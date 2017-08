«El día 7 de octubre celebraremos la primera Feria de la Almendra» Diego Ledesma, a la derecha, junto a la concejal Ana María Estévez. / WORD SAUCELLE El municipio disfruta desde el pasado sábado de sus fiestas en honor de San Lorenzo, unas celebraciones que se alargarán hasta el próximo lunes M. JESÚS GUTIÉRRE / WORD SAUCELLE Martes, 8 agosto 2017, 12:01

Diego Ledesma, alcalde de Saucelle, habla de las fiestas de su pueblo, así como de proyectos futuros para el municipio.

-Ya están aquí las fiestas patronales, ¿cómo se presentan este año, con alguna novedad?

-La base más o menos siempre es la misma, manteniendo el contenido principal que son las novilladas, las verbenas y el día de San Lorenzo y a partir de ahí, se incluye alguna novedad, pero pocas porque si las cosas funcionan bien no merece la pena tocarlas mucho. Como novedad, este año sería la gincana de hoy dedicada principalmente a los jóvenes y a las peñas.

-¿El presupuesto también es similar a ediciones anteriores?

-Sí, porque lo que hacemos es organizar algunas cosas que dan más trabajo a la Corporación, porque las tenemos que hacer nosotros, y adornamos el programa como hemos hecho el fin de semana pasado con unas jornadas de deporte. Son cosas que no tienen gasto pero conllevan la logística de prepararlas. Pero de lo que se trata es de ‘dar el callo estos días’ para que la gente pueda disfrutar.

-Saucelle es un pueblo que mantiene las novilladas, a pesar de que cada vez se piden más requisitos.

-Cada día son más papeles, más permisos, más dinero..., pero no lo podemos quitar porque es fiesta y sino no serían unas celebraciones iguales, así como los encierros; pero conlleva una logística y un trabajo anterior bastante grande.

-¿Cuál destacaría como acto principal de las fiestas?

-El día de San Lorenzo el año pasado fue un día muy completo con los chicos bailando el paleo y las chicas el cordón; y por la tarde, con los niños mostrando lo que habían aprendido en el tema de la danza, que lo están siguiendo con mucha ilusión. Estamos contentos porque hay un buen trabajo de la Asociación El Espinero, impagable con los niños y enseñándoles las tradiciones para que no se pierdan. Por otro lado, de las fiestas me gustaría destacar la colaboración de la gente, de las peñas, de particulares... que ponen su granito de arena y que, sobre todo, transcurran con tranquilidad, normalidad y que la gente lo pase bien, con la moderación que queremos los alcaldes y que no haya más que diversión y disfrute.

-En otro orden de cosas, ¿qué balance haría de la gestión municipal del último año?

-Seguimos con la misma política que en años anteriores, enfocada a dar empleo a la gente del pueblo, para evitar la despoblación; haciendo cosas con personal del Ayuntamiento y apostando también por el turismo.

-¿Algún proyecto de futuro?

-Sí, la celebración el 7 de octubre de la I Feria de la Almendra, que será otra fecha en el calendario para que a partir de ahora sea un motivo más para venir al pueblo y conocernos. Los interesados en participar ya puede apuntarse para venir a Saucelle. Otros proyectos son mejorar el recinto de las piscinas (la terraza y el vaso pequeño) y seguir con el arreglo de calles, renovando las acometidas, desagües y pavimentación.