de que no es la primera vez que pasa algo así y que ni siquiera está recogida la solicitud para el especialista. La solicitud (aporta documentos) fue realizada el 20 de julio de 2016, y al reclamar información sobre la misma y no encontrarla, se realizó una nueva petición el 28 de junio de 2017, pero la cita se la han dado para el 18 de abril de 2018, es decir, A. H. M. tendrá que esperar, casi dos años (21 meses) para que el especialista pase consulta. Y a ellos se puede sumar una larga lista de pacientes que tienen cita para dentro de un año.