«La ofrenda floral del sábado pretende ser un lazo de unión entre Béjar y la comarca»

Aunque las fiestas patronales de Béjar en honor a la Virgen del Castañar ya han comenzado, no es hasta el jueves cuando comienza a desarrollarse el grueso de la programación y los actos más significativos. De la programación festiva, pero también de la gestión municipal, habla el alcalde, Alejo Riñones, en esta entrevista.

–¿Qué novedades incorporan las fiestas patronales de este año?

–Hay varias novedades, no es que sean muy llamativas, pero hay dos que con el tiempo yo espero que sean interesantes y tengan continuidad. Una de ellas, por ejemplo, es la caseta municipal. Nunca hemos tenido una caseta municipal y este año hemos acondicionado en el recinto ferial un gran edificio, de una fábrica en ruinas -de Hispano Textil-, y tenemos una caseta grandísima. Además de la caseta, también se ha renovado todo el recinto ferial, quedando un espacio que para si lo quisieran muchas ciudades importantes.

Otra novedad es la ofrenda floral, el próximo sábado, saliendo del Teso -donde se pesaba el ganado y se hacía la fiesta y que está cerca del cementerio-, jinetes a caballo harán una ofrenda floral que tendrá lugar a partir de las once de la mañana. Es novedoso y desde el Ayuntamiento hemos hablado con gente que tiene caballos y contamos entre 50 y 60 jinetes que participarán, a los que se pueden sumar muchos más porque es una actividad que está abierta. Primeramente haré la ofrenda yo como alcalde, después los jinetes y después todos los que quieran que hayan ido andando. Ójala que con los años se continúe y vayan carrozas, porque se trata de una actividad que significa un lazo de unión entre Béjar y la comarca, porque mi idea es que este acto se pueda iniciar en otro municipio cualquiera de la comarca; entonces se tendría en cuenta el tiempo que se tarda en recorrer a caballo esa distancia y se saldría bastante antes. Por ejemplo, si se saliera de La Alberca, que son bastantes horas a caballo, pues se vería si había que madrugar o salir por la noche... Lo que quiero es unir a la gente de la comarca, aunque sea a través de la patrona, de la Virgen de la Castañar, que es la patrona de la comarca de Béjar.

-Esas son las principales novedades y hay otras en la programación, pero, ¿usted destacaría algún acto específico por tradición, por demanda de los vecinos o por cualquier otra cuestión?

-El día 8 es el día de la patrona y va a ser un día de fiesta entero. Porque todos los actos son en honor a la Virgen del Castañar. Así, por la mañana será la romería, sacaremos a la Virgen hasta el mirador de Béjar para que bendiga a la ciudad de Béjar; y por la tarde hay toros, tendremos una buena corrida, que es internacional, con el mexicano Joselito Adame, el francés Juan Leal y el salmantino Alejando Marcos. Y por la noche, en el recinto ferial, totalmente gratuito, un concierto de Chenoa, que es una actuación estelar e importante, porque Chenoa le gusta a todos los públicos, tanto a mayores como a medianos y a menores, es muy simpática y esperamos que tenga una muy buena acogida y eso se llene, claro que estamos hablando de 42.000 metros cuadrados y eso es imposible de llenar, porque sólo con una persona por metro cuadrado serían 42.000 personas. En definitiva, el día 8 es el más importante de todas las fiestas.

-Habla continuamente del recinto ferial, ¿qué ha aportado realmente la existencia del recinto ferial a las fiestas de Béjar?

-El recinto ferial en sí es una novedad también, porque Béjar nunca antes había tenido uno. Béjar tendrá 2.000 ó 3.000 años de antigüedad, no sé exactamente, y por primera vez tiene recinto ferial. Y nos ha costado mucho tenerlo, mucho trabajo. Ha sido una operación larga y complicada. Fue una fábrica llamada Hispano Textil, que cerró en el año 93, y como estaba tan hipotecada los bancos se hicieron cargo de ella. Este terreno ha pasado al Ayuntamiento de Béjar mediante una operación de compensación; ese terreno edificable que tenían ellos ahí se lo hemos dado en otro sitio. Los bancos no han perdido absolutamente nada, tienen su terreno en otro sitio, y los propietarios de donde se han recalificado esos terrenos, pues estupendo también, tampoco pierden nada.

-Imagino que para el Ayuntamiento también ha sido muy positivo porque han podido sacar las fiestas del centro de Béjar, por lo que salen ganando todos.

-Todos, porque el Ayuntamiento tenía que pagar a ciertos vecinos un hotel mientras estaban las ferias en la plaza de Santa Teresa, por los ruidos que hacía y teníamos muchas quejas. Además, estaba cerca de la Escuela Universitaria y los alumnos no iban a clase, ponían como excusa que no se podían concentrar. Y había otro tema importantísimo, que era el de seguridad, porque la plaza de Santa Teresa no tenía todas las medidas de seguridad que hoy se requieren para organizar una cosa de éstas donde se pueden juntar cinco o seis mil personas o más.

-Una persona que no conozca Béjar, ¿por qué debería acudir a sus fiestas?

-Porque las fiestas son novedosas, tenemos una corrida de toros que es internacional. Se va a encontrar una ciudad bonita, un gran recinto ferial donde se va a entretener, por el que podrá pasear tranquilamente y participar en las actuaciones; porque todas las actuaciones que hay en el recinto ferial durante las cuatro noches que son jueves, viernes, sábado y domingo -ya ha habido alguna el pasado fin de semana- son totalmente gratuitas. Y luego para las personas que no les gusta la música o quieren unas fiestas más tranquilas tenemos el Teatro Cervantes, donde también hay actuaciones estos días. Es una programación muy entretenida, para poder participar y divertirse y para todas las edades.

-La recuperación económica de la que tanto se habla, ¿ha permitido a Béjar destinar más presupuesto para las fiestas patronales?

-Hemos aumentado 10.000 euros y estamos entre 80.000-90.000 euros, que permite realizar una programación digna para todos los públicos, hasta para las cuatro residencias que tenemos. En ellas también habrá actividades, para que los mayores que viven ahí también se diviertan. Hay un grupo de sevillanas de aquí de Béjar que va a ir a las cuatro a bailar, para que los mayores pasen un rato entretenido y recuerden sus tiempos jóvenes.

-Pasando ya a otro orden de cosas, concretamente a la gestión municipal, ¿qué balance realizaría del último año?

-El último año ha sido de continuar trabajando en los proyectos que teníamos como el del recinto ferial o como en el de la estación de Renfe, que es una preciosidad y estoy seguro que va a tener un éxito tremendo porque se han recuperado todas las naves que teníamos ahí, se ha hecho un albergue con su bolera, su restaurante y su bar; y ahí va a ser un centro de salida una vez que esté hecho el Camino Verde entre Béjar y Baños de Montemayor, que en total son 21 kilómetros. Sólo se utilizará para peatones y bicicletas, no van a entrar en ese Camino Verde animales, y lo está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente con un importe de 1,2 millones de euros y sobre todo es un paseo por una de las muchas rutas turísticas que necesitaba la ciudad; es un paseo llano con muy poca pendiente (a diferencia de la orografía bejarana que tiene muchas pendientes). Además, en el centro se cuenta con todas las comodidades, hay hasta un lavadero para lavar bicicletas todo terreno y también un servicio para arreglarlas. Asimismo, si alguien tiene un pinchazo en el camino habrá un servicio para ir a recoger a esa persona o a esa familia y traerlos en furgoneta al centro. En definitiva, es un servicio completo para el que quiera hacer rutas turísticas y totalmente diferente. Además, hay que señalar que el Camino Verde es una ruta que aunque es continua y no tiene cortes, está dividida en tres partes, una hasta Cantagallo, que son cinco kilómetros lo que hay; otra a Puerto de Béjar, que hay 10 ó 12 kilómetros; y la última hasta Baños de Montemayor que son ya 21 kilómetros. Esta iniciativa tendrá mucho éxito porque las cosas se ven venir una vez que nacen.

-¿Hay alguna cosa más que hayan hecho el último año que le gustaría destacar?

-Además de esas dos cosas, sobre todo el arreglo de la carretera hasta el Castañar, que ha quedado una preciosidad y lo ha realizado la Diputación. Y también se ha arreglado la calle Tomás Bretón, totalmente de piedra, que es una calle paralela a la calle central; y también se ha mejorado Conde de Viriato. En ambas se ha levantado todo y se han cambiado todas las tuberías, haciendo un trabajo tremendo. Hay que tener en cuenta que mientras un metro cuadrado de alquitrán cuesta 8 ó 9 euros, en la piedra estamos hablando de 50 ó 60 euros, pero quedan unas calles para toda la vida.

-Hablando ya de futuro, ¿qué proyectos tienen?

-Proyectos de futuro sí que los hay, ahora mismo estamos con un edificio que tenía UGT en Béjar muy grande, de 1.500 metros cuadrados, que nos lo han dejado por 40 años totalmente gratuito, sólo por el mantenimiento. Y ese edificio lo estamos arreglando para puestos de trabajo, para que sirva para gente que lo pida, para talleres u otras actividades, y está en el centro de Béjar. Hay otro edificio también que se ha recuperado para fomentar el empleo, y está ahí esperando. Además, queremos hacer un paseo desde Béjar a Palomares por la carretera y ya están pedidas las autorizaciones... Proyectos hay muchos como, por ejemplo, hacer unos grandes servicios en el parque municipal para mujeres y hombres, en el que nos vamos a gastar un dinero bastante importante. Y seguiremos con la recuperación de la finca El Bosque, vamos a ver si a finales de este año o principios del otro acabamos con la rehabilitación de la Casa del Guarda.

- Una vez finalizada la recuperación de dicho edificio del jardín renacentista de El Bosque, ¿ya tienen definido su uso?

-No, no sabemos, la Junta de Castilla y León va a tener que decidir pronto en darle un uso, porque no se puede recuperar eso para después dejarlo caer. Hay que darle un uso. Nosotros aquí en Béjar tenemos un ejemplo muy bueno como es el Palacio Ducal, que es donde vivía el duque durante todo el año y en verano en la finca de El Bosque. El Palacio Ducal se convirtió en un instituto y gracias a eso lo tenemos totalmente recuperado. Hay que darle un uso, que no sea una quiebra y un dolor de cabeza para el Ayuntamiento, porque además la finca es preciosa, muy rica en terreno, en agua, en sol, en todo.

-¿Pero no tienen aún ninguna idea sobre posibles usos?

-Ideas hay muchas y están todas recogidas en el Plan Director. En las 33 hectáreas hay muchas partes, por ello hay que colaborar en el mantenimiento de la finca, porque está el estanque; el jardín, que hay que recuperarlo para que la gente vaya a verlo; la casa del bosquero, que va a ser un centro de recepción de visitantes, donde se puedan vender recuerdos de la finca de El Bosque... Todo tiene que ayudar a mantener esa finca. Y lo único que queda en duda son las caballerizas y el palacete. Que se incline la Junta por un uso, yo le doy toda clase de autoridad, pero que esté dentro del Plan Director y no suponga un déficit para el Ayuntamiento de Béjar, porque tiene que correr con el mantenimiento.

-¿Para todos estos proyectos necesitarán ayudas de las administraciones?

-Siempre y espero que la Diputación cumpla su compromiso y me ayude a la ampliación del aparcamiento de La Covatilla, porque la estación de esquí tiene que seguir siendo el motor, la máquina de ese tren turístico al que se le pueden enganchar todos los vagones que se quiera pero la máquina tiene que ser La Covatilla, porque durante cinco o seis meses proporciona 80 puestos de trabajo, es la que llena las casas rurales de la comarca, los hoteles, los restaurantes... y eso tiene que seguir existiendo; y hay que ampliar el aparcamiento, para lo que se ha comprometido la Diputación y espero que sea pronto.