La FIC muestra los últimos avances tecnológicos para el sector cárnico

Un año más la Feria de la Industria Cárnica (FIC-2018) llena de un actividad frenética el Recinto Ferial de Guijuelo. Cuatro días de muestra, que arrancan precisamente hoy, 5 de junio y que hasta este próximo viernes 8 de junio servirán para conocer las últimas novedades tecnológicas aplicables al sector cárnico, según destacó ayer el Ayuntamiento.

No en vano, la FIC se ha convertido en la feria de referencia de la parte noroeste de España contando con una amplia trayectoria que no solo ha servido para situarla en el mapa del país sino para saltar fronteras. «Es una feria importante e innovadora», recordó en la mañana de ayer la concejala de Ferias, Sandra Méndez Manzano, mientras su equipo daba los últimos retoques a la muestra a lo largo de toda la jornada, con el fin de que no falte ningún detalle la inauguración esta mañana de la muestra.

La adecuación de los diferentes espacios comenzó el pasado mes de abril con la mejora de algunos de los accesos a diferentes pabellones y el sistema de canalización de aguas pluviales. Pero éstas no son las únicas mejoras que se han realizado en el recinto, según resaltó el Ayuntamiento de Guijuelo. De hecho, una de las novedades de esta edición es que se han ampliado los 8.000 metros cuadrados existentes con un nuevo pabellón que viene a sumar otros más de 600 metros cuadrados gracias a una carpa que será el Pabellón D. No en vano, en su XIX edición, la FIC-Guijuelo no solo crece en espacio, también en expositores y presencia internacional.

La muestra, que tiene carácter bienal, vuelve a convertirse en el escenario de las últimas novedades tecnológicas para el sector. «La FIC es la plataforma ferial por excelencia de la industria de maquinaria y tecnología alimentaria para el mercado español», sostuvo Méndez Manzano. La muestra reúne a las empresas más relevantes del sector y cuenta con el apoyo de asociaciones sectoriales, centros tecnológicos e instituciones. Pero la innovación no es más que uno de los principios característicos de la muestra. Otro de ellos es la internacionalización. Si en ediciones anteriores ya participaban empresas de Holanda o Italia, este año la participación internacional se multiplica y se pueden encontrar entre sus expositores grandes multinacionales con origen en los cinco continentes.

Últimas novedades

«Contaremos con muchos expositores que ofrecerán las últimas novedades de maquinaria venida de diferentes países», añadió la concejala de Ferias, Sandra Méndez Manzano recalcando que también la XIX edición de la FIC será la más completa por considerar que entre sus expositores se podrán empresas relacionadas con todo el proceso de producción, venta y distribución de los productor cárnicos.

En cuanto a novedades, además de la mejora en aspectos como el acceso a los pabellones, en esta edición la Feria contará con fibra que mejorará el acceso a Internet y un nuevo espacio de trabajo en el exterior donde se instalará un 'food-truck' y se creará también una terraza vermutería de 'coworking'.

Con respecto a la programación de la muestra, Darío Sánchez, de la organización, recalcó que este año se amplía el número de intervenciones y se abren, además de a los expositores a personal técnico.

Para hoy se contará «con una ponencia técnica sobre la 'Innovación en el sector cárnico: nuevos retos, nuevas oportunidades', a cargo de Juan José García García, veterinario, jefe de unidad de la Estación Tecnológica de la Carne de Guijuelo y también con una centrada en el aprovechamiento de los residuos que bajo el título 'Del residuo al recurso: Economía circular. Guijuelo sostenible' impartirá Marta Casao Maestre, responsable de Depuración de FCC Aqualia SA», explicó Darío Sánchez quien subrayó que las ponencias de los expositores tratarán «una amplia variedad de temas solicitados por las empresas participantes».

Visita a los expositores

El consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo junto al alcalde de Guijuelo, Francisco Julián Ramos Manzano, abre hoy la feria cortando la cinta inaugural, después de que la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos Ortega, disculpase su ausencia por motivos de su apretada agenda.

Aunque la apertura de puertas del Recinto Ferial tiene lugar esta mañana a las 11:00 horas, no será hasta dos horas más tarde cuando se haga la tradicional visita oficial por parte de las autoridades y representantes institucionales a los diferentes expositores participantes en esta nueva edición.

Las actividades de la XIX Feria de la Industria Cárnica se prolongarán hasta el viernes

La muestra, que cuenta este año con casi un centenar de empresas participantes, seguirá esta jornada inaugural con un vino de honor a partir de las 14:00 horas y por la tarde se desarrollaran las dos ponencias citadas en la sala de conferencias.

Una degustación de jamón en el estand del Ayuntamiento de Guijuelo a cargo de la Denominación de Origen servirá de broche de oro a la jornada inaugural de hoy, que dará paso a cuatro intensos días en los que los profesionales podrán conocer, hasta este próximo viernes 8 de junio, con horarios de apertura al público desde las 11:00 a las 20:00 horas, las últimas novedades tecnológicas aplicadas a los distintos ámbitos del sector cárnico.