«La muralla es un elemento sustancial del patrimonio y la intención es intervenir»

El Ayuntamiento de CiudadRodrigo ha dado a conocer esta misma semana el proyecto, divido en tres partes, que ha presentado al denominado 1,5% Cultural que depende del Ministerio de Fomento. Según explica el alcalde mirobrigense, Juan Tomás Muñoz, en la siguiente entrevista, parece claro que el equipo de Gobierno tenía marcado como prioritario la intervención en la muralla, una de las referencias patrimoniales de la localidad. Ahora solo hace falta que en los próximos meses lleguen buenas noticias para los intereses de Ciudad Rodrigo.

–Hace años se hablaba de 1% Cultural, ¿en qué momento se ha producido el incremento para llegar al actual 1,5%?

-Ésta es la primera convocatoria del 1,5%, la anterior fue, si mal no recuerdo en el 2014 y eran del 1% las aportaciones de la empresas que cuentan con contratos públicos y derivan esa cantidad a actuaciones en patrimonio. Esperemos que este incremento repercuta en CiudadRodrigo y vengan esas ayudas que hemos solicitado y que consideramos más que lógicas porque es patrimonio del Estado.

-Hacía varios años entonces que no se convocaban esta ayudas. ¿También sufrieron la crisis?

-Efectivamente, también quedaron suspendidas y no se convocaron. El pasado año cuando tuve la oportunidad de entrevistarme con la consejera de Cultura me anunció que de forma inmediata iba a realizarse la convocatoria y ha tardado más de un año. Pero bueno, finalmente ahí está, el plazo concluyó el pasado jueves y el Ayuntamiento tenía intención de intervenir en la muralla, ya lo habíamos anunciado varias veces ya que consideramos que es un elemento sustancial del patrimonio mirobrigense. El Ayuntamiento tiene la obligación de concretar su mantenimiento aunque sea patrimonio del Estado. Cuando hemos visto esta oportunidad la hemos derivado a un actuación triple.

-¿Qué es lo que han solicitado exactamente?

-Hace unos meses cuando vino Fernando Cobos, encargado por el Instituto del Patrimonio Cultural, visitamos partes de la muralla que tenían necesidad de intervención y estuvimos en la Puerta de la Colada donde finalmente se ha concretado una actuación y está en licitación la redacción para la que ya hay una propuesta que se publicará próximamente en el BOE. Además, recorrimos la parte más deteriorada, los fosos y la falsa braga entre la Puerta de Sancti Spíritus y los aledaños de la Brecha Grande y se nos dijo que no era urgente la intervención porque ya estaba caído.

-Lo cierto es que llama mucho la atención el estado en el que está.

-Sí, hay derrumbes de escarpas y contra escarpas, está bastante vergonzoso. Por eso, cuando hemos tenido la oportunidad, desde el equipo de Gobierno se consideró más que necesario esa intervención aunque ya se intentó en su día por el anterior equipo, en 2013, y no se lo tuvieron en cuenta. Esperemos que ahora tengamos mejor suerte. Esa es una parte de la intervención global, las otras dos, una se concreta en el adarve pues queremos cerrar toda la actuación en esos 2,2 kilómetros de muralla y de hecho está prevista la intervención a través de Red Eléctrica entre la Batería y el Hospital de la Pasión y las Bodonas y la Puerta del Conde. Sería una forma de poner en valor toda esa zona para que se pueda pasear sin problemas. Y por última, la más costosa de las intervenciones es la recuperación de la iglesia de San Tomé, en la calle Campo Frío. Se descubrió por un derrumbe natural y la recomendación de un técnico de la Junta ha sido un ante proyecto con una especie de rampa de cristal para que se vean los restos desde arriba. Son 800.000 euros solo de ejecución de material, mientras que el adarve son 160.000 y los escarpes 240.000 euros.

-Qué costoso resulta mantener el patrimonio.

-Muchísimo. Todo el proyecto son 1.818.000 euros, con una aportación del 25% en dos anualidades, pero todo a expensas de que el Gobierno y la Junta de Castilla y León faciliten esa intervención. La concesión tardará varios meses, no creo que antes de fin de año se sepa porque la ejecución está prevista para 2018 y 2019.

-Hay otros temas que están en la agenda y el próximo martes dará comienzo la Feria de Teatro de Castilla y León, este año, por ser la 20, han hecho un mayor esfuerzo económico.

-Efectivamente, no queríamos que pasara desapercibido ese 20 aniversario. Ya teníamos comprometido en las campañas electorales, prácticamente todos los grupos políticos coincidíamos en ello, que había que apostar por una aportación mayor y progresiva, en este caso de los fondos públicos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Lo hicimos desde el primer año y en esta edición hemos triplicado la aportación económica aparte de lo que supone toda la logística.

-¿Son el Carnaval del Toro y la Feria de Teatro los dos acontecimientos de referencia de la localidad?

-Por supuesto que sí, pero tampoco tenemos que dejar de lado el intenso calendario feriado y festivo y que se hace a lo largo de todo el año. Creo que no hay ningún mes en el que no tengamos alguna actividad referencial, así me lo dicen muchos regidores de otros municipios. Estamos luchando para que haya más cosas.

-Hablando del Carnaval, mañana lunes quedarán constituidas las comisiones en el pleno ordinario previsto para las 20:00 horas.

-Sí, es prácticamente una comisión ceñida al tema taurino con varias secretarías pero básicamente son los mismos miembros. A partir del martes tienen vía libre para empezar a concretar lo que sea necesario de la programación del próximo Carnaval del Toro que, además, cae pronto, el 9 de febrero.