«Este año como novedad contaremos con un encierro urbano mañana, día 4»

Los vecinos de Palacios Rubios disfrutan desde hoy mismo de sus fiestas patronales en honor de la Virgen de las Nieves, a las que acuden cada año los habitantes de los pueblos cercanos. El alcalde, José María Coria Rodríguez, habla de estas fiestas y también de la gestión municipal.

–¿La programación sigue la misma línea de otros años o tienen cambios importantes?

–Seguimos prácticamente la línea de otros años, el día de la fiesta es el día 5, festividad de la Virgen de las Nieves, y comenzamos hoy con el recorrido de peñas después de un programa de radio en directo.

-¿Alguna novedad que destacar en esta edición de las fiestas?

-Sí, novedad tenemos una, es un encierro urbano que habrá mañana, día 4, por la tarde. Una actividad que se hará porque es demandada por una buena parte de los vecinos.

-De todos los actos que celebran, ¿cuál destacaría?

-Principalmente el día de la Virgen, que es el día grande de las fiestas, que empezamos con la misa y procesión y tenemos también una paella para todos los vecinos. Por la tarde habrá hinchables y por la noche orquesta.

-¿Qué presupuesto destinan a estas fiestas? ¿es similar a otros años, ha aumentado, descendido...?

-Parecido a otros años, ya que es muy similar y ronda los 30.000 euros al año para las dos fiestas que tenemos, la de febrero y las de ahora.

-A una persona que no conozca el municipio, ¿por qué le animaría que acudiera a estas fiestas?

-Por las verbenas de la noche y por el ambiente de la gente. Es un pueblo al que en verano viene mucha gente y hay una unión muy buena entre todos ellos, entre los que viven fuera del pueblo y vienen a pasar las fiestas y todos los que viven a diario aquí, además de toda la gente nueva que también viene, sin olvidar a los de los pueblos del alrededor. Y por otro lado, porque hay que conocer el pueblo. Sólo por ver la iglesia iluminada por la noche, merece la pena venir.

-En otro orden de cosas y hablando de la gestión municipal, ¿qué balance haría de este último año?

-Siempre positivo. Pusimos en marcha un cambio de luminarias de led, se ha arreglado una acera, se han mejorados unos temas de agua. Intentamos ir poniendo poco a poco el pueblo al día.

-¿Qué proyectos de futuro tienen, a corto o largo plazo?

-Tenemos que seguir con el tema de iluminación y seguir haciendo saneamiento de agua y pavimentación. Es algo que haremos con Planes Provinciales de la Diputación y con fondos del propio Ayuntamiento.

-¿Hay alguna cosa que le falte a su municipio o a los pueblos en general y que quiera demandar?

-Sí, tenemos que demandar que los políticos trabajen para que la gente se pueda quedar en los pueblos. No hay trabajo y la gente se tiene que ir, eso es lo verdaderamente importante. Mientras no se preocupen porque la gente se pueda quedar, las cosas no irán bien, porque los jóvenes cada vez tenemos más dificultad para vivir del campo y de la ganadería y, al final, los pocos que nos quedamos cada vez estamos peor y tenemos el futuro muy difícil.