La oposición en bloque rechaza que el PP presida la comisión de las guarderías Concejales del PSOE en el último pleno municipal, con el alcalde al fondo. / Laya Los populares afirman que la intención de PSOE, C’s y Ganemos es «enredar con cuestiones formales» REDACCIÓN / WORD Salamanca Miércoles, 6 septiembre 2017, 11:40

La Comisión Especial de Investigación de las Escuelas Infantiles de Salamanca sigue en el limbo. Las opiniones de los concejales del PP, por un lado, y los del resto de grupos de la oposición, por otro, dejan claro que las posturas no podrían estar más enfrentadas.

La comisión en cuestión debería aclarar los supuestos vínculos del alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, con el caso Lezo. La realidad es que a día de hoy (y tras dos reuniones) ni siquiera se sabe quién va a presidirla.

PSOE, Ganemos y Ciudadanos comparten una misma opinión: la comisión no puede estar presidida bajo ninguna circunstancia por un concejal del PP, algo que dicho grupo da por sentado. La idea del PP es comenzar cuanto antes con las comparecencias, pero en una comisión presidida por un concejal popular, concretamente Carlos García Carbayo.

El bloque de partidos de la oposición es unánime. El PSOE calificaba de «nuevo fiasco» la reunión de ayer y se preguntaba por qué el PP se «empeña» en presidir la comisión si están tan seguros de la inocencia del alcalde. Tildan la postura popular de «ilógica», además de «tozuda y obcecada». «Poner a dirigir una investigación a los propios investigados no es la mejor manera de demostrar que se quiera saber o conocer lo sucedido y de ejercer la transparencia», añaden.

La postura de Ganemos es muy similar. Tilda la reunión de ayer de «bronca» y afirma que el PP sigue una senda de «hechos consumados». La comisión debe obrar de forma «transparente y efectiva» y eso no será posibles «si está presidida por el mismo partido sobre el que recaerán las investigaciones». Ganemos, no obstante, espera que Mañueco reconsidere su postura sobre la presidencia de la comisión.

Finalmente, Ciudadanos lamentó que el alcalde «todavía no haya entendido que existe una mayoría alternativa, elegida por los salmantinos, para fiscalizar su gestión al frente del Ayuntamiento». Su portavoz, Alejandro González Bueno, añadió que ««Mañueco tiene que entender, como ya lo hizo Herrera, que no puede presidir las comisiones que investigan la gestión Popular».

El PP, por su parte, lamenta que la oposición rechazase ayer el plan de trabajo que les presentó y que preveía empezar con las comparecencias el lunes y añadir nuevos informes (como los de la Guardia Civil sobre las escuchas a Ignacio González, por ejemplo) al archivo documental de la comisión.

Los populares afirma que la oposición « se han negado a debatir esta propuesta y no han presentado ninguna alternativa de programa de trabajo», lo que a su juicio deja entrever «que no les importa tener una mayor información ni quieren realmente que el alcalde declare. Su objetivo es dilatar el proceso y enredar con cuestiones formales y de procedimiento». El PP no hace ninguna mención a la presidencia de la comisión.