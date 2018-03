«Los másteres del IME son un complemento perfecto para las carreras técnicas» Francisco Javier Gómez y Javier Gómez Sánchez, ante la Facultad de Empresariales de la Universidad de Salamanca. / MANUEL LAYA Padre e hijo cursan sendos programas formativos en la Escuela de Negocios de la USAL RICARDO RÁBADE SALAMANCA Lunes, 26 marzo 2018, 11:34

Hoy traemos un caso curioso que se está produciendo dentro del año académico en IME Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca. Y es que Francisco Javier Gómez García de la empresa Florencio Gómez y su hijo Javier Gómez Sánchez se están formando en dos programas diferentes: El padre está realizando el Programa de Desarrollo Directivo (PDD), al mismo tiempo que su hijo estudia el MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias (MBA DEA). Para ello, vamos a realizarles una entrevista y nos cuenten qué tal les va en esta primera etapa de formación.

–¿Cómo conocisteis IME Business School? ¿Por qué elegisteis realizar los distintos programas con IME Business School?

–Francisco Javier Gómez: Conocí a Julio Pindado en unas jornadas que realizo el IME sobre la importancia de preparar la sucesión en las empresas familiares en Guijuelo, unas jornadas que vienen realizando año tras año. En unos días me visito en nuestra fábrica que está situada en Ledrada y en dicha visita me explico cómo el IME ayuda a las empresas, entre ello me habló de IME Business School como Escuela de Negocios y los programas formativos que existían. Una vez comentada mi trayectoria empresarial de más de 30 años, me indicó que como el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) me podría venir muy bien para mejorar cosas dentro de mi empresa.

–Javier Gómez: Una vez el IME estableció relación con la empresa de mi padre, conocí cómo un ingeniero químico se puede formar en el mundo empresarial. De todas las alternativas que hay en IME Business School me incline por el MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias porque es una formación muy adecuada a mi perfil y puedo especializarme en temas como calidad agroalimentarias que me abre puertas en el futuro profesional.

–Ahora que ambos estáis realizando distintos programas dentro de IME Business School, ¿cómo definiríais vuestra experiencia hasta fecha de hoy en cada uno de ellos?

–Francisco Javier Gómez: El PDD me está proporcionando herramientas para poder afrontar los cambios constantes que se producen en el negocio (Técnicas de negociación con los empleados y clientes, técnicas de motivación, conocimientos financieros…), y por otro lado los compañeros del PDD al venir de sectores distintos me han aportado distintas formas de solucionar los problemas. Sin lugar a dudas este networking me está viniendo fenomenal ya que al ser empresarios tan diversos nos permite comparar situaciones parecidas.

–Javier Gómez: El MBA DEA me está dando una visión de la empresa desde una perspectiva que en la carrera de Ingeniería Química no tocamos, me está enseñando cómo gestionar equipos de personas, las diferentes formas de gestión del control de calidad en una empresa, tanto a nivel legislativo como de certificaciones y también la planificación de las operaciones dentro de la empresa. Sin duda, es un gran hallazgo para mí, pues el mundo empresa a nivel de gestión no lo conocía y me está aportando muchísimo.

–Javier, con todo lo que has visto en el MBA hasta ahora, ¿qué crees que vas a poder mejorar dentro de la empresa?

–De momento no tengo una empresa asignada para continuar mi carrera profesional, pero desde el IME están trabajando en conseguirme una buena oportunidad, y así, todo lo que estoy aprendiendo podré implementarlo una vez que esté en la empresa que mejor cuadre con mi perfil. Al tener un perfil más junior que el resto de mis compañeros me está viniendo fenomenal adquirir todos estos conocimientos para luego aplicarlos en alguna empresa para que preste servicios en un futuro.

–Francisco Javier, con lo visto hasta ahora en el Programa de Desarrollo Directivo, ¿qué cambios quieres o te gustaría llevar a cabo dentro de tu empresa?

–Ante los rápidos y continuos cambios que se están produciendo en la sociedad tenemos que profesionalizar las distintas áreas del negocio. Me gustaría que todos los que trabajamos en Florencio Gómez estuviéramos implicados en la necesidad de tener que mejorar constantemente en el desarrollo de nuestro trabajo.

–¿Qué esperáis llevaros de esta experiencia en IME Business School?

–Francisco Javier: me gustaría aprender una metodología de trabajo que me ayudara a tomar decisiones y no dejarlo todo a la intuición. Saber que se está haciendo en cada momento y el porqué de las decisiones a tomar me parece esencial, quiero que todo mi equipo de trabajo esté motivado y orientado a los resultados de la misma.

–Javier: Por mi parte, como ya comenté antes, espero obtener una visión de la empresa profesional y cómo realizar una organización óptima a los diferentes niveles. Todo ello para que me pueda servir una vez que empiece a dedicarme profesionalmente a mi campo, la Ingeniería Química. De hecho, el máster me está abriendo la mente y veo que hay grandes oportunidades laborales dentro de la calidad agroalimentaria, ya que varios de mis compañeros se encuentran trabajando en esta rama y creo que yo podría aportar bastante.

–Francisco Javier, ¿cuáles son los orígenes de la empresa? ¿Cuál es la situación actual de la misma?

–Florencio Gómez es una empresa, localizada en Ledrada, que se dedica a la fabricación de jamones y embutidos ibéricos desde hace más de 80 años, represento la tercera generación. En estos 80 años de andadura siempre nos hemos centrado en la fabricación de productos de calidad seleccionando las mejores materias primas. Actualmente, vendemos nuestros productos en toda España, tanto en cadenas de supermercados como en el mercado tradicional. Estamos especializados en la fabricación de embutidos ibéricos: chorizo, salchichón y lomo, todo con la máxima calidad. Actualmente, todos nuestros productos están avalados por las marcas de garantía Ibéricos de Salamanca y Tierra de Sabor. El tener estas acreditaciones de calidad dan una mayor seguridad, tanto a Florencio Gómez como fabricante, como a nuestros clientes, de que perseguimos la calidad de nuestros productos en todo momento.

–En esta línea, ¿A qué retos estáis haciedo frente actualmente?

–En estos momentos tenemos dos retos: Por un lado, aumentar nuestra capacidad de producción para poder aumentar nuestra base de clientes en el mercado nacional y poder también iniciar los pasos para vender fuera de nuestras fronteras. La exportación será clave en nuestra estrategia futura. Y, por otro lado, profesionalizar la empresa para mejorar todos nuestros procesos, tanto de gestión como los productivos.

–¿Qué nos puede contar de los compañeros que tiene en clase en el PDD?

–Al venir de distintos sectores y ser todos directivos de sus empresas está siendo muy enriquecedor, me está sirviendo para poder tener distintos puntos de vista e ideas a la hora de afrontar los problemas que surgen día a día. Además, el ambiente es muy bueno con lo que se consigue que las clases sean muy participativas, siempre guiadas por un profesor, pero nos permite coger confianza y hablar de problemáticas reales que tenemos dentro de nuestras empresas. Un aspecto muy bueno del PDD, al ser todos de distintos sectores, son las relaciones que estamos haciendo que siempre es bueno en el mundo de los negocios.

– La falta de tiempo para la preparación de las clases puede ser un hándicap importante, ¿Cómo lo llevas?

–Como tenemos sesiones cada quince días no me resulta difícil compaginar el trabajo con las clases, por lo que lo he llevado bien hasta el momento. Creo que esta fórmula es bastante buena ya que permite dosificar esfuerzos y hacer una preparación adecuada de las clases. La carga de trabajo tampoco es excesiva y cuando es algo en lo que tienes interés y le estás sacando un rendimiento inmediato, importa menos.

– En tu caso, Javier, los compañeros tendrán un perfil diferente…

–Como IME Business School tiene un Executive Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias en el que admiten sólo personas con experiencia, en el MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias estamos los que somos más jóvenes y con poca experiencia. Aunque hay también alguno que lleva bastantes años trabajando por lo que aportan un plus a las clases y una visión que el resto no hemos obtenido todavía. Además, en el MBA hay perfiles muy heterogéneos, algunos vienen de estudiar carreras relacionadas con el mundo de los negocios o las comunicaciones y otros venimos de la parte de ciencias, biólogos, ingenieros; y todo esto también hace que las clases sean más enriquecedoras. Esta heterogeneidad es fantástica ya que obtenemos puntos de vista diferente, además dentro del IME existen diferentes actividades que nos permiten conocer a gente de otros programas. También es de destacar que hay alumnos internacionales que hacen estas clases y actividades mucho más interesantes.

– ¿Por qué realizar un MBA después de haber finalizado tu grado en Ingeniería Química?

–Pues me pareció una buena opción ya que, como estoy comprobando, me aporta nociones de la gestión, tanto de personas como de la gestión del día a día de una empresa, y esto es algo, que como ingeniero, iba a necesitar tener una vez que me incorporara a una empresa de mi campo, ya que espero en algún momento poder gestionar algún equipo en diferentes proyectos. Sin duda, los MBAs de IME Business School son un complemento perfecto para ingenieros y otras personas con carreras técnicas.

– ¿Qué opinión merecen los ponentes miembros del claustro de profesorado de IME Business School?

–Estoy conforme con los diferentes ponentes que he tenido hasta la fecha, aportan su experiencia y con ello se consigue que se tengan más ideas y una visión más amplia a la hora de afrontar los diferentes problemas que puedan surgir en una empresa. La mayoría hacen sus clases muy interesantes y crean un clima óptimo, algo que es esencial para el aprendizaje de las diferentes materias, pero como en todo, siempre hay margen de mejora. Sinceramente, aunque la mayoría de los ponentes son directivos de empresas, se hace muy buena combinación con la participación de algunos profesores de la Universidad que te aportan una visión que en mi opinión es muy necesaria. En cada asignatura todos los profesores son directivos en activo, excepto uno que es de la Universidad de Salamanca realizando un gran papel de coordinación, que permite sacar lo mejor de cada profesor.

– ¿Qué cosas destacarías de tu experiencia en IME Business School?

–Sin duda, su carácter global que ofrece formación para todos los ámbitos de la empresa. Por ejemplo, en mi pueblo (Ledrada) hay alumnos de los cuatro niveles que forma el IME que son: no universitarios, MBAs, Executive y PDD. Esto es una garantía que va a estar en un grupo de tu mismo nivel y que las diferencias de heterogeneidad sólo vienen por la procedencia lo cual es muy enriquecedor. También me parece muy positivo que se pueda estudiar un máster en inglés como el Global MBA, o puedas hacer un máster para empresas familiares, como el MBA en Dirección de Empresas Familiares. Además, al ser tantos másteres se consiguen ventajas significativas en el alcance de tu formación.

– ¿Podrías decirnos a qué tipo de ventajas te refieres?

–Son muchas, pero de manera breve indico algunas. Un máster es siempre una fuente de relaciones futuras, si estas en una escuela de negocios donde puedes interaccionar con los compañeros de otros másteres las relaciones se multiplican. Por ejemplo, los martes y miércoles tenemos Seminarios de Experiencia y Contacto Empresarial que te permiten además de un contacto con empresarios y directivos conocer a los compañeros de otros másteres. También compartimos la asignatura de inglés de los negocios, lo que nos permite que los grupos de 6 personas por aula en los que se imparte la asignatura sean muy homogéneos de nivel. También la posibilidad de tener un gran número de asignaturas que te permiten especializarte en lo que quieres o necesitas para tu carrera profesional.