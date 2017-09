El movimiento vecinal rinde tributo a Enrique Cabero y Gabriel Alonso Los dos homenajeados, junto a representantes institucionales. / Manuel Laya El homenaje al vicerrector de la Usal y al popular fotógrafo recibe el apoyo de los vecinos del barrio y de los representantes de las instituciones RICARDO RÁBADE Salamanca Domingo, 3 septiembre 2017, 21:45

Numerosos vecinos y representantes institucionales arroparon ayer al vicerrector de Promoción y Coordinación de la Usal,Enrique Cabero Morán, y al fotógrafo y periodista, Gabriel Alonso García, durante el cariñoso homenaje con el que fueron agasajados en el centro cultural Miraltormes, organizado por la asociación de vecinos Alto del Rollo-Los Comuneros. La presidenta de la asociación, Marisa Martín, elogió las virtudes de los homenajeados. El acto incluyó un vino de honor y demostraciones de folclore charro y se enmarcó dentro de la programación de las fiestas de Comuneros.

Enrique Cabero reivindicó el relevante papel que jugaron las asociaciones de vecinos en los años de la Transición. No en vano, la asociación Alto del Rollo-Los Comuneros nació en el año 1977, en un momento decisivo de nuestra reciente historia y en vísperas de la aprobación, al año siguiente, de la Constitución española de 1978. Cabero defendió la vigencia actual del texto constitucional, dado que «nos trajo la democracia». A título personal, el vicerrector rememoró su llegada al barrio en sus años de adolescente, justo cuando la asociación inició su andadura y, aunque actualmente ya no reside en Comuneros, sí confesó que procura venir siempre a un barrio «del que he sido un ciudadano más».

Nuemerosas personas participaron en el homenaje. / Manuel Laya

Gabriel Alonso también alabó el papel del movimiento vecinal y resaltó que, al margen de su trabajo periodístico, ha colaborado en diferentes momentos con las asociaciones de vecinos. Por su parte, Marisa Martín tuvo palabras de especial recuerdo para el primer presidente de la asociación, Rufo Crespo, y para Martín Delgado, que le sucedió.

El subdelegado del Gobierno, Antonio Andrés Laso, y varios concejales del Ayuntamiento acudieron también al emotivo homenaje a Enrique Cabero y Gabriel Alonso, que estuvo precedido de una misa.