La oposición critica la ejecución, del 66%, del presupuesto del ejercicio 2017 Pleno de ayer en la Diputación. / LAYA Aprobados los Planes Provinciales con 540 solicitudes por valor de 20 millones y el Plan de Reserva con 314 peticiones REDACCIÓN / WORD Sábado, 24 marzo 2018, 13:33

La Diputación de Salamanca celebró ayer su pleno ordinario del mes de marzo, una sesión a la que volvió el debate y también el rodillo del PP, que no aprobó las mociones de la oposición, aunque sí salieron adelante las presentadas por el equipo de Gobierno.

Por su parte, entre los puntos del orden del día debatidos, hay que destacar dos de ellos. La liquidación del presupuesto de la Diputación y Organismos Autónomos del ejercicio económico 2017, que no estuvo exento de las críticas de todos los grupos de la oposición. Y es que de los 151.708.743,96 euros se han comprometido 122.163.281,06 euros, aunque sólo se han reconocido obligaciones por valor de 100.615.453,86 euros, lo que supone que sólo se ha ejecutado a 31 de diciembre el 66,32% del presupuesto de gastos. Dentro de este porcentaje, Gabriel de la Mora señalaba que «la ejecución de las inversiones no ha llegado al 41% (de 39.572.860,21 euros sólo se han ejecutado 16.185.491,48 euros)». Unas cifras que fueron criticadas tanto por Ganemos, que las calificó de «engaño a la ciudadanía», como por Ciudadanos, que habló de «parálisis de la acción del equipo de Gobierno», y por el Partido Socialista, que señaló que esto significaba «una falta de previsión y no tomarse en serio los presupuestos».

Fue la diputada de Economía, Chabela de la Torre, quien contestó a la oposición señalando que la ejecución del presupuesto de inversiones está casi en el 85% y que hay proyectos que se ejecutan entre dos ejercicios presupuestarios, o bien se dilatan en el tiempo. Aún así, confirmó un remanente de tesorería de 35 millones de euros.

Otra cuestión de interés, sobre todo para los municipios de la provincia, y que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos, fue la convocatoria de los Planes Provinciales dotados con 20.096.389,97 euros, de los que la Diputación contratará proyectos por casi 7,8 millones y los ayuntamientos lo harán por 12,3 millones. Dicho plan está formado por 540 solicitudes de proyectos correspondientes a todos los municipios de la provincia excepto la capital. Y la aprobación también del Plan de Reserva con 314 solicitudes.

Respecto a las mociones que fueron a pleno, sólo las presentadas por el PP salieron adelante. Así, la que defendía el Pacto de Toledo y el compromiso de todos con el sistema público de pensiones sostenible, contó con los votos a favor de PP y Ciudadanos, la abstención de Ganemos y el voto en contra de PSOE. Por unanimidad de todos los grupos fueron aprobadas las otras dos, que pedían que se autoricen los anticipos de la PAC y la adhesión de la Diputación al acuerdo por la gestión de la diversidad en el ámbito laboral.

También fue aprobada la moción presentada conjuntamente por PP y PSOE que insta a la Junta de Castilla y León a modificar la Orden de 2 de marzo de 2018 de la Consejería de la Presidencia, por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión de ayudas para el fomento de mancomunidades con cargo a la Cooperación Económica Local General del año 2018. A través de esta moción se pide que se haga una convocatoria pública para la financiación de las mancomunidades «con criterios objetivos acordados con la FRMP y mediante un procedimiento simplificado con mínimas cargas administrativas y mediante financiación de la Comunidad, nunca detraída de los propios ayuntamientos».

El resto de las mociones presentadas tanto por Partido Socialista como Ciudadanos y Ganemos fueron rechazadas y algunas de ellas dejadas sobre la mesa o retiradas tras su debate. Éste fue el caso socialista sobre la concesión de ayudas extraordinarias a determinados municipios por las inundaciones recientes; la de Ciudadanos que pedía subvenciones para apoyar con material informático a ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades; y la de Ganemos sobre el apoyo a los cortacinos y mejora de la conservación del monte adehesado. Mientras que la que versaba sobre un plan de ahorro y eficiencia energética de los edificios de la Diputación fue convertida en pregunta de control por el diputado proponente, Gabriel de la Mora, de Ganemos.

Por otro lado, no se llegó a debatir una moción de Ganemos presentado por urgencia que pedía a la Diputación apoyar la liberación del buque de la ONG Proactiva Open Arms dedicada a salvar vidas en el Mediterráneo, una cuestión que llevó a Gabriel de la Mora a poner un cartel sobre su espacio de la mesa.