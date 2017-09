Los médicos salmantinos que aprobaron la OPE de Sacyl de Primaria se sienten «decepcionados» Recepción de uno de los centros de salud de la capital salmantina. / Word Según sus informaciones, la Consejería de Sanidad quiere ofertar plazas de médico de área, con jornadas discontinuas y sin cupo de pacientes EVA CAÑAS Salamanca Domingo, 24 septiembre 2017, 12:30

Alrededor de 25 médicos de los 400 que aprobaron las últimas oposiciones de oferta pública de empleo (OPE) de Sacyl son de Salamanca y se han unido en una plataforma para defender sus derechos ante lo que consideran una «injusticia».

Tras salir el listado definitivo de aprobados hace unos días, estos facultativos conocen de mano de algunas fuentes que la totalidad de plazas ofertadas son de médico de área y no de equipo de Atención Primaria, que reduce sus condiciones laborales considerablemente como ellos mismos denuncian.

Uno de los afectados salmantinos es Víctor Manuel González, que asegura sentirse muy decepcionado de esa decisión tras pasar por una OPE tan dura,«con sacrificio personal y familiar para que al final en lugar de premiar el esfuerzo, te castiguen». Este médico refuerza sus palabras al recordar que la plaza de médico de área tiene una jornada discontinua, no tiene planificación habitual, no tiene cupo de pacientes, se dedican a hacer guardias o cubrir ausencias y sustituciones, etc., una figura que según González, desde que fue creada ha tenido mucha polémica y distensiones. «No está definidas sus condiciones laborales, con una disponibilidad completa horaria y telefónica», remarca.

De hecho, asegura que muchos de los médicos que se han presentado a la OPE habían pasado ya por esa situación laboral y el objetivo de presentarse al examen era salir de la misma,«y no volver a ella».

Esta plataforma de afectados inició ayer una recogida de firmas a través de ‘Change.org’, que a última hora del día ya sumaba más de 1.600 apoyos en tan solo unas horas.

Para Víctor ManuelGonzález es contradictorio que en Castilla yLeón se logre un importante nivel de formación de los residentes y luego se vayan a trabajar fuera, «porque aquí no se ofrecen trabajos de calidad».

Y el hecho de que los profesionales que apuestan por trabajar en Castilla y León y aprueban un examen no se les compense con un puesto de calidad, «es decepcionante», y confían en que puedan recapacitar desde la administración regional, «y no nos oferten las peores plazas, las que no quiere nadie».

La plataforma de afectados de la OPE de 2016 piden que finalmente no se tome esa decisión que marcará el rumbo de sus vidas profesionales, «de gente muy cualificada y preparada, joven, y motivada». En este sentido, creen que Sacyl se contradice con esta postura cuando presume de querer apostar por dotar de más calidad en la formación en AtenciónPrimaria, «sin potenciar los que estamos ahí».