Los médicos de área se sienten «maltratados» al no poder optar a un cupo propio en Primaria Un pasillo de un centro de salud salmantino. EVA CAÑAS SALAMANCA Miércoles, 20 diciembre 2017, 12:05

El pasado 1 de diciembre, la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) cambió el modelo de las listas de candidatos que optan a cubrir las vacantes que van dejando los funcionarios que se jubilan, aquellos que tienen un cupo determinado. Esa modificación a una lista única deja fuera en la actualidad a los que desempeñan su labor como médico de área (que consideran de la misma categoría profesional). Y como aclara uno de los afectados en Salamanca, Manuel Pavón, médico de área en el centro de salud de Robleda, eso significa que profesionales que llevan más de 15 años de experiencia no puedan optar a un cupo fijo de pacientes, y uno que acabe de licenciarse sí.

Los médicos de área interinos (unos 60 en Salamanca) en la actualidad son los responsables de cubrir guardias los fines de semana y festivos, etc., y no tienen asignado un cupo fijo de pacientes. Este médico de Atención Primaria, por ejemplo, en el pasado puente de diciembre, trabajó el 6, el 8 y el 10.

Asimismo, recuerda que la plantilla actual de médicos de familia de Salamanca está formada por funcionarios, de unos 330 en total, suponen unos 250-260, y otros 70 son estatutarios. De la categoría de estatuarios se ofertan pocas plazas que queden vacantes, porque son personal más joven, y donde más se mueve la lista es entre los funcionarios que se van jubilando, «entre 20 y 25 cada año».

Y hasta ahora, los médicos interinos de área estatutarios podían optar a las dos listas existentes para cubrir vacantes. Sin embargo, desde el pasado 1 de diciembre, se ha creado una bolsa nueva donde los que ya están como interinos de área estatutario, «nos encajonan y no podemos salir de ahí en la vida». Manuel Pavón estaba en la lista de funcionarios, «pero ahora como soy médico de área estatuario ya no tengo derecho a una vacante por jubilación». Y su principal queja reside en que no les dejen de salir de esa situación. De hecho, han solicitado una reunión al consejero de Sanidad, AntonioMaría Sáez Aguado, pero sin obtener una respuesta por su parte. La única forma que les queda a estos profesionales es renunciar a su puesto como médico de área y someterse a la sanción pertinente que se prolonga durante un año. «De los afectados, entre 15 y 20, estamos dispuestos a renunciar a nuestro actual puesto para poder optar a un cupo fijo, y eso supondría dejar los centros de salud desiertos porque cubrimos todas las guardias, y de centros periféricos que están a 80 o 90 kilómetros de la capital», resalta Pavón.

Por otra parte, este médico de Familia conforma que en el año 2018, se van a producir unas 30 jubilaciones, y muchas más en los próximos cuatro o cinco años. Una de las cuestiones que piden estos afectados es que les dejen optar en dicha lista como mejora de empleo,«y según los puntos y si nos corresponde».

Esta edición de Sacyl está a la espera de que se publique de forma oficial en el Bocyl, y hasta que eso ocurra no pueden cubrir vacantes de las jubilaciones, «y lo van solventando con sustituciones temporales». En la nueva lista donde han quedado excluidos los médicos de área, pueden optar a esas plazas de funcionarios con cupo, tanto personal de otras provincias o los que acaban de terminar su formaciónMIR.