Mario Sánchez: «El objetivo es no volver a ver a estos jugadores por la selección regional»
El salmantino, seleccionador de Castilla y León de fútbol, desea que «suban a Segunda B con sus clubes» y señala como clave «el descanso de la eliminatoria ante Cataluña» para el título nacional conquistado el pasado domingo
Martes, 3 abril 2018

La selección de Castilla y León de fútbol se proclamó este pasado domingo campeona de la XI Copa de Regiones UEFA en España al superar a Castilla La Mancha en los penaltis y la próxima campaña volverá a competir en Europa representando a España. El combinado regional, que hace dos años ya ganó en territorio nacional de la mano del técnico charro Mario Sánchez, hizo así historia al alcanzar por tercera vez una ronda europea.

–¿Qué valoración hace del nuevo título con Castilla y León?

–Más que el hecho histórico de ser la primera selección regional que disputa la ronda europea tres veces, le doy mucho más valor a que este año hemos tenido una preparación muy complicada, primero porque tuvimos que disputar la fase intermedia y eliminar a un duro rival como Cataluña y también por los muchos partidos aplazados que ha habido en el grupo VIIIde Tercera. Por ello decidimos respetar el trabajo de los clubes y tener nosotros una preparación más corta pero intensa gracias al trabajo de los clubes.

–La selección de Castilla y León ya no volverá a competir hasta la temporada próxima.

–Sí, ahora lo importante es que los jugadores han regresado en buenas condiciones a los clubes; llega lo decisivo para ellos, los play-off de ascenso. Ojalá que los cuatro equipos que se clasifiquen puedan ascender a Segunda B. Nosotros iniciaremos de nuevo después el seguimiento de jugadores para volver a competir allá por el mes de octubre.

–¿Dónde estará para entonces el reto de la selección regional?

–Es muy pronto para hablar de ello, pero la mejor señal es que estos jugadores no vuelvan por la selección porque eso querría decir que han dado un paso más en sus carreras y que han subido a Segunda B con sus clubes. Sé que a ellos les encantaría representar a Castilla y León y España por Europa pero el objetivo debe ser no volver a verlos por aquí porque juegan en Segunda B.Eso cambiaría mucho la selección regional de la próxima temporada pero lo haríamos encantados.

–Es la segunda vez que la selección regional se proclama campeona del torneo de la Copa de las Regiones UEFA en España con Mario Sánchez. ¿Con cuál se queda, esta o la primera?

–La primera vez que sucede algo siempre es especial. Es algo que ansías conseguir. Pero en esta ocasión también había muchas ganas porque veníamos con la idea de sacarnos la espina de la fase europea del año pasado en la que nos sentimos finalistas ante Rusia e incluso campeones. Cuando el cuerpo técnico decidimos seguir un año más lo hicimos con este reto, desquitarnos de esa derrota, pero la primera vez fue inolvidable.

–El cuerpo técnico que ha vuelto a tener a su disposición ha sido de primer nivel.

–Sin duda. Los jugadores lo han ido declarando en sus entrevistas y eso nos enorgullece. Un médico como el doctor Rabago, un gran profesional de la traumatología, un preparador físico como Javi Sánchez, con publicaciones ya a nivel mundial y que es un científico de la preparación física, un segundo como Óscar Crego, los fisios Abel Hernández y Javi Hoyos, y no han podido venir Pablo Boada y Javier Díez... Sin ser profesionales, porque viven al margen del fútbol, todos podrían vivir de este deporte por su nivel. Son un gran equipo profesional.

–¿Cuándo se dan cuenta de que pueden volver a llegar lejos en esta edición?¿Al remontar en el Helmántico ante Cataluña el 3-1 de la ida?

–El momento clave fue en esa eliminatoria, pero antes. En el descanso en Cataluña. Cuando llegamos a los vestuarios y las cosas que nos decimos, tanto los técnicos como algunos jugadores. Ahí se despierta ese gen ganador del equipo. La segunda parte del equipo allí fue tremenda y aunque quedamos 3-1 es el primer paso para la remontada.

–El grupo VIII de la Tercera División en Castilla y León está siendo el más competitivo de toda España en la lucha por entrar al play-off de ascenso a Segunda B, algo de lo que se beneficia la selección.

–Eso está claro. Todavía se oyen comentarios de que en el grupo de Castilla y León juega cualquiera o que no tiene nivel y eso es del todo falso. De eso nos aprovechamos y es un éxito de los clubes y de los entrenadores de todos los equipos, muchos muy jóvenes y muy formados. Incluso hay muchos jugadores de Segunda B que terminan su ciclo en nuestra Tercera División y no lo hacen solo por la parte económica.

–¿Cómo ha sido el papel de los jugadores salmantinos?

–Javi Borrego ha sido uno de los sub-23 más importantes de la competición, ya tiene equipos de Segunda B interesados en él y eso dice mucho del jugador; ha acertado saliendo al Tordesillas. Para Rodri solo tengo palabras de agradecimiento porque ahora ha tenido un papel secundario y pese a sus grandes molestias en un hombro no se ha borrado nunca. Juanan ha sido importante todo el recorrido, metió el gol para entrar en la final... Coque llegó con molestias y ha tenido por ello un papel más secundario pero es muy importante en el grupo; Piojo ha sido un jugador determinante desde el extremo, apareciendo en los momentos decisivos y ha participado en casi todos los goles de la selección regional.

–Mójese. ¿Aqué cuatro equipos ve en el play-off de ascenso?

–Unionistas ha dado un arreón importante en las últimas jornadas aunque le esté costando ganar pero ahora lo importante son los puntos. La Arandina lleva una racha tremenda y tiene una gran plantilla, seguro que es candidata al ascenso; qué decir del Cristo, se lo está ganando a pulso; el Astorga está muy bien situado y luego no me puedo olvidar de Tordesillas, Salmantino y La Bañeza. Habrá mucho ‘lío’ por la cuarta plaza seguro.

–Por último y ya en el plano más personal. ¿Seguirá la próxima temporada Mario Sánchez como seleccionador de Castilla y León?

–Ahora mismo solo pienso en el corto plazo, este viernes voy de ayudante con la sub-12 y trataré de aportar todo lo que pueda. El curso que viene la competición es por Europa pero no me lo he planteado aún. Queremos intentar algo bonito con la sub-12 y luego me sentaré a escuchar a la Federación. Es pronto.